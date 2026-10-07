Ξεκίνησε ως μια απλή φήμη, όμως πλέον αποδεικνύεται πέρα για πέρα αληθινό! Η Άννα Βίσση και ο Νίκος Καρβέλας βρίσκονται σε ανοιχτή σύγκρουση, με τις μέχρι τώρα κινήσεις τους να μαρτυρούν πως οι τόνοι δεν πρόκειται να πέσουν και πως οι δύο πλευρές οδεύουν ολοταχώς προς τα δικαστήρια.

Ο δικηγόρος της Άννας Βίσση, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ήταν ένα από τα πρόσωπα που προσπάθησαν -χωρίς επιτυχία- να σβήσουν τη «φωτιά» ανάμεσα στο πρώην ζευγάρι.

Μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα», ο γνωστός ποινικολόγος αποκάλυψε τον απαράβατο όρο που έθεσε η «Απόλυτη» και αρνήθηκε κατηγορηματικά ο συνθέτης, ενώ απάντησε και στο τι μέλλει γενέσθαι σε περίπτωση που ο Νίκος Καρβέλας απαγορεύσει στη μούσα του και μητέρα της κόρης του να ερμηνεύει τα τραγούδια του.

Στα άκρα η κόντρα Βίσση - Καρβέλα: «Η εντολή που έχω είναι να προσφύγουμε στα δικαστήρια»

«Με το δελτίο τύπου ο Νίκος Καρβέλας φαίνεται ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη, και η κυρία Βίσση του λέει να το κάνει, και η δικαιοσύνη θα αποφασίσει… Οι δυο πλευρές ήθελαν να υπογράψουν ένα προσύμφωνο, στο οποίο η Άννα Βίσση έθετε έναν έκτο απαράβατο όρο, οποιαδήποτε διαφωνία τους δε θα γινόταν δημόσια, η πλευρά του Νίκου Καρβέλα δε δέχτηκε τον όρο αυτό, γι’ αυτό και δεν υπεγράφη αυτό το προσύμφωνο…

Υπάρχει ένας νόμος παλιός που προστατεύει τα πνευματικά δικαιώματα… Ο στιχουργός και ο συνθέτης έχουν τα δικαιώματα πάνω στα τραγούδια. Η Άννα Βίσση είναι η ερμηνευτής στην προκειμένη, άρα μπορεί σύμφωνα με τον νόμο ο Νίκος Καρβέλας να της απαγορεύσει να χρησιμοποιεί τα τραγούδια, αν το κάνει αυτό, το κόστος θα είναι και για τις δυο πλευρές, δε θα ζημιωθεί μόνο η Άννα Βίσση αλλά κι εκείνος αφού δε θα λαμβάνει πλέον τα πνευματικά δικαιώματα και τα ποσοστά από τις συναυλίες που λάμβανε…» είπε αρχικά ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

«Αν ο κύριος Καρβέλας πάρει μια τέτοια απόφαση, δε θα το αφήσουμε έτσι χωρίς να προσφύγουμε στη δικαιοσύνη… Μέχρι τη στιγμή που βγήκε το δελτίο τύπου από τον κύριο Καρβέλα, εγώ είχα τη διάθεση να γίνω μια γέφυρα ανάμεσά τους. Μετά το δελτίο τύπου ρητά και η παραγωγή και η Άννα Βίσση μου είπαν ότι δε θα μπουν σε κανέναν διάλογο και συμβιβασμό με τον Νίκο Καρβέλα. Η εντολή που έχω είναι να προσφύγουμε στα δικαστήρια…» πρόσθεσε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος.