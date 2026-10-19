Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Η πρεμιέρα του Maestro και η νέα του ταινία

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης μίλησε για την επαναπροβολή της ταινίας του «Ένας άλλος κόσμος» και την πρωτοβουλία της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου.
  • Αναφέρθηκε στην επιρροή των κοινωνικών γεγονότων στο έργο του, τονίζοντας ότι είναι βιολογική ανάγκη να επηρεάζεται από αυτά.
  • Ο τελευταίος κύκλος του «Maestro» έρχεται τον Δεκέμβριο, ενώ προγραμματίζει την επόμενη ταινία του.
  • Συγκινήθηκε για την απώλεια του Μηνά Χατζησάββα, επισημαίνοντας το στίγμα του στην ταινία του.
  • Απέκλεισε την πιθανότητα να κάνει τηλεόραση στο μέλλον, δηλώνοντας ότι θέλει να επικεντρωθεί σε ταινίες.

Με αφορμή την επαναπροβολή της ταινίας «Ένας άλλος κόσμος», την οποία υπογράφει σεναριακά και σκηνοθετικά, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης παραχώρησε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες. 

«Είναι πολύ συγκινητικό, πολύ όμορφο και είναι πολύ ωραία αυτή η πρωτοβουλία της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου που θα γίνουν τον Γενάρη για πρώτη φορά στη χώρα μας. Έχουν διαλέξει κάποιες ταινίες τις οποίες θα γνωρίσει ένα νέο κοινό», δήλωσε στις τηλεοπτικές κάμερες ο γνωστός δημιουργός, λίγο πριν από την προβολή.

Σχετικά με το κατά πόσο τα κοινωνικά γεγονότα επηρεάζουν το έργο του, ο ίδιος ανέφερε με ειλικρίνεια: «Νομίζω ότι είναι καθαρή, σχεδόν βιολογική ανάγκη. Την ώρα που γράφω κάτι δεν μπορώ να μην επηρεάζομαι από αυτά που γίνονται γύρω μου, από αυτά που ακούω, από αυτά που βλέπω, από αυτά που βιώνω. Από αυτά που συμβαίνουν στην κοινωνία γύρω μας, πολλές φορές με έναν ακραίο τρόπο στη μυθοπλασία. Αλλά το ακραίο είναι το όχημα για να αφηγηθείς μια ιστορία».

Προ των πυλών η 4η και τελευταία σεζόν του «Maestro»

Προ των πυλών η 4η και τελευταία σεζόν του «Maestro»

Ερωτώμενος για τα επόμενα καλλιτεχνικά του βήματα, αποκάλυψε: «Το επόμενο βήμα για το "Maestro" είναι ο τελευταίος κύκλος που έρχεται τον Δεκέμβριο. Προς το παρόν, αυτό που κάνω είναι να τρέχω με τα τρέιλερ, τα teaser και όλο το κομμάτι του promotion. Για τους επόμενους δύο μήνες υπάρχει αρκετή δουλειά. Δεν μπορώ να πω ακριβώς ποιο θα είναι το επόμενό μου βήμα και πώς θα είναι. Ξέρω μόνο ότι είναι η ταινία που είχα αρχικά ξεκινήσει να γράφω πριν από το "Maestro"».

«Είμαι ευγνώμων για πάρα πολλά πράγματα. Είμαι ευγνώμων για τις συνεργασίες που έχω, αλλά και για την πορεία όχι μόνο του "Maestro" -που ασυζητητί είναι κάτι πολύ σημαντικό στη ζωή και την καριέρα μου- αλλά και για τις ταινίες μου», εξομολογήθηκε.

Παράλληλα, μίλησε συγκινημένος για την απώλεια του Μηνά Χατζησάββα, τονίζοντας: «Λείπει από τις ζωές όλων μας, και κυρίως καλλιτεχνικά. Πιστεύω ότι έφυγε πάρα πολύ νωρίς, όμως έχει αφήσει ένα πολύ μεγάλο στίγμα, το οποίο υπάρχει έντονα και στην ταινία. Χαίρομαι που υπάρχει τόσο ζωντανό το αποτύπωμά του».

Η δήλωση του Χριστόφορου Παπακαλιάτη για την Κλέλια Ανδριολάτου

Η δήλωση του Χριστόφορου Παπακαλιάτη για την Κλέλια Ανδριολάτου

Με αφορμή την πρόσφατη παρουσία του στο πάρτι γενεθλιών της Κλέλιας Ανδριολάτου, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης απάντησε στο αν η ηθοποιός αποτελεί τη «μούσα» του: «Η Κλέλια είναι η Κλέλια. Από την πρώτη μέρα που τη συνάντησα είχα γράψει τα πρώτα επεισόδια, βέβαια, αλλά πάρα πολλά πράγματα τα φτιάξαμε και μαζί. Όπως και με όλους τους ηθοποιούς, πάντα κάθομαι και δουλεύω πολύ μαζί τους».

Τέλος, παραδέχτηκε: «Σε αυτή τη φάση όχι, δε θα έκανα τηλεόραση. Δεν έχω τη δύναμη να κάνω τηλεόραση. Νομίζω ότι στο "Maestro" τα έχω δώσει όλα. Τελείωσε. Ας κάνουμε ταινία!».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα»

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ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
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