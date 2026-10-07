Με αφορμή τη δημόσια διαμάχη μεταξύ του Νίκου Καρβέλα και της Άννας Βίσση, η Ζήνα Κουτσελίνη συζήτησε στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» με το δικηγόρο Νίκο Ιωάννου, τι συμβαίνει με τα πνευματικά δικαιώματα ενός δημιουργού και εάν μπορεί ο ιδιοκτήτης αυτής της πνευματικής ιδιοκτησία να απαγορεύσει σε έναν τραγουδιστή να ερμηνεύει τα τραγούδια του.

Σε ό,τι αφορά το νομικό πλαίσιο, εκείνος που κατέχει την πνευματική ιδιοκτησία σε ένα τραγούδι δίνει την άδειά του για αναπαραγωγή, δημόσια εκτέλεση, διανομή και διασκευή της εκάστοτε δημιουργίας του. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο δικηγόρος Νίκος Ιωάννου: «Τα θέματα είναι λυμένα εδώ και 50-60 χρόνια με τα πνευματικά δικαιώματα. Έχουν γίνει εδώ και δεκαετίες οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης. Ο σημαντικότερος αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι η αυτοδιαχείριση. Έτσι, ο διοργανωτής της συναυλίας, η εταιρεία παραγωγής εν προκειμένω, πρέπει να προκαταβάλει το 6% για να διενεργηθεί η συναυλία, ποσοστό το οποίο θα διανεμηθεί σε όλους τους δημιουργούς. Μάλιστα, η νομοθεσία αναφέρει ότι πρέπει να υπάρχει άδεια του δημιουργού και συγκεκριμένα του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης και να προκαταβληθεί πριν από την πραγματοποίηση της συναυλίας το ποσοστό που αφορά στην πνευματική ιδιοκτησία του εκάστοτε δημιουργού».

Όπως ανέφερε η κα Λευκή Φουντουλάκη, υπεύθυνη διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα»: «Εκ των προτέρων, το καλλιτεχνικό γραφείο κάνει αίτημα για να εφοδιαστεί με την απαιτούμενη άδεια. Εμείς τους απαντάμε ποια είναι η προκαταβολή με βάση τη χωροτικότητα του χώρου. Βάζουν μία σχετική προκαταβολή και τους δίνουμε μία πρόχειρη άδεια με την υπογραφή της σύμβασης, η οποία του δίνει το περιθώριο 30 ημερών μετά το πέρας της εκδήλωσης να προσκομίσουν οικονομικά στοιχεία και playlist για να γίνει η εγκαθάριση. Η προκαταβολή καθορίζεται με τη χωροτικότητα του χώρου. Εάν δεν έχει προσκομιστεί η playlist εκ των προτέρων, έτσι να έχουμε μία εικόνα, πάντοτε αυτά συνυπολογίζονται. Για όλες τις συναυλίες η διαδικασία είναι η ίδια. Ο κάθε χρήστης όταν πάει να διοργανώσει μία συναυλία πρέπει να απευθυνθεί στους οργανισμούς πνευματικής ιδιοκτησίας, να ζητήσει τη σχετική άδεια. Στην Ελλάδα είμαστε δύο οργανισμοί».

Για το εάν μπορεί ο δημιουργός του τραγουδιού, να απαγορεύσει να ακουστούν τα τραγούδια του, η κα Φουντουλάκη απάντησε ότι: «Βεβαίως. βεβαίως, μπορεί. Το ηθικό δικαίωμα ο δημιουργός το διατηρεί πάντοτε. Το περιουσιακό δικαίωμα εγχωρεί σε οργανισμούς».

Στην περίπτωση που μία συναυλία δε βγάλει τα αναμενόμενα έσοδα, η κα Φουντουλάκη διευκρίνησε ότι αυτό βαραίνει τον εκάστοτε επιχειρηματία: «Ο επιχειρηματίας παίρνει το ρίσκο. Αν κάνει μία συναυλία και μπει μέσα, αυτά είναι προβλήματα του επιχειρηματία. Πνευματικά δικαιώματα εφόσον έχει πραγματοποιηθεί συναυλία και υπάρχουν έσοδα εισιτήριων, εισπράττουμε. Και αντίστοιχα, αν υπάρχουν έσοδα, πάλι εισπράττουμε. Υπάρχει ποσοστό εκπροσώπησης του οργανισμού. Δεν εξετάζω τα έξοδα της κάθε συναυλίας. Μπορεί να μπει μία συναυλία μέσα. Αυτό είναι το ρίσκο του επιχειρηματία που διοργανώνει την εκδήλωση».

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος Νίκος Ιωάννου, σχολίασε το εξής: «Ό,τι είπε είναι σωστό. Στην πραγματικότητα το ρίσκο το αναλαμβάνει η διοργανώτρια εταιρία. Ο κύριος Κούστας στη συγκεκριμένη περίπτωση. Γι' αυτό είπε η κυρία Βίσση, "εγώ δεν θα πληρωθώ". Και αυτό είναι το ρίσκο που αναλαμβάνει ο παραγωγός μιας συναυλίας».

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