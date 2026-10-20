Κριστιάνο Ρονάλντο: Τιμωρία... χάδι για την αποχώρηση του από την Εθνική

Πρόστιμο 255 ευρώ και αποκλεισμός 30 ημερών για τον Πορτογάλο σούπερ-σταρ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.10.26 , 14:10 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο: Υποδέχτηκε τους φοιτητές με ...Γκάλη
20.10.26 , 14:07 Από τη Γαλλία έως την Αλβανία: Οργή στους δρόμους και διαδηλώσεις
20.10.26 , 14:05 ΟΠΕΚΕΠΕ: Ομόφωνη αθώωση της Παρασκευής Τυχεροπούλου
20.10.26 , 14:00 Χρονοδιατροφή: Το ήξερες ότι το βιολογικό ρολόι επηρεάζει τον μεταβολισμό;
20.10.26 , 13:57 Γαλλία: Οι βίαιες κινητοποιήσεις προκαλούν συζήτηση στη χώρα μας
20.10.26 , 13:43 Ο Ρίτσαρντ Κοσκινάς ξανά στο Cash or Trash, ανεβάζοντας τον ανταγωνισμό!
20.10.26 , 13:33 Βούλα: Κατάληψη Λυκείου υπέρ του καθηγητή που καταγγέλλεται για παρενόχληση
20.10.26 , 13:23 Κριστιάνο Ρονάλντο: Τιμωρία... χάδι για την αποχώρηση του από την Εθνική
20.10.26 , 13:17 Έχετε παλιές δραχμές στο συρτάρι; Μπορεί να βγάλετε χιλιάδες ευρώ
20.10.26 , 13:15 «Ο Αργυρός θεωρεί ότι τον ζήλευαν για τη σχέση του με την Γκιλφόιλ»
20.10.26 , 13:13 Πώς να κάνετε αίτηση για το Κοινωνικό Τιμολόγιο: Δικαιούχοι και κριτήρια
20.10.26 , 13:00 Η Ιουλία Καλλιμάνη επιστρέφει για 5η χρονιά στο Tokyo Theater Athens
20.10.26 , 12:52 Χειλάκης για τη μητέρα του: «Η απώλειά της είναι κάτι το οποίο είναι εκεί»
20.10.26 , 12:42 Άννα Βίσση: Στήριξη στους μουσικούς της με μηνιαία αποζημίωση
20.10.26 , 12:42 Release Athens: Οι Judas Priest επιστρέφουν στην ΑΘήνα το 2027
Απεργία 21/10: Ποιοι συμμετέχουν - Αυξημένα μέτρα από την ΕΛΑΣ
Τριπλή πληρωμή για συνταξιούχους: Πότε πιστώνονται συντάξεις & τα 400 ευρώ
Μελβούρνη: Οι ανιψιές του Γιώργου Μαζωνάκη στο 40ημερο μνημόσυνό του
Ένταση μεταξύ Φιλιππίδη και Μπιμπίλα: «Είσαι γελοίος, καραγκιόζης!»
Καιρός: Έρχονται ξανά βροχές και αφρικανική σκόνη
Νωρίτερα φέτος η αλλαγή σε χειμερινή ώρα – Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια πίσω
«Ο Αργυρός θεωρεί ότι τον ζήλευαν για τη σχέση του με την Γκιλφόιλ»
Έχετε παλιές δραχμές στο συρτάρι; Μπορεί να βγάλετε χιλιάδες ευρώ
Άννα Βίσση: Φωτογραφίες ντοκουμέντα & άγνωστες ιστορίες της ζωής της
Βούλα: Κατάληψη Λυκείου υπέρ του καθηγητή που καταγγέλλεται για παρενόχληση
Περισσότερα

VIDEOS

Τζoρτζ Μπάλντοκ
Στη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ ο αγώνας της Εθνικής με
Τζορτζ Μπάλντοκ
Οικογένεια Μπάλντοκ: Σεβαστείτε το πένθος μας
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόρος Ο Εμμανουήλ Καραλής
Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Εμμανουήλ Καραλής σημαιοφόρος στην τελετή λήξης
Μίλτος Τεντόγλου: Η Απονομή Του Χρυσού Μεταλλίου Στο Παρίσι
Τεντόγλου: Στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου ο «ιπτάμενος» Μίλτος
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Εικόνες Από Το Πλωτό Ολυμπιακό Χωριό
Με σπα, Sky Bar, πισίνες και νεροτζουλήθρα το πλωτό Ολυμπιακό
Εμμανουέλα Κατζουράκη: Επιζήσασα Των Τεμπών Η Ολυμπιονίκης
Εμμ. Κατζουράκη: Σώθηκε από την τραγωδία στα Τέμπη και έγινε
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
Θεόδωρος Τσελίδης: Υπερήφανος Ως Έλληνας - Η Ανάρτηση
Θοδωρής Τσελίδης: «Υπερήφανος ως Έλληνας, συγγνώμη που δε μιλάω ελληνικά»
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Τι θα δούμε στην τελετή έναρξης στο
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόροι Αντετοκούνμπο Και Ντρισμπιώτη
Αντετοκούνμπο και Ντρισμπιώτη οι σημαιοφόροι στους Ολυμπιακούς του Παρισιού
Τρόπαιο Ολυμπιακού
Conference League:Το τρόπαιο του Ολυμπιακού στον τάφο του Μιλτιάδη Μαρινάκη
Euroleague: Αρνήθηκε Το Βερολίνο Τη Βοήθεια Της ΕΛ.ΑΣ.
Euroleague: Αρνήθηκε το Βερολίνο τη βοήθεια της ΕΛ.ΑΣ.
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
Αλέξης Κούγιας παραίτηση
Παραιτήθηκε ο Κούγιας από τον Ολυμπιακό
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ διαδρομής
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αθλητικα
Πηγή: Φωτογραφίες AP
Κριστιάνο αποχώρηση
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με αποκλεισμό 30 ημερών και πρόστιμο 255 ευρώ (!!!) τιμώρησε η Πορτογαλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία τον Κριστιάνο Ρονάλντο, επειδή εγκατέλειψε την αποστολή της εθνικής ομάδας έπειτα από σύγκρουση με τον προπονητή Ζόρζε Ζεζούς.

Κριστιάνο Ρονάλντο: Τιμωρία... χάδι για την αποχώρηση του από την Εθνική

Φωτογραφία ΑΡ

Την είδηση ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο γνωστός mega-reporter, Fabrizio Romano ο οποίος διατηρεί φιλική σχέση με τον Πορτογάλο σταρ.

Ο Ρονάλντο είχε ζητήσει συγγνώμη τόσο επειδή δεν χαιρέτησε τους φιλάθλους μετά τον αγώνα με τη Νορβηγία όσο και για την αποχώρησή του από την αποστολή, τονίζοντας ότι παραμένει διαθέσιμος για την εθνική ομάδα.

Κριστιάνο Ρονάλντο: Τιμωρία... χάδι για την αποχώρηση του από την Εθνική

Φωτογραφία ΑΡ

Δεν διευκρινίστηκε, ωστόσο, από πότε υπολογίζεται η ποινή ούτε εάν θα προσμετρηθεί το διάστημα κατά το οποίο ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής βρισκόταν ήδη σε προσωρινό αποκλεισμό.

Ο πρόεδρος της πορτογαλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Πέδρο Προένσα, έχει δηλώσει ότι όλοι στην ομοσπονδία επιθυμούν την επιστροφή του Ρονάλντο στην εθνική ομάδα, κάτι άλλωστε που φαίνεται και από την ποινή χάδι που επιβλήθηκε στον Κριστιάνο για τη συμπεριφορά του στο τελευταίο παράθυρο των εθνικών.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
 |
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
 |
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
 |
ΚΡΙΣΤΙΑΝΟ ΡΟΝΑΛΝΤΟ
 |
ΤΙΜΩΡΙΑ
 |
ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μπάντμιντον Αν
Αθλητικα
Ιστορικό ρεκόρ με 47 διεθνείς τίτλους για την Νοτιοκορεάτισσα Αν Σε-γιουνγκ
Γιώργος Βαρδινογιάννης
Αθλητικα
Παναθηναϊκός: Συγκίνηση και φόρος τιμής στον «Καπετάνιο» στο ΟΑΚΑ
Γιώργος Βαρδινογιάννης και Παναθηναϊκός
Αθλητικα
Γιώργος Βαρδινογιάννης και Παναθηναϊκός: Μία ιστορία αγάπης
Το σκάφος του Λίονελ Μέσι
Αθλητικα
Λίονελ Μέσι: Εντωπωσιάζει το νέο πλωτό «παλάτι» του Αργεντινού σούπερ σταρ
Καρπόζηλου Πανευρωπαϊκό
Αθλητικα
Δήμητρα Καρπόζηλου: Θριάμβευσε στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U17
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 1-0: Στους «Ερυθρόλευκους» Η Νίκη
Αθλητικα
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 1-0: Οι «ερυθρόλευκοι» πήραν το ντέρμπι
Σκάουτερ Της Bundesliga Στο Καραϊσκάκη Για Τον ΠΑΟ
Αθλητικα
Σκάουτερ της Bundesliga στο Καραϊσκάκη για άσο του Παναθηναϊκού!
Τα Νεότερα Για Ντεσπόντοφ Στον ΠΑΟΚ
Αθλητικα
Τα νεότερα για Ντεσπόντοφ στον ΠΑΟΚ
Euroleague: Κλείνει μεταγραφή ο Ολυμπιακός - Νέα δεδομένα με Χεζόνια
Αθλητικα
Euroleague: Κλείνει μεταγραφή ο Ολυμπιακός - Νέα δεδομένα με Χεζόνια
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top