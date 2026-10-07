Δικηγόρος Α. Βίσση: «Η εντολή που έχω είναι να προσφύγουμε στα δικαστήρια»

Τι θα συμμβεί αν της απαγορεύσει να ερμηνεύει τραγούδια του;

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.10.26 , 13:24 Βίσση-Καρβέλας: «Το ηθικό δικαίωμα το διατηρεί πάντα ο δημιουργός»
07.10.26 , 13:22 Τότσικας: «Καμιά φορά είμαι αυστηρός μπαμπάς - Έχουν καλλιτεχνική φλέβα»
07.10.26 , 13:13 Λίλη για Μαστροκώστα: «Μέχρι και την τελευταία στιγμή πίστευα σε ένα θαύμα»
07.10.26 , 13:12 Στους Ανρί Καγκάν και Κένσο Σοάι το Νόμπελ Χημείας
07.10.26 , 13:00 Το πιο δυνατό πάρτι της Αθήνας μόλις ξεκίνησε στο Theama
07.10.26 , 12:50 Υπόθεση Μαζωνάκη: «Κίνηση ματ» από τον γιατρό
07.10.26 , 12:43 Φίλιππος Καμπούρης: Βαρύ κατηγορητήριο για 5 κακουργήματα
07.10.26 , 12:32 Συνέντευξη Star: Τι είναι οι AI agents; Τι εργασίες έρχονται να αναλάβουν;
07.10.26 , 12:27 Ράδιο Αρβύλα: Τέλος στη συνεργασία με τον ANT1 - «Μετακομίζουν» αλλού;
07.10.26 , 12:06 Δικηγόρος Α. Βίσση: «Η εντολή που έχω είναι να προσφύγουμε στα δικαστήρια»
07.10.26 , 12:00 Πέντε φθινοπωρινά «vibes» για να διαλέξεις στην καθημερινότητά σου
07.10.26 , 11:56 Αλεξάνδρα Νίκα: Κομψή και glam εμφάνιση στα σοκάκια της Μυκόνου
07.10.26 , 11:52 Στο Star η γυναίκα που κατήγγειλε τον Φίλιππο Καμπούρη: Πώς ξεκίνησε έρευνα
07.10.26 , 11:51 Star Tech: Η Ίλια Τζωρτζοπούλου της Wonderful μιλά για τους AI Agents
07.10.26 , 11:48 Χοιρινό με δαμάσκηνα: Μία υπέροχη παραδοσιακή συνταγή από τη Σκόπελο
Βίσση σε μουσικούς: «Eίστε ελεύθεροι από μένα, βρείτε κάπου να εργαστείτε»
Δικηγόρος Α. Βίσση: «Η εντολή που έχω είναι να προσφύγουμε στα δικαστήρια»
Πέντε φθινοπωρινά «vibes» για να διαλέξεις στην καθημερινότητά σου
Υπόθεση Μαζωνάκη: «Κίνηση ματ» από τον γιατρό
Το «καρφί» της Τσιμτσιλή στον Δημητρακόπουλο & η απάντηση στην Καινούργιου
Φαίη Σκορδά: Ταξίδι στη Θεσσαλονίκη - Το total black look που εντυπωσίασε
Κρίστα Πάικ: Ανέκτησε τις αισθήσεις της μετά την αποτυχημένη εκτέλεση
Στο Star η γυναίκα που κατήγγειλε τον Φίλιππο Καμπούρη: Πώς ξεκίνησε έρευνα
Πένθος για τη Καλλιρρόη Μυριαγκού: «Σ’ ευχαριστώ για όλα, νεράιδα μου»
Λίλη για Μαστροκώστα: «Μέχρι και την τελευταία στιγμή πίστευα σε ένα θαύμα»
Περισσότερα

VIDEOS

Cash or Trash
Media
Cash or Trash: Άφωνη η Δέσποινα Μοιραράκη με την είσοδο
GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Άννα Βίσση και ο Νίκος Καρβέλας βρίσκονται σε ανοιχτή σύγκρουση και κατευθύνονται προς τα δικαστήρια.
  • Ο δικηγόρος της Βίσση, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, αποκάλυψε ότι η Άννα αρνήθηκε να υπογράψει προσύμφωνο που θα περιλάμβανε όρο για μη δημόσιες διαφωνίες.
  • Ο Καρβέλας μπορεί να απαγορεύσει στη Βίσση να ερμηνεύει τα τραγούδια του, κάτι που θα έχει οικονομικές συνέπειες και για τους δύο.
  • Η παραγωγή και η Βίσση αποφάσισαν να μην διαπραγματευτούν με τον Καρβέλα μετά την ανακοίνωσή του.
  • Η εντολή του Δημητρακόπουλου είναι να προσφύγουν στη δικαιοσύνη.

Ξεκίνησε ως μια απλή φήμη, όμως πλέον αποδεικνύεται πέρα για πέρα αληθινό! Η Άννα Βίσση και ο Νίκος Καρβέλας βρίσκονται σε ανοιχτή σύγκρουση, με τις μέχρι τώρα κινήσεις τους να μαρτυρούν πως οι τόνοι δεν πρόκειται να πέσουν και πως οι δύο πλευρές οδεύουν ολοταχώς προς τα δικαστήρια.

Βίσση: «Ο Καρβέλας ζήτησε 1,5 εκατ. ευρώ, απειλώντας ότι θα με καταστρέψει»

Ο δικηγόρος της Άννας Βίσση, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ήταν ένα από τα πρόσωπα που προσπάθησαν -χωρίς επιτυχία- να σβήσουν τη «φωτιά» ανάμεσα στο πρώην ζευγάρι.

Βίσση - Καρβέλας: Η άγρια κόντρα του 2007 και τα δύο χρόνια αποξένωσης

Μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα», ο γνωστός ποινικολόγος αποκάλυψε τον απαράβατο όρο που έθεσε η «Απόλυτη» και αρνήθηκε κατηγορηματικά ο συνθέτης, ενώ απάντησε και στο τι μέλλει γενέσθαι σε περίπτωση που ο Νίκος Καρβέλας απαγορεύσει στη μούσα του και μητέρα της κόρης του να ερμηνεύει τα τραγούδια του.

Στα άκρα η κόντρα Βίσση - Καρβέλα: «Η εντολή που έχω είναι να προσφύγουμε στα δικαστήρια»

Στα άκρα η κόντρα Βίσση - Καρβέλα: «Η εντολή που έχω είναι να προσφύγουμε στα δικαστήρια»

«Με το δελτίο τύπου ο Νίκος Καρβέλας φαίνεται ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη, και η κυρία Βίσση του λέει να το κάνει, και η δικαιοσύνη θα αποφασίσει… Οι δυο πλευρές ήθελαν να υπογράψουν ένα προσύμφωνο, στο οποίο η Άννα Βίσση έθετε έναν έκτο απαράβατο όρο, οποιαδήποτε διαφωνία τους δε θα γινόταν δημόσια, η πλευρά του Νίκου Καρβέλα δε δέχτηκε τον όρο αυτό, γι’ αυτό και δεν υπεγράφη αυτό το προσύμφωνο…

Υπάρχει ένας νόμος παλιός που προστατεύει τα πνευματικά δικαιώματα… Ο στιχουργός και ο συνθέτης έχουν τα δικαιώματα πάνω στα τραγούδια. Η Άννα Βίσση είναι η ερμηνευτής στην προκειμένη, άρα μπορεί σύμφωνα με τον νόμο ο Νίκος Καρβέλας να της απαγορεύσει να χρησιμοποιεί τα τραγούδια, αν το κάνει αυτό, το κόστος θα είναι και για τις δυο πλευρές, δε θα ζημιωθεί μόνο η Άννα Βίσση αλλά κι εκείνος αφού δε θα λαμβάνει πλέον τα πνευματικά δικαιώματα και τα ποσοστά από τις συναυλίες που λάμβανε…» είπε αρχικά ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

«Αν ο κύριος Καρβέλας πάρει μια τέτοια απόφαση, δε θα το αφήσουμε έτσι χωρίς να προσφύγουμε στη δικαιοσύνη… Μέχρι τη στιγμή που βγήκε το δελτίο τύπου από τον κύριο Καρβέλα, εγώ είχα τη διάθεση να γίνω μια γέφυρα ανάμεσά τους. Μετά το δελτίο τύπου ρητά και η παραγωγή και η Άννα Βίσση μου είπαν ότι δε θα μπουν σε κανέναν διάλογο και συμβιβασμό με τον Νίκο Καρβέλα. Η εντολή που έχω είναι να προσφύγουμε στα δικαστήρια…» πρόσθεσε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ
 |
ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ
 |
SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ράδιο Αρβύλα
Media
Ράδιο Αρβύλα: Τέλος στη συνεργασία με τον ANT1 - «Μετακομίζουν» αλλού;
Κατερίνα Καινούργιου: Η Δραστηριότητα που Ξεκίνησε Η Ξένια
Media
Κατερίνα Καινούργιου: Αυτή είναι η δραστηριότητα που ξεκίνησε η Ξένια
Άση Μπήλιου: Δύο θετικές όψεις σήμερα - Πώς να τις αξιοποιήσουν τα ζώδια
Media
Άση Μπήλιου: Δύο «γλυκιές» όψεις σήμερα - Πώς να τις αξιοποιήσουν τα ζώδια
Παπανώτας: Πώς Σχολίασε Την Κόντρα Καούρη- Λιάγκα
Media
Ο Παπανώτας αποθεώνει την «τύχη» της Καούρη μετά το ξέσπασμα του Λιάγκα
Anastazja -Χρύσανθος: Θα προτιμούσα να μην ξανασυνεργαστούμε
Media
Anastazja - Χρύσανθος: «Θα προτιμούσα να μην ξανασυνεργαστούμε»
GNTM: Τρέιλερ 12/10/2026 - Glow Up Και Διπλή Αποχώρηση
Media
GNTM: Glow up και διπλή αποχώρηση την επόμενη εβδομάδα!
GNTM 7: Τα 22 Μοντέλα Που Μπαίνουν Στο Σπίτι
Media
GNTM 7: Αυτά είναι τα 22 μοντέλα που μπαίνουν στο σπίτι
GNTM: Η Σταυρούλα Νόμιζε Πως Κόπηκε Και Έφυγε Από Το Πλατό
Media
GNTM 7: Η Σταυρούλα έφυγε από το πλατό επειδή νόμιζε ότι κόπηκε
GNTM: Ποιος μπήκε στο σπίτι; Γιώργος, Σάββας ή Shayan
Media
GNTM 7: Γιώργος, Σάββας ή Shayan; Ποιος μπήκε στο σπίτι
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top