Άννα Βίσση: «Ο Νίκος Καρβέλας πήρε την αμοιβή που είχε συμφωνηθεί»

Τι ανέφερε η εταιρεία παραγωγής στην εκπομπή της Τσιμτσιλή

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Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: NDP
Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Είναι η πρώτη φορά που ο Νίκος Καρβέλας και η Άννα Βίσση έρχονται σε ανοιχτή ρήξη» / Βίντεο: Αlpha

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Νίκος Καρβέλας και η Άννα Βίσση φέρονται να έχουν οικονομική διένεξη μετά τη συναυλία της Βίσση στο ΟΑΚΑ.
  • Η εταιρεία παραγωγής ανακοίνωσε ότι δεν υπήρξε κέρδος και δεν θα πληρωθούν οι συμμετέχοντες, αλλά ο Καρβέλας έχει λάβει την αμοιβή του.
  • Ο Καρβέλας ζητάει από την Βίσση 200-300.000 ευρώ και οι δύο πλευρές εξετάζουν εξωδικαστική λύση.
  • Ο δικηγόρος της Βίσση δήλωσε ότι οι σχέσεις τους είναι καλές και υπάρχει διάλογος για οικονομικά θέματα.
  • Διαψεύδεται ότι υπήρξε ένταση ή εξώδικο μεταξύ Καρβέλα και Βίσση.

Τελευταίες δημοσιεύσεις στα μέσα μαζικής επικοινωνίας θέλουν τον Νίκο Καρβέλα και την Άννα Βίσση να βρίσκονται σε οικονομική διένεξη, έπειτα από την ολοκλήρωση της μεγάλης συναυλίας της δημοφιλούς τραγουδίστριας στο ΟΑΚΑ.

Άννα Βίσση – Νίκος Καρβέλας: Η διαμάχη των 300.000 ευρώ – Τι έχει συμβεί;

Όπως ανέφερε αρχικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή στην εκπομπή Happy Day: «Είναι η πρώτη φορά που ο Νίκος Καρβέλας και η Άννα Βίσση έρχονται σε ανοιχτή ρήξη. Και αναφέρω τον Νίκο Καρβέλα πρώτο, γιατί φαίνεται ότι αυτή η πλευρά κίνησε το όλο θέμα της διένεξης. Το ζήτημα είναι οικονομικό».

Άννα Βίσση: «Ο Νίκος Καρβέλας πήρε την αμοιβή που είχε συμφωνηθεί»

Όπως ανέφερε η Σταματίνα Τσιμτσιλή, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής Happy Day: «Το ρεπορτάζ που έχουμε κάνει είναι ότι κάποια στιγμή η εταιρεία παραγωγής, λίγο πριν από τη συναυλία της Άννας Βίσση, τα 'βαλε κάτω και είπε "παιδιά, δεν βγάλαμε κέρδος, μπήκαμε μέσα, οπότε δεν πρόκειται να πληρωθεί κανείς, ούτε η Άννα, ούτε κανένας". Από την άλλη βέβαια, χθες που επικοινωνήσαμε και πάλι με την εταιρεία παραγωγής και την ομάδα management της Άννας Βίσση, μας ειπώθηκε ότι ο Νίκος Καρβέλας ό,τι είχε συμφωνηθεί να πάρει ως αμοιβή, το έχει πάρει - και μάλιστα με νόμιμα παραστατικά. Οπότε δεν καταλαβαίνω η άλλη πλευρά τι μπορεί να διεκδικεί. Ωστόσο υπάρχει μια καλή διάθεση για να το συζητήσουν».

Από την πλευρά του ο Κώστας Φραγκολιάς σχολίασε ότι: «Δεν είναι επιλογή του Νίκου Καρβέλα να χαλάσει τη λαμπερή εικόνα της συναυλίας. Αλλά όταν βλέπεις ότι καταφέρνεις και μαζεύεις σε έναν χώρο 100.000 άτομα και από όλη αυτή την πολύ ωραία παραγωγή και επιτυχημένη παραγωγή, εγώ μπορεί να μην εισπράξω τίποτα, αφού είσαι και ο δημιουργός του κομματιού. Δεν είναι κάτι το οποίο σε στεναχωρεί και σε θλίβει; Αν ανέβηκε τόσο πολύ και δεν είναι επιλογή σου να ανεβεί το μπάτζετ της παραγωγής τόσο πολύ, ώστε να μην πληρωθεί και κανένας».

Ο Νίκος Καρβέλας ζητά από την Άννα Βίσση 200-300.000 ευρώ: Τι αναφέρει ο δικηγόρος της τραγουδίστριας

Σύμφωνα με πληροφορίες από το ρεπορτάζ του Διονύση Θανάσουλα στο Protothema.gr, ο Νίκος Καρβέλας ζητά από την Άννα Βίσση 200 με 300 χιλιάδες ευρώ και δυο τους συζητούν την εξωδικαστική διευθέτηση. Άτομα από το περιβάλλον του καλλιτεχνικού ζευγαριού κάνουν λόγο για μία έντονη διαφωνία ανάμεσά τους, η οποία ξεκίνησε όταν ο συνθέτης πληροφορήθηκε ότι δεν θα λάβει ένα συγκεκριμένο ποσό που φέρεται να είχε συμφωνηθεί.

Καρβέλας: Γιατί δεν τον είδαμε στη συναυλία της Βίσση στο ΟΑΚΑ;

Άννα Βίσση: «Ο Νίκος Καρβέλας πήρε την αμοιβή που είχε συμφωνηθεί»

Ο δικηγόρος της Άννας Βίσση, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, μέσω της ανακοίνωσής του ξεκαθαρίζει ότι: «Οι σχέσεις της Άννας Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα είναι καλές και εξελίσσεται ένας καλόπιστος διάλογος ανάμεσά τους σε θέματα οικονομικής φύσεως. Δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ότι ο Νίκος Καρβέλας κατά τη διάρκεια της μεγαλειώδους συναυλίας του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου του 2026 εισήλθε στο καμαρίνι της Άννας Βίσση, όπου υπήρξε διάλογος με ένταση ανάμεσά τους. Ο κύριος Νίκος Καρβέλας ουδέποτε έστειλε εξώδικο στην Άννα Βίσση».

 

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ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ
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ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ
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HAPPY DAY
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ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΣΙΜΤΣΙΛΗ
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