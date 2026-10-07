Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο παρασκήνιο της ελληνικής σόουμπιζ, καθώς η σχέση και η συνεργασία της Άννας Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα φαίνεται πως περνάει τη σοβαρότερη κρίση των τελευταίων ετών. Είναι πολύ πιιθανό οι δυο τους πλέον να βρεθούν αντιμέτωποι στις δικαστικές αίθουσες.

Η Ζήνα Κουτσελίνη αναφέρθηκε εκτεταμένα στην κόντρα Άννας Βίσση - Νίκου Καρβέλα

Όπως αποκαλύφθηκε το πρωί της Τετάρτης στην εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα, οι γέφυρες επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών έχουν κοπεί οριστικά. Παρά τις προσπάθειες που έγιναν από πλευράς του δικηγόρου Μιχάλη Δημητρακόπουλου για εξωδικαστικό συμβιβασμό πριν από τις επίσημες ανακοινώσεις, η κατάσταση φαίνεται πως οδηγείται αμετάκλητα στα δικαστήρια, καθιστώντας εξαιρετικά αμφίβολη οποιαδήποτε συνάντηση των δύο καλλιτεχνών στο ίδιο τραπέζι.

«Βόμβα» στους μουσικούς - Αναβάλλονται οι εμφανίσεις στο Αθηνών Αρένα

Οπως αποκάλυψε ο Γρηγόρης Γκουντάρας, μετά τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ, η Άννα Βίσση ανακοίνωσε στους σταθερούς συνεργάτες και μουσικούς της ότι είναι ελεύθεροι να αναζητήσουν αλλού εργασία, καθώς τα σχέδια για τις εμφανίσεις της στο Αθηνών Αρένα αναβάλλονται.

Ο Γρηγόρης Γκουντάρας αποκάλυψε όσα είπε η Άννα Βίσση στους μουσικούς της μετά τη συναυλία στο ΟΑΚΑ

Ενώ αναμενόταν έναρξη εμφανίσεων τον Φεβρουάριο του 2027, η επιστροφή της στη νυχτερινή Αθήνα μετατίθεται πλέον για το φθινόπωρο του 2027. Η κίνηση αυτή ερμηνεύεται ως μια προσπάθεια της τραγουδίστριας να προστατεύσει τους συνεργάτες της, γνωρίζοντας εκ των προτέρων τις νομικές επιπλοκές που θα προέκυπταν.

Ήδη έχουν καταγραφεί σημαντικές αναταράξεις στο περιβάλλον της «Απόλυτης», με αποχωρήσεις μουσικών, όπως του κιθαρίστα Κάρλος Πέρεζ, αλλά κι αποστάσεις από φιλικά πρόσωπα ετών, όπως η Χριστίνα Πολίτη κι ο Λάκης Γαβαλάς.

Ο δημοσιογράφος Διονύσης Θανάσουλας αποκάλυψε την κόντρα Άννας Βίσση και Νίκου Καρβέλα

Απόδραση στο εξωτερικό

Στο μέσο του επικοινωνιακού «τυφώνα», ο δημοσιογράφος Διονύσης Θανάσουλας, αποκάλυψε στην εκπομπή του Star ότι η Άννα Βίσση ταξίδεψε εκτός Ελλάδος για ένα σύντομο διήμερο μαζί με τη στενή της φίλη και συνεργάτιδα, Δήμητρα Κούστα, θέλοντας να αποστασιοποιηθεί από την ένταση των ημερών.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα