Είναι ίσως το πιο διάσημο ζευγάρι στην Ελλάδα, που ακόμα και χρόνια μετά το διαζύγιό του, διατήρησε την οικογενειακή αλλά και την καλλιτεχνική του σχέση. Η Άννα παρέμεινε η μούσα του Νίκου, κι ο Νίκος ο μέντορας της Άννας. Πρόσφεραν στον κόσμο εκατοντάδες τραγούδια κι απολάμβαναν εδώ και δεκαετίες τους καρπούς εκείνη της «Απόλυτης» κι αυτός του hit maker.

Η σχέση της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα δεν υπήρξε ποτέ μια ανέφελη διαδρομή. Δύο τόσο εκρηκτικές, ταλαντούχες κι έντονες προσωπικότητες ήταν φυσικό να βιώσουν μεγάλες συγκρούσεις, οι οποίες κατά καιρούς πήραν διαστάσεις που ξεπέρασαν το καλλιτεχνικό πλαίσιο.

Άννα Βίσση - Νίκος Καρβέλας: Η σχέση τους μετράει πάνω από πέντε δεκαετίες /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Ο γάμος και το διαζύγιο

Η γνωριμία τους στα τέλη της δεκαετίας του '70 στάθηκε καθοριστική. Ο συνθέτης που άφησε τη Νομική για τη σύνθεση, διέκρινε αμέσως στη νεαρή τότε Κύπρια τραγουδίστρια όχι μόνο μια χαρισματική φωνή με τεράστιες δυνατότητες, αλλά και μια εκρηκτική σκηνική παρουσία που χρειαζόταν το κατάλληλο ρεπερτόριο για να απογειωθεί.

Ο γάμος τους το 1983 κι ο ερχομός της κόρης τους, Σοφίας, σφράγισαν την προσωπική τους ζωή, ενώ ταυτόχρονα ξεκίνησε η πλήρης μουσική μεταμόρφωση της τραγουδίστριας. Ο Καρβέλας την απομάκρυνε σταδιακά από το αμιγώς έντεχνο και λαϊκό ύφος των πρώτων της βημάτων, μπολιάζοντας την ερμηνεία της με ποπ, ροκ και μοντέρνα στοιχεία που ανανέωσαν ριζικά τον ήχο της εποχής.

Η πραγματική δοκιμασία και η μεγάλη ιδιαιτερότητα της σχέσης τους ήρθε στις αρχές της δεκαετίας του '90, όταν αποφάσισαν να πάρουν διαζύγιο.

Μετά τον χωρισμό τους, η μετάβαση από το ζευγάρι στη βαθιά φιλική σχέση πέρασε από κύματα. Η τεράστια οικειότητα και η κτητικότητα που διατηρούσαν ο ένας για τον άλλον προκαλούσαν συχνά σκηνές ζήλιας και διαφωνίες γύρω από τις προσωπικές επιλογές ή τους νέους συντρόφους που έμπαιναν στη ζωή τους.

Καβγάδες για το Με Αγάπη, Άννα

Το 1994, οι δύο καλλιτέχνες μετέφεραν τους τσακωμούς τους και στα τηλεοπτικά πλατό. Το σόου του ANT1 Με Αγάπη, Άννα, το οποίο προοριζόταν για 40 επεισόδια, κόπηκε απότομα μετά από μόλις 10, πυροδοτώντας μια δικαστική διαμάχη εκατομμυρίων με την παραγωγή.

Η Άννα Βίσση με καλεσμένη την Καίτη Γαρμπή στο τηλεοπτικό σόου Με αγάπη, Άννα

Τα παρασκήνια της εποχής βοούσαν ότι οι αλλεπάλληλοι καβγάδες της Βίσση με τον Καρβέλα -που είχε την καλλιτεχνική επιμέλεια- έκαναν τα γυρίσματα ανυπόφορα και τη συνεργασία αδύνατη.

Ο μεγάλος καβγάς και η διετής αποξένωση

Η πιο σοβαρή κρίση στη σχέση τους συνέβη το 2007, όταν ένα εκρηκτικό επεισόδιο τους οδήγησε στο να κόψουν κάθε επικοινωνία για δύο ολόκληρα χρόνια. Η περίοδος αυτή αποτυπώθηκε και στη δισκογραφία, καθώς η Βίσση κυκλοφόρησε το άλμπουμ Το Απαγορευμένο, το πρώτο μετά από δεκαετίες που δεν είχε τη δική του υπογραφή.

Η Άννα Βίσση κι ο Νίκος Καρβέλας έχουν βρεθεί πολλές φορές παρέα στη σκηνή /Φωτογραφία Eurokinissi

Η ίδια η τραγουδίστρια έχει εξομολογηθεί αργότερα πως αυτή ήταν η πιο στενάχωρη περίοδος της ζωής της, όπου υπέφερε καθημερινά από τον εγωισμό που εμπόδιζε τη συμφιλίωση, μέχρι που τελικά πήρε η ίδια την πρωτοβουλία να τον καλέσει και να αποκαταστήσουν τις σχέσεις τους με τη βοήθεια της κόρης τους, Σοφίας.

Το Απαγορευμένο είναι από τα λίγα τραγούδια της Βίσση που δεν έγραψε ο Καρβέλας

Ένταση στο στούντιο και δημιουργικές διαφωνίες

Σε καθημερινό καλλιτεχνικό επίπεδο, οι τσακωμοί στο στούντιο ήταν σχεδόν συνηθισμένο φαινόμενο. Η τελειομανία και ο απόλυτος έλεγχος που ήθελε να ασκεί ο Καρβέλας συγκρούονταν συχνά με την ισχυρή προσωπικότητα και την άποψη της Βίσση. Φωνές, αποχωρήσεις από ηχογραφήσεις και έντονες λογομαχίες για στίχους ή μουσικές επιλογές συνέθεταν ένα σκηνικό που οι ίδιοι περιέγραφαν ως «ηλεκτρική εκκένωση», η οποία όμως τελικά τροφοδοτούσε τη δημιουργικότητά τους.

Άννα Βίσση - Νίκος Καρβέλας: Η υπόκλιση στην παράστασή του Μάλα: Η μουσική του ανέμου /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Οι πρόσφατες τριβές

Η απουσία του Νίκου Καρβέλα από τη μεγάλη συναυλία της τραγουδίστριας στο ΟΑΚΑ στο τέλος Σεπτεμβρίου και οι διαφωνίες γύρω από οικονομικά και παραγωγικά ζητήματα έφεραν ξανά στο προσκήνιο φήμες και συζητήσεις για εντάσεις ανάμεσά τους, τις οποίες οι νομικές και παραγωγικές πλευρές προσπαθούν πάντα να εξομαλύνουν.

Το ιδιαίτερο με την κόντρα Βίσση - Καρβέλα είναι ότι, παρά τη σφοδρότητα των συγκρούσεών τους, ο αμοιβαίος σεβασμός και η βαθιά συναισθηματική τους σύνδεση καταφέρνουν σχεδόν πάντα να επικρατούν, μετατρέποντας τις κρίσεις σε ένα ακόμα κεφάλαιο της μυθιστορηματικής τους κοινής πορείας.

Μία από τι τεράστιες επιτυχίες της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα είναι το Εμείς