Με αποκλεισμό 30 ημερών και πρόστιμο 255 ευρώ (!!!) τιμώρησε η Πορτογαλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία τον Κριστιάνο Ρονάλντο, επειδή εγκατέλειψε την αποστολή της εθνικής ομάδας έπειτα από σύγκρουση με τον προπονητή Ζόρζε Ζεζούς.

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Την είδηση ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο γνωστός mega-reporter, Fabrizio Romano ο οποίος διατηρεί φιλική σχέση με τον Πορτογάλο σταρ.

🚨🇵🇹 OFFICIAL: Cristiano Ronaldo has been suspended for 30 days plus fined for €255. The decision has been made by Portugal Federation after he left the national team’s camp in Denmark. Cristiano himself had suggested a punishment after apologizing for that. https://t.co/oXEXM4JaI7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 19, 2026

Ο Ρονάλντο είχε ζητήσει συγγνώμη τόσο επειδή δεν χαιρέτησε τους φιλάθλους μετά τον αγώνα με τη Νορβηγία όσο και για την αποχώρησή του από την αποστολή, τονίζοντας ότι παραμένει διαθέσιμος για την εθνική ομάδα.

Φωτογραφία ΑΡ

Δεν διευκρινίστηκε, ωστόσο, από πότε υπολογίζεται η ποινή ούτε εάν θα προσμετρηθεί το διάστημα κατά το οποίο ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής βρισκόταν ήδη σε προσωρινό αποκλεισμό.

Ο πρόεδρος της πορτογαλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Πέδρο Προένσα, έχει δηλώσει ότι όλοι στην ομοσπονδία επιθυμούν την επιστροφή του Ρονάλντο στην εθνική ομάδα, κάτι άλλωστε που φαίνεται και από την ποινή χάδι που επιβλήθηκε στον Κριστιάνο για τη συμπεριφορά του στο τελευταίο παράθυρο των εθνικών.