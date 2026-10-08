Τι ισχύει για τα ασφαλιστικά μέτρα και την απαγόρευση χρήσης των τραγουδιών του Νίκου Καρβέλα από την Άννα Βίσση/ Πρώτος καφές με τη Ζήνα

Ο Νίκος Καρβέλας απαγορεύει στην Άννα Βίσση να λέει τα τραγούδια του,σύμφωνα με τις πληροφορίες του protothema.gr, το οποίο αναφέρει ότι ο μουσικοσυνθέτης κινείται νομικά, καταθέτοντας ασφαλιστικά μέτρα.

Η καθηγήτρια Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Ειρήνη Σταματούδη, ξεκαθάρισε πως δεν απαιτούνται ασφαλιστικά μέτρα για να απαγορεύσει ο δημιουργός τη χρήση του έργου του.

Άννα Βίσση- Νίκος Καρβέλας στη συναυλία για τα 50 χρόνια Άννα Βίσση, στο Θέατρο Πέτρας, τον Ιούλιο του 2023/ NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

«Μόνο αν η κυρία Βίσση αποφασίζει να τραγουδήσει τα τραγούδια του χωρίς την άδειά του, τότε θα χρειαστούν ασφαλιστικά μέτρα. Αυτό σημαίνει οτι δεν κατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα και σας το λέω μετά βεβαιότητας απόλυτης, διότι μίλησα πριν λίγο με την δικηγόρο του, την κ. Αρχοντούλα Παπαπαναγιώτου και την ρώτησα. Και δε θα μπορούσαν να υπάρχουν και απο τον νόμο ασφαλιστικά μέτρα διότι δεν έχουν

αντικείμενο. Κάποιος για να τραγουδήσει τα τραγούδια κάποιου, δηλαδή η Βίσση του Καρβέλα, θα πρέπει να ζητήσει την άδειά του.

Αυτό κατοχυρώνεται από τον νόμο. Δε χρειάζεται να πας στο δικαστήριο για να σου επιτρέψει να δώσεις την άδεια. Το προβλέπει ο ελληνικός νόμος. Οπότε, από τη στιγμή που ο κύριος Καρβέλας έχει κάνει απαγόρευση αυτή τη στιγμή χρήσης των τραγουδιών του από την κυρία Βίσση, σημαίνει ότι η κυρία Βίσση δεν μπορεί να τραγουδήσει τα τραγούδια του κυρίου Καρβέλα. Αυτό προβλέπεται στον ελληνικό νόμο», επισήμανε η κ. Σταματούδη στην εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα.

Όλα δείχνουν πως η κόντρα του άλλοτε «αχώριστου» ζευγάριου έχει φτάσει στα άκρα, δεδομένου ότι το ρεπερτόριο της Ελληνίδας τραγουδίστριας βασίζεται στην πλειοψηφία του σε κομμάτια που έχει συνθέσει ο δημιουργός.

Το αποκορύφωμα της μεταξύ τους διένεξης ακολούθησε της μεγάλης της συναυλίας στο ΟΑΚΑ, στην οποία δεν παραβρέθηκε τελικά ο Νίκος Καρβέλας. Ακολούθησε παρασκήνιο και μετέπειτα «σκληρές» ανακοινώσεις από τις δύο πλευρές.

Η νέα ανακοίνωση του Νίκου Καρβέλα

Μετά τις χθεσινές ανακοινώσεις, ο Νίκος Καρβέλας επανήλθε με νέα, την οποία δημοσιοποίησε η εκπομπή Χαμογέλα και πάλι! Η νέα τοποθέτηση του μουσικοσυνθέτη οξύνει την αντιπαράθεση με την Άννα Βίσση και την εταιρεία παραγωγής της συναυλίας στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο δημιουργός εξαπολύει βαριές κατηγορίες, κάνοντας λόγο για ηθική προσβολή, αποκλεισμό του από το δημιουργικό κομμάτι, αλλά και για ψευδείς ισχυρισμούς περί οικονομικών διευκολύνσεων και φιλανθρωπίας.

«Ενημερωμένος αλλά όχι περήφανος για το αποτέλεσμα»

«Η Βίσση μιλώντας προφανώς και εξ ονόματος της εταιρείας παραγωγής, εξέδωσε χθες μια δημόσια ανακοίνωση ως απάντηση στο δελτίο τύπου μου. Αυτά είναι όσα έχω να πω για την ώρα. Η εταιρεία παραγωγής και η Άννα υποστηρίζουν ότι ήμουν ενήμερος για τη συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο και περήφανος για αυτό που θα παρουσίαζαν. Ενήμερος για το ίδιο το προαποφασισμένο ερήμην μου γεγονός ήμουν, όπως ενήμερη ήταν και όλη η Ελλάδα. Περήφανος, όχι.

Και δεν υπήρξα ούτε είμαι περήφανος, όχι μόνο για το τελικό αποτέλεσμα, αλλά και για την ανοχή που ανοήτως επέδειξα σε συμπεριφορές, οι οποίες άλλωστε μου απαγόρευσαν να έχω οποιοδήποτε ρόλο δημιουργικό ή συμβουλευτικό στη συγκεκριμένη συναυλία, προφανώς για να μην αλλοιώσω το είδος του θεάματος που μόνες τους είχαν προαποφασίσει να παρουσιάσουν».

Νίκος Καρβέλας- Άννα Βίσση στο Ηρώδειο, τον Οκτώβριο του 2023/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

«Αυτή δεν είναι η Άννα που αγάπησα»

«Με την ανακοίνωσή της η Άννα Βίσση επιβεβαιώνει ξεκάθαρα ότι υπήρχε συμφωνία σε όλες τις συνεργασίες μας για αμοιβή μου πέραν των πνευματικών δικαιωμάτων που εισπράττω μέσω του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης.

Εμμέσως, αλλά σαφώς επιβεβαιώνει επίσης ότι η ίδια ήταν απολύτως ενήμερη και ενέκρινε την ντροπιαστική και σκόπιμα προσβλητική και υποτιμητική αλλαγή της θέσης δικής μου, των οικείων και των προσκεκλημένων μου και την απειλή της απαγόρευσης εισόδου μου στο Ολυμπιακό Στάδιο εάν εμφανιζόμουν για να καθίσω στην αρχική μου θέση. Δεν θα προσθέσω τίποτα περισσότερο από το ότι αυτή δεν είναι η Άννα που εγώ ήξερα, αγάπησα και θαύμασα».

«Προτιμώ την οικονομική αυτοκτονία παρά την ηθική δολοφονία»

«Τα περί δήθεν απειλών μου να διασύρω και να καταστρέψω την Άννα σε προσωπικό και καλλιτεχνικό επίπεδο είναι αστειότητες και ψεύδη. Γιατί να καταστρέψω την Άννα; Να τη διασύρω; Για ποιο λόγο και με ποιο κίνητρο ή επιχείρημα;

Η Άννα είναι, όπως έχω ξαναπεί, ελεύθερη να επιλέξει τον δρόμο της και εγώ να συνεχίσω να ακολουθώ τον δικό μου. Εγώ ως δημιουργός ακολουθώ τις υποδείξεις του δημιουργικού μου γίγνεσθαι. Ποτέ μου δεν συμβιβάστηκα, ποτέ μου δεν έσκυψα το κεφάλι και ποτέ μου δεν εξαγοράστηκα. Προτιμώ λοιπόν την οικονομική μου αυτοκτονία παρά την ηθική μου δολοφονία.

Εν τέλει μία είναι η πικρή αλήθεια. Η Άννα με τη συμπεριφορά της και τις επιλογές όψιμων συνεργατών και φίλων έθεσε συνειδητά και ίσως προγραμματισμένα τον εαυτό της εκτός πλαισίου οποιασδήποτε καλλιτεχνικής μας συνεργασίας στο μέλλον».

Η νέα ανακοίνωση του Νίκου Καρβέλα/ βίντεο Πρώτος Καφές με τη Ζήνα

Απάντηση στους ισχυρισμούς περί δανεισμού και «φιλανθρωπίας»

«Το σημείο όμως της ανακοίνωσης που πραγματικά ξεπερνά το όριο του ανεκτού είναι εκείνο στο οποίο με μια εντελώς χαοτική και ακατανόητη διατύπωση, όπου συμφύρονται άτακτα δήθεν δάνεια και δήθεν εξυπηρετήσεις, η Άννα μιλάει για δήθεν εξυπηρέτηση ύψους πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ και μάλιστα επειδή είχα ανάγκη», τόνισε, διαψεύδοντας ότι έχει λάβει ποτέ χρήματα από φιλικό πρόσωπο ή συνεργάτη της ούτε ως δάνειο ούτε ως αμοιβή.

«Η ανακοίνωση χαρακτηρίζει τα όσα αναφέρω στο δικό μου δελτίο Τύπου ως λαϊκισμό. Αναρωτιέμαι ποια λέξη μπορεί να αποδώσει την κατασκευή μιας τόσο ακραίας μυθοπλασίας με την οποία οι άνθρωποι αυτοί φτάνουν στο σημείο να αυτοπαρουσιάζονται ως φιλάνθρωποι», προσθέτει.

«Βίσση χωρίς Καρβέλα δεν υπήρχε, όπως και το αντίστροφο. Όσα της οφείλω, τόσα μου οφείλει»

«Στο σημείο αυτό θα παρακάμψω τόσο την εταιρεία όσο και την Άννα Βίσση και θα στραφώ στο κοινό. Κατανοώ απόλυτα ότι όλη αυτή η συζήτηση περί αμοιβών φαντάζει προκλητική σε ανθρώπους που παλεύουν να βγάλουν το μήνα. Θα ήθελα όμως να απευθύνω μια ερώτηση σε εκείνους που παρακάμπτουν το θέμα αρχών που τίθεται εδώ, επικεντρώνοντας στο ύψος των χρημάτων. Ας αναρωτηθούν οι ίδιοι το εξής και ας απαντήσουν ανυπόκριτα αν ο μόχθος και η εργασία τους αποτελούσε τη βασική πρώτη ύλη του υψηλού κέρδους ενός τρίτου που την εκμεταλλεύεται. Θα δέχονταν να αποποιηθούν τα δικαιώματά τους πέρα από το θέμα αρχών. Όποιος με ξέρει, γνωρίζει ότι δεν ασχολήθηκα ποτέ με τη διαχείριση και εξοικονόμηση χρημάτων. Αυτή είναι και η αιτία που όσο εξωφρενικό και να ακούγεται σε τρίτους, όσο καιρό συμπορευόμαστε ή αν έχει όντως χρειαστεί να με στηρίξει οικονομικά όπως και εγώ εκείνη αυτή την αμοιβαία στήριξη που έδωσα και

που έλαβα, ωστόσο ποτέ δεν την εξέλαβα ως απλοχεριά ή μεγαλοψυχία. Θεωρούσα πάντα ότι η αλληλοστήριξη είναι κάτι αυτονόητο για δύο ανθρώπους που έχουν συμπορευτεί με τον τρόπο που έχουμε συμπορευτεί εμείς κάποτε», ανέφερε ο Νίκος Καρβέλας.

Βίσση χωρίς Καρβέλα δεν υπήρχε, όπως και το αντίστροφο. Για να τελειώνουμε. Όσα της οφείλω, τόσα μου οφείλει

Σε άλλο σημείο, απευθύνεται στην Άννα Βίσση, λέγοντας: «Κάτι αποκλειστικά για την Άννα. Τίποτα δεν αναφέρεται στην ανακοίνωση για το καλλιτεχνικό μέρος που αποτελεί την αφετηρία και τον κορμό της θέσης μου. Όλη η ανακοίνωση αναλώνεται στα χρήματα. Δεν είναι όμως αυτή η ουσία. Η ουσία είναι ότι τα ίδια τα τραγούδια, η δική της ερμηνεία και η διάδραση με τον κόσμο. Εάν η Άννα θεωρεί ότι η διάδραση με τον κόσμο στο Ολυμπιακό Στάδιο ήταν η ίδια με όλες τις άλλες εμφανίσεις της, πλανάται. Δεν είναι θέμα επιλογής χώρων, όπως έχω πει. Είναι σύγκρουση μεταξύ τελείως διαφορετικών προθέσεων και οραμάτων. Μετά και από όσα έμαθα περί φιλανθρωπίας και τα όσα υπέστην ως προσβολή, δικαιούμαι να προσθέσω και νοοτροπιών».

«Και κάτι τελευταίο περί κόντρας. Η θεωρία του πολέμου διδάσκει το εξής: Στον πόλεμο δεν είναι σοφό να ξεμένεις σε μια θέση αποκομμένη από πόρους. Αγαπητοί χρηματικούς πόρους μπορεί να έχετε άφθονους. Τους μουσικούς πόρους πάλι πολύ φοβάμαι ότι θα πρέπει να ξεκινήσετε να τους αναζητάτε από το μηδέν», καταλήγει στην ανακοίνωσή του ο Νίκος Καρβέλας.

Τέλος, να αναφέρουμε πως το περιβάλλον της Άννας Βίσση διαψεύδει κατηγορηματικά ότι είπε στους μουσικούς της ό,τι δεν τους χρειάζεται, αλλά και ότι ετοιμάζει νέο δίσκο ή συνεργασία με τον Γιώργο Θεοφάνους και τον Φοίβο, σύμφωνα με ρεπορτάζ που μετέδωσε η «Super Kατερίνα».