Κατερίνα Καινούργιου: «Είμαι προληπτική και δεν μπορώ να ξεκινήσω με Βίσση»

Όσα σχολίασε η παρουσιάστρια για την κόντρα Βίσση - Καρβέλα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Καινούργιου ξεκίνησε την εκπομπή Super Κατερίνα με χιουμοριστική διάθεση, αποφεύγοντας τραγούδι που σχετίζεται με Άννα Βίσση και Νίκο Καρβέλα.
  • Αναφέρθηκε στην προληπτική της στάση, λέγοντας ότι δεν μπορεί να ξεκινήσει με τραγούδι της Βίσση λόγω των πρόσφατων εξελίξεων.
  • Η εκπομπή άνοιξε με το τραγούδι Βάλ' το Τέρμα του Νίκου Οικονομόπουλου.
  • Ο Στέφανος Κωνσταντινίδης διευκρίνισε ότι το τραγούδι Θα πάμε κόντρα κι όπου βγει δεν είναι του Καρβέλα.
  • Η συζήτηση γύρω από Βίσση και Καρβέλα αποτέλεσε αφορμή για χιουμοριστικά σχόλια στην εκπομπή.

Με χιουμοριστική διάθεση αναφέρθηκε η Κατερίνα Καινούργιου στην έναρξη της εκπομπής Super Κατερίνα στις εξελίξεις που συζητούνται γύρω από την Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα. Η παρουσιάστρια εξήγησε γιατί, όπως είπε, απέφυγε να ανοίξει την εκπομπή με τραγούδι που θα παρέπεμπε στη συγκεκριμένη υπόθεση.

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Η αναφορά έγινε το πρωί της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου 2026, όταν η εκπομπή ξεκίνησε με το τραγούδι Βάλ' το Τέρμα του Νίκου Οικονομόπουλου. Η Κατερίνα Καινούργιου σημείωσε ότι, με όσα έχουν προκύψει ανάμεσα στον Νίκο Καρβέλα και την Άννα Βίσση, θα μπορούσε κανονικά να είχε επιλεγεί τραγούδι δικό τους για την έναρξη.

Η Κατερίνα Καινούργιου δεν ήθελε να ξεκινήσει την εκπομπή της με τραγούδι της Άννας Βίσση

Η Κατερίνα Καινούργιου δεν ήθελε να ξεκινήσει την εκπομπή της με τραγούδι της Άννας Βίσση

Με αφορμή αυτό, η παρουσιάστρια είπε: «Είναι που είμαι και προληπτική και δεν μπορώ να ξεκινήσω με Άννα Βίσση… “Θα πάμε κόντρα κι όπου βγει”. Κανονικά με όλα αυτά θα έπρεπε να ξεκινάμε με όλα αυτά, με τον χαμό που γίνεται».

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Τι είπε η Κατερίνα Καινούργιου για Άννα Βίσση και Νίκο Καρβέλα

Συνεχίζοντας το σχόλιό της, η Κατερίνα Καινούργιου ανέφερε γιατί δεν θα επέλεγε τραγούδι που να συνδέεται άμεσα με τη δημόσια συζήτηση γύρω από την Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα.

Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Για φαντάσου να ξεκινήσω με το Θα πάμε κόντρα κι όπου βγει ή θα βάλω το Έναν χρόνο τον περισσότερο, κάποιο της Βίσση και του Καρβέλα, και να μην πάμε καλά και να λέω ότι φταίει…».

Η κόντρα του Νίκου Καρβέλα και της Άννας Βίσση είναι μία από τις μεγαλύτερες της ελληνικές σόουμπιζ

Η κόντρα του Νίκου Καρβέλα και της Άννας Βίσση είναι μία από τις μεγαλύτερες της ελληνικές σόουμπιζ /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η τοποθέτησή της είχε σαφώς χιουμοριστικό τόνο, με την ίδια να τονίζει ότι λειτουργεί προληπτικά ως προς το ξεκίνημα της εκπομπής.

Στη συνέχεια παρενέβη ο Στέφανος Κωνσταντινίδης, ο οποίος έκανε ειδική αναφορά στο τραγούδι Θα πάμε κόντρα κι όπου βγει και στη σχέση του με το ρεπερτόριο της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα.

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Ο δημοσιογράφος είπε: «Το Θα πάμε κόντρα κι όπου βγει”δεν είναι του Καρβέλα πάντως, είναι από τα πολύ λίγα. Θα μπορούμε να το παίζουμε όποτε θέλουμε».

Η συζήτηση εντάχθηκε στο γενικότερο κλίμα που έχει διαμορφωθεί από τις πρόσφατες εξελίξεις γύρω από τα δύο πρόσωπα, με την εκπομπή να αξιοποιεί το θέμα ως αφορμή για ένα σύντομο σχόλιο στην έναρξή της.

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SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ
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