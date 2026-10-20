Με αφορμή μια πρόσφατη ανάρτησή της στα social media, η Δήμητρα Αλεξανδράκη μίλησε για τη δύσκολη περίοδο που βιώνει στην προσωπική και επαγγελματική της ζωή.

Το πρώην μοντέλο και επιχειρηματίας δεν θέλησε να αποκαλύψει τι ακριβώς συνέβη, αρκέστηκε όμως να εξομολογηθεί πως απομάκρυνε τους πάντες από κοντά της, σε μια προσπάθεια να κάνει μια νέα αρχή και να σταθεί ξανά στα πόδια της.

«Ήταν μια άτυχη στιγμή. Αισθάνομαι πολύ άσχημα γι’ αυτό και καλύτερα να μην το συζητήσουμε, γιατί είμαστε σε έναν πολύ ωραίο χώρο και όλα θα τα πούμε εν καιρώ», δήλωσε αρχικά στην κάμερα του «Happy Day» και στον Αλέξανδρο Ρούτα.

«Έδιωξα τους πάντες από γύρω μου, γιατί ήταν όλοι ψεύτες, υποκριτές και μόνο με εκμεταλλεύονταν», συμπλήρωσε η ίδια με αφοπλιστική ειλικρίνεια.

Δήμητρα Αλεξανδράκη: Η δύσκολη περίοδος, η κατάρρευση και το... ξεσκαρτάρισμα

Το βίντεο και η κατάρρευση πριν βγει στον αέρα

Υπενθυμίζεται ότι η Δήμητρα Αλεξανδράκη είχε δημοσιεύσει νωρίτερα ένα φορτισμένο βίντεο, στο οποίο αποκάλυπτε την ψυχολογική της κατάσταση:

«Δυστυχώς, το τελευταίο διάστημα δεν είμαι πάρα πολύ καλά. Προσπαθώ να κάνω αυτό το βίντεο αρκετή ώρα τώρα και δεν μπορώ να κρατηθώ... Την Πέμπτη το βράδυ, ξημερώματα προς Παρασκευή, ήμουν καλεσμένη στην εκπομπή του Κωνσταντίνου Μπογδάνου στη συχνότητα του OPEN, που είναι ζωντανή.

Την ώρα που πήγαιναν να μου βάλουν μικρόφωνο για να μπω στο πλατό, κατέρρευσα. Αισθανόμουν μια δυσφορία, ένιωθα ότι χάνομαι, ζαλιζόμουν και η καρδιά μου χτυπούσε δυνατά. Δεν περνούσα καθόλου καλά το τελευταίο διάστημα. Δεν είμαι ευτυχισμένη με τις επιλογές που έχω κάνει - εγώ φταίω, δεν μου φταίει κανένας άλλος.

Έδωσα πάρα πολλά στους γύρω μου, έδωσα τα πάντα και άδειασα εγώ. Αυτό έχει ως συνέπεια τις αποφάσεις που πήρα και θα γίνουν πράξεις τις επόμενες ημέρες... Αποφάσεις που σχετίζονται και με το κατάστημά μου».