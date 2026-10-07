Βίσση: «Ο Καρβέλας ζήτησε 1,5 εκατ. ευρώ, απειλώντας ότι θα με καταστρέψει»

Η σκληρή απάντηση της Άννας Βίσση στον Νίκο Καρβέλα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Άννα Βίσση καταγγέλλει τον Νίκο Καρβέλα για εκβιαστικές απαιτήσεις 1,5 εκατ. ευρώ πριν από τη συναυλία στο ΟΑΚΑ.
  • Ο Καρβέλας απείλησε να την καταστρέψει προσωπικά και καλλιτεχνικά αν δεν ικανοποιούνταν οι απαιτήσεις του.
  • Η Βίσση υποστηρίζει ότι έχει βοηθήσει οικονομικά τον Καρβέλα με πάνω από 500.000 ευρώ.
  • Η τραγουδίστρια δηλώνει ότι η συμπεριφορά του Καρβέλα της προκάλεσε σοβαρή ψυχολογική πίεση.
  • Αναφέρει ότι δεν ανέχεται πλέον να εκβιάζεται και ότι κρατά την αλήθεια για τον εαυτό της.

Στα άκρα φτάνει η ρήξη ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα, με την τραγουδίστρια να περνά στην αντεπίθεση και να προβαίνει σε σοκαριστικές αποκαλύψεις μετά τη δημόσια τοποθέτηση του συνθέτη.

Καρβέλας: «Η Άννα έχει πάρει μία κατεύθυνση που δε με βρίσκει σύμφωνo»

Με μια μακροσκελή και εξαιρετικά σκληρή δήλωση, η απόλυτη Ελληνίδα σταρ «σπάει» τη σιωπή της για όσα προηγήθηκαν της ιστορικής συναυλίας της στο ΟΑΚΑ, απαντώντας σημείο προς σημείο στους ισχυρισμούς του επί χρόνια συνεργάτη και πρώην συζύγου της.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια αποκαλύπτει το παρασκήνιο των ημερών πριν από το μεγάλο live, κάνοντας λόγο για παράλογες οικονομικές απαιτήσεις ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, αλλά και για ευθείες απειλές σε βάρος της, την ώρα που η ίδια υποστηρίζει πως τον είχε βοηθήσει οικονομικά με ποσά που ξεπερνούν τις 500.000 ευρώ.

Άννα Βίσση: «Ο Νίκος Καρβέλας πήρε την αμοιβή που είχε συμφωνηθεί»

Άννα Βίσση σε Νίκο Καρβέλα: «Εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ για ντροπή»

 Άννα Βίσση σε Νίκο Καρβέλα: «Εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ για ντροπή» / NDP Ανδρέας Νικολαρέας 

«Δε γνώρισα ποτέ τον άνθρωπο που είχα δίπλα μου»

«Ένα δελτίο τύπου τεσσάρων σελίδων, γεμάτο υποκρισία και λαϊκισμό, με τη γνωστή κατά τα άλλα ευγλωττία του Νίκου, που αυτή τη φορά κάθε άλλο παρά με πείθει. Εσύ μιλάς για συντριβή. Εγώ μιλάω για ντροπή.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά. Ο Νίκος Καρβέλας πριν τη συναυλία, άφηνε όλους, και κυρίως εμένα, να πιστεύουμε πως ήταν περήφανος για αυτό που θα παρουσίαζα. Κάτι που και ο ίδιος θεωρούσε ως φυσική μου εξέλιξη μετά από τις συναυλίες στο Ηρώδειο και το Καλλιμάρμαρο. Ήταν δε πλήρως ενήμερος και σύμφωνος για το όραμα του ΟΑΚΑ, αυτό που σήμερα υποτιμητικά αποκαλεί «φαραωνικό υπερθέαμα».

Ποτέ δεν εξέφρασε σε εμένα κάποια ένσταση ούτε για την παραγωγή και τον τρόπο παρουσίασης του έργου του, αλλά ούτε και για τις τιμές των εισιτηρίων όπως υποκριτικά αναφέρεται στη δήλωσή του. Άποψη δεν είχε άλλωστε ούτε τα προηγούμενα χρόνια για τις τιμές των εισιτηρίων στις εκάστοτε συναυλίες μου, ούτε και για τις τιμές στα νυχτερινά κέντρα όπου εμφανιζόμουν, ενώ λάμβανε κατά περίπτωση αμοιβή επί των κερδών μου, πέραν των πνευματικών δικαιωμάτων του, ως αναγνώριση της καλλιτεχνικής μας συνεργασίας, παρότι εδώ και πολλά χρόνια δεν συμμετείχε στην προετοιμασία αυτών.

Έκπληκτη λοιπόν, πληροφορήθηκα τρία εικοσιτετράωρα πριν από τη συναυλία, ότι αιφνιδιαστικά και παράλογα απαίτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ, τα οποία αν δεν λάμβανε εντός 24 ωρών, θα χρησιμοποιούσε κάθε μέσο για να απαγορεύσει τη διεξαγωγή της συναυλίας. Την επόμενη μέρα και όταν πλέον συνειδητοποίησε ότι δεν είχε καμία δυνατότητα να εμποδίσει τη συναυλία, τα βέλη του στράφηκαν προς το πρόσωπό μου και διατύπωσε ευθείες απειλές μέσω της αδελφής μου Νίκης, και ενώπιον μαρτύρων, ότι θα με διέσυρε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι θα με κατέστρεφε προσωπικά και καλλιτεχνικά, ώστε «να μην τολμώ να βγω από το σπίτι μου», όπως χαρακτηριστικά είπε.

Και εδώ θέλω να πω ότι όλα αυτά τα ξεστόμισε ο άνθρωπος που τους τελευταίους έξι μήνες και ενώ είχε οικονομική ανάγκη, έτρεξα εγώ να τον εξυπηρετήσω, όπως έκανα άλλωστε μια ζωή. Το ποσό που αποδεδειγμένα έχει λάβει ξεπερνάει τις 500.000 ευρώ. Μεγάλο μέρος αυτού, δόθηκε από τον Γιάννη Κούστα προς διευκόλυνση της κατάστασης, με τη δέσμευση του Νίκου Καρβέλα της επιστροφής των χρημάτων. Είναι λοιπόν παράλογο ότι κατόπιν αυτής της εκβιαστικής και απειλητικής συμπεριφοράς έγινε αλλαγή των θέσεων του και των καλεσμένων του τη βραδιά της συναυλίας; Πώς θα μπορούσε η παραγωγή να ανεχθεί δίπλα της την παρουσία του ανθρώπου που μόλις την προηγούμενη ημέρα επέδειξε τέτοια συμπεριφορά;

Επίσης, αυτό που με σοκάρει είναι το γεγονός πως ο ίδιος άνθρωπος που είχα δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια, που θεωρούσα φίλο μου, συνεργάτη μου και οικογένειά μου, διάλεξε τη συγκεκριμένη στιγμή και πριν το σημαντικότερο εγχείρημα της καριέρας μου, να μου δημιουργήσει αφόρητη ψυχολογική πίεση, στην οποία μόνο εγώ ξέρω πως μπόρεσα να ανταπεξέλθω. Αυτό το χρωστάω στην αγάπη και την πίστη του κόσμου που εκείνο το βράδυ με παρέσυρε στο πιο όμορφο μουσικό ταξίδι της ζωής μου. Όσο για τη «φίμωση» που αναφέρει, δεν έγινε καμία τέτοια προσπάθεια εκ μέρους μου. Το μόνο που επιχείρησα να διασφαλίσω είναι ότι δε θα προχωρούσε σε καμία απόπειρα συκοφαντικής δυσφήμισης προς το πρόσωπό μου, μάλιστα με τη δέσμευση ότι δε θα έκανα κάτι αντίστοιχο κι εγώ. Άλλωστε δεν έχω κάτι να κρύψω και δεν ανέχομαι πλέον να εκβιάζομαι συναισθηματικά και να χειραγωγούμαι. Όσοι θέλουν μπορούν να κρατήσουν τη γεμάτη ψέματα και αντιφάσεις εκδοχή του Νίκου Καρβέλα, εγώ θα κρατήσω την αλήθεια, η οποία με χαρακτηρίζει σαν άνθρωπο και σαν καλλιτέχνιδα από την αρχή της καριέρας μου. Τελικά, για μένα ίσως αυτό είναι το πιο οδυνηρό απ’ όλα. Όχι η οικονομική διαφωνία ή ό,τι άλλο ισχυρίζεται, αλλά ότι ανακάλυψα πως τον άνθρωπο που πίστευα ότι γνώριζα τόσα χρόνια, ίσως δεν τον γνώρισα ποτέ. Αυτή είναι η τελευταία προσωπική δημόσια τοποθέτηση που κάνω σχετικά με αυτό το θέμα. Θα πάμε κόντρα κι όπου βγει… Άννα Βίσση»

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ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ
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