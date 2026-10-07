Βίσση σε μουσικούς: «Eίστε ελεύθεροι από μένα, βρείτε κάπου να εργαστείτε»

Η αποκάλυψη της εκπομπής Πρώτος Καφές με τη Ζήνα για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.10.26 , 13:34 Ένα... λάφυρο των πειρατών δημοπρατείται στο Cash or Trash - Θα πουληθεί;
07.10.26 , 13:24 Βίσση-Καρβέλας: «Το ηθικό δικαίωμα το διατηρεί πάντα ο δημιουργός»
07.10.26 , 13:22 Τότσικας: «Καμιά φορά είμαι αυστηρός μπαμπάς - Έχουν καλλιτεχνική φλέβα»
07.10.26 , 13:13 Λίλη για Μαστροκώστα: «Μέχρι και την τελευταία στιγμή πίστευα σε ένα θαύμα»
07.10.26 , 13:12 Στους Ανρί Καγκάν και Κένσο Σοάι το Νόμπελ Χημείας
07.10.26 , 13:00 Το πιο δυνατό πάρτι της Αθήνας μόλις ξεκίνησε στο Theama
07.10.26 , 12:50 Υπόθεση Μαζωνάκη: «Κίνηση ματ» από τον γιατρό
07.10.26 , 12:43 Φίλιππος Καμπούρης: Βαρύ κατηγορητήριο για 5 κακουργήματα
07.10.26 , 12:32 Συνέντευξη Star: Τι είναι οι AI agents; Τι εργασίες έρχονται να αναλάβουν;
07.10.26 , 12:27 Ράδιο Αρβύλα: Τέλος στη συνεργασία με τον ANT1 - «Μετακομίζουν» αλλού;
07.10.26 , 12:06 Δικηγόρος Α. Βίσση: «Η εντολή που έχω είναι να προσφύγουμε στα δικαστήρια»
07.10.26 , 12:00 Πέντε φθινοπωρινά «vibes» για να διαλέξεις στην καθημερινότητά σου
07.10.26 , 11:56 Αλεξάνδρα Νίκα: Κομψή και glam εμφάνιση στα σοκάκια της Μυκόνου
07.10.26 , 11:52 Στο Star η γυναίκα που κατήγγειλε τον Φίλιππο Καμπούρη: Πώς ξεκίνησε έρευνα
07.10.26 , 11:51 Star Tech: Η Ίλια Τζωρτζοπούλου της Wonderful μιλά για τους AI Agents
Βίσση σε μουσικούς: «Eίστε ελεύθεροι από μένα, βρείτε κάπου να εργαστείτε»
Δικηγόρος Α. Βίσση: «Η εντολή που έχω είναι να προσφύγουμε στα δικαστήρια»
Πέντε φθινοπωρινά «vibes» για να διαλέξεις στην καθημερινότητά σου
Υπόθεση Μαζωνάκη: «Κίνηση ματ» από τον γιατρό
Το «καρφί» της Τσιμτσιλή στον Δημητρακόπουλο & η απάντηση στην Καινούργιου
Φαίη Σκορδά: Ταξίδι στη Θεσσαλονίκη - Το total black look που εντυπωσίασε
Κρίστα Πάικ: Ανέκτησε τις αισθήσεις της μετά την αποτυχημένη εκτέλεση
Στο Star η γυναίκα που κατήγγειλε τον Φίλιππο Καμπούρη: Πώς ξεκίνησε έρευνα
Πένθος για τη Καλλιρρόη Μυριαγκού: «Σ’ ευχαριστώ για όλα, νεράιδα μου»
Λίλη για Μαστροκώστα: «Μέχρι και την τελευταία στιγμή πίστευα σε ένα θαύμα»
Περισσότερα

VIDEOS

Ελένη Προκοπίου
«Δεν είπα ποτέ ''είμαι η Ελένη Προκοπίου'. Γιατί να το
Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Άννα Βίσση και ο Νίκος Καρβέλας περνούν σοβαρή κρίση στη συνεργασία τους, με πιθανές δικαστικές διαμάχες.
  • Η Βίσση ανακοίνωσε στους μουσικούς της ότι είναι ελεύθεροι να αναζητήσουν άλλη εργασία λόγω αναβολής των εμφανίσεών της στο Αθηνών Αρένα.
  • Οι εμφανίσεις της Βίσση μετατίθενται για το φθινόπωρο του 2027, αντί του Φεβρουαρίου.
  • Σημαντικές αποχωρήσεις μουσικών και αποστάσεις από φιλικά πρόσωπα παρατηρούνται στο περιβάλλον της.
  • Η Βίσση ταξίδεψε στο εξωτερικό για να αποστασιοποιηθεί από την ένταση της κατάστασης.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο παρασκήνιο της ελληνικής σόουμπιζ, καθώς η σχέση και η συνεργασία της Άννας Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα φαίνεται πως περνάει τη σοβαρότερη κρίση των τελευταίων ετών. Είναι πολύ πιιθανό οι δυο τους πλέον να βρεθούν αντιμέτωποι στις δικαστικές αίθουσες

Η Ζήνα Κουτσελίνη αναφέρθηκε εκτεταμένα στην κόντρα Άννας Βίσση - Νίκου Καρβέλα

Η Ζήνα Κουτσελίνη αναφέρθηκε εκτεταμένα στην κόντρα Άννας Βίσση - Νίκου Καρβέλα

Όπως αποκαλύφθηκε το πρωί της Τετάρτης στην εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα, οι γέφυρες επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών έχουν κοπεί οριστικά. Παρά τις προσπάθειες που έγιναν από πλευράς του δικηγόρου Μιχάλη Δημητρακόπουλου για εξωδικαστικό συμβιβασμό πριν από τις επίσημες ανακοινώσεις, η κατάσταση φαίνεται πως οδηγείται αμετάκλητα στα δικαστήρια, καθιστώντας εξαιρετικά αμφίβολη οποιαδήποτε συνάντηση των δύο καλλιτεχνών στο ίδιο τραπέζι.

Βίσση - Καρβέλας: Η άγρια κόντρα του 2007 και τα δύο χρόνια αποξένωσης

«Βόμβα» στους μουσικούς - Αναβάλλονται οι εμφανίσεις στο Αθηνών Αρένα

Οπως αποκάλυψε ο Γρηγόρης Γκουντάρας, μετά τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ, η Άννα Βίσση ανακοίνωσε στους σταθερούς συνεργάτες και μουσικούς της ότι είναι ελεύθεροι να αναζητήσουν αλλού εργασία, καθώς τα σχέδια για τις εμφανίσεις της στο Αθηνών Αρένα αναβάλλονται. 

Βίσση: «Ο Καρβέλας ζήτησε 1,5 εκατ. ευρώ, απειλώντας ότι θα με καταστρέψει»

Ο Γρηγόρης Γκουντάρας αποκάλυψε όσα είπε η Άννα Βίσση στους μουσικούς της μετά τη συναυλία στο ΟΑΚΑ

Ο Γρηγόρης Γκουντάρας αποκάλυψε όσα είπε η Άννα Βίσση στους μουσικούς της μετά τη συναυλία στο ΟΑΚΑ

Ενώ αναμενόταν έναρξη εμφανίσεων τον Φεβρουάριο του 2027, η επιστροφή της στη νυχτερινή Αθήνα μετατίθεται πλέον για το φθινόπωρο του 2027. Η κίνηση αυτή ερμηνεύεται ως μια προσπάθεια της τραγουδίστριας να προστατεύσει τους συνεργάτες της, γνωρίζοντας εκ των προτέρων τις νομικές επιπλοκές που θα προέκυπταν.

Καρβέλας: «Η Άννα έχει πάρει μία κατεύθυνση που δε με βρίσκει σύμφωνo»

Ήδη έχουν καταγραφεί σημαντικές αναταράξεις στο περιβάλλον της «Απόλυτης», με αποχωρήσεις μουσικών, όπως του κιθαρίστα Κάρλος Πέρεζ, αλλά κι αποστάσεις από φιλικά πρόσωπα ετών, όπως η Χριστίνα Πολίτη κι ο Λάκης Γαβαλάς.

Ο δημοσιογράφος Διονύσης Θανάσουλας αποκάλυψε την κόντρα Άννας Βίσση και Νίκου Καρβέλα

Ο δημοσιογράφος Διονύσης Θανάσουλας αποκάλυψε την κόντρα Άννας Βίσση και Νίκου Καρβέλα

Απόδραση στο εξωτερικό

Στο μέσο του επικοινωνιακού «τυφώνα», ο δημοσιογράφος Διονύσης Θανάσουλας, αποκάλυψε στην εκπομπή του Star ότι η Άννα Βίσση ταξίδεψε εκτός Ελλάδος για ένα σύντομο διήμερο μαζί με τη στενή της φίλη και συνεργάτιδα, Δήμητρα Κούστα, θέλοντας να αποστασιοποιηθεί από την ένταση των ημερών.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
 |
ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ
 |
ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ
 |
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ
 |
ΖΗΝΑ ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ
 |
ΟΑΚΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Βίσση-Καρβέλας
Celebrities & Gossip Νεα
Βίσση-Καρβέλας: «Το ηθικό δικαίωμα το διατηρεί πάντα ο δημιουργός»
Τότσικας: «Καμιά φορά είμαι αυστηρός μπαμπάς - Έχουν καλλιτεχνική φλέβα»
Celebrities & Gossip Νεα
Τότσικας: «Καμιά φορά είμαι αυστηρός μπαμπάς - Έχουν καλλιτεχνική φλέβα»
Ιωάννα Λίλη - Γωγώ Μαστροκώστα
Celebrities & Gossip Νεα
Λίλη για Μαστροκώστα: «Μέχρι και την τελευταία στιγμή πίστευα σε ένα θαύμα»
Αλεξάνδρα Νίκα: Κομψή και glam εμφάνιση στα σοκάκια της Μυκόνου
Celebrities & Gossip Νεα
Αλεξάνδρα Νίκα: Κομψή και glam εμφάνιση στα σοκάκια της Μυκόνου
Σταματίνα Τσιμτσιλή
Celebrities & Gossip Νεα
Δάκρυσε η Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Δεν ξέρω… Με άγγιξε πάρα πολύ»
Μιχάλης Δημητρακόπουλος
Celebrities & Gossip Νεα
Το «καρφί» της Τσιμτσιλή στον Δημητρακόπουλο & η απάντηση στην Καινούργιου
Δανάη Παππά: «Eλπίζω να μη μάθετε για την προσωπική μου ζωή»
Celebrities & Gossip Νεα
Δανάη Παππά: «Eλπίζω να μη μάθετε για την προσωπική μου ζωή»
Ιωάννα Τούνη - Δημήτρης Σπυριδωνίδης
Celebrities & Gossip Νεα
Ιωάννα Τούνη: Η τρυφερή αγκαλιά του Δημήτρη Σπυριδωνίδη
Κατερίνα Λάσπα - Νεκτάριος Νικολόπουλος
Celebrities & Gossip Νεα
Κατερίνα Λάσπα: Η ευχή στον Νεκτάριο Νικολόπουλο για τον γιο που περιμένει!
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top