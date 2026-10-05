Μια νέα πληροφορία που αφορά τη σχέση της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα έχει έρθει στο προσκήνιο το τελευταίο διάστημα, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για μια οικονομική διαφορά μεταξύ τους.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, πρόκειται για ένα ποσό που φέρεται να αγγίζει τις 300.000 ευρώ, ενώ διαφορετικές εκδοχές έχουν κυκλοφορήσει σχετικά με το πώς προέκυψε η συγκεκριμένη διαφωνία.

Το θέμα ήρθε στην επιφάνεια λίγο μετά τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, μια βραδιά που αποτέλεσε σημαντικό σταθμό στην καριέρα της τραγουδίστριας και συγκέντρωσε χιλιάδες θεατές.

Ο Νίκος Καρβέλας είχε βρεθεί στις πρόβες και την προετοιμασία της συναυλίας, καθώς οι δυο τους διατηρούν εδώ και πολλά χρόνια μια ιδιαίτερη σχέση, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

Ωστόσο, οι πληροφορίες γύρω από την παρουσία του ή όχι στη μεγάλη βραδιά δημιούργησαν επιπλέον συζητήσεις.

Την ίδια ώρα, από την πλευρά της Άννας Βίσση είχε γίνει προσπάθεια να διαψευστούν δημοσιεύματα που μιλούσαν για ένταση στα παρασκήνια της συναυλίας.

Άννα Βίσση και Νίκος Καρβέλας έχουν διαγράψει μαζί μια μακρά πορεία, με τη συνεργασία τους να έχει συνδεθεί με πολλές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της τραγουδίστριας.

Παρά τις κατά καιρούς διαφορετικές φάσεις στη σχέση τους, παραμένουν δύο άνθρωποι με έναν ισχυρό δεσμό που έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στη μουσική.