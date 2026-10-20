Ο Γιώργος Γιαννόπουλος βρέθηκε καλεσμένος στο Happy Day και τοποθετήθηκε τόσο για τον Γιώργο Μαζωνάκη όσο και για την προσωπική του ζωή. Ο ηθοποιός εξέφρασε τη στενοχώρια και τον θυμό του για όσα, όπως είπε, συνέβησαν γύρω από τον τραγουδιστή, ενώ στη συνέχεια αποκάλυψε ότι αυτή την περίοδο βρίσκεται σε σχέση με γυναίκα που ασχολείται με το τραγούδι.

Ο Γιώργος Γιαννόπουλος είναι ο «Βαγγέλης Χαμπέας» στη σειρά Το σόι σου

Με αιχμές για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Ο Γιώργος Γιαννόπουλος αναφέρθηκε με ιδιαίτερα φορτισμένο τρόπο στον Γιώργο Μαζωνάκη και στην υπόθεση που, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, τον στενοχώρησε. Χρησιμοποιώντας σκληρή γλώσσα, είπε χαρακτηριστικά: «Γενικά ακούω τα εναλλακτικά, δεν πάμε κουτουρού, όπως ο συγχωρεμένος (σ.σ. Μαζωνάκης). Πήγε τσάμπα, πιο τσάμπα δεν υπήρχε. Στενοχωρήθηκα για αυτό το τσάμπα, με αυτή την ηλίθια. Τι θα λογοδοτήσει, τα ξέρεις κι εσύ τώρα».

Στο συγκεκριμένο σημείο της συνέντευξης, ο ηθοποιός κατέστησε σαφές ότι αντιμετωπίζει με έντονη δυσαρέσκεια όσα συνδέει με την υπόθεση του τραγουδιστή, χωρίς να κρύβει τη συναισθηματική του φόρτιση.

Η αποκάλυψη για τη νέα σχέση στη ζωή του

Η συζήτηση μεταφέρθηκε έπειτα στην προσωπική του ζωή, με τον Γιώργο Γιαννόπουλο να εξηγεί στη Σταματίνα Τσιμτσιλή ότι η εικόνα έχει αλλάξει σε σχέση με τον περασμένο Μάρτιο, όταν ήταν μόνος. Όπως αποκάλυψε, σήμερα είναι σε σχέση με γυναίκα που δεν ανήκει στον χώρο της υποκριτικής, αλλά τραγουδάει.

Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Τον Μάρτιο ήμουν μόνος μου, τώρα είμαι καλά. Η σχέση μου δεν είναι από τον χώρο, είναι τραγουδίστο…κατάσταση. Δεν είναι πρώτης γραμμής, αλλά έχει τεράστια φωνή. Γνωριζόμαστε εδώ και πολλά χρόνια. Λοιπόν, το κόβουμε. Μωρή, τι θες να βάλεις, δε στα λέω αυτά. Δε γουστάρω».

Ο Γιώργος Γιαννόπουλος με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή

Τι είπε ο Γιώργος Γιαννόπουλος για τη μοναξιά

Ο Γιώργος Γιαννόπουλος αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο βλέπει τη μοναξιά, σημειώνοντας ότι δε τη θεωρεί απαραίτητα αρνητική εμπειρία. Αντίθετα, τη συνέδεσε με την προσωπική ισορροπία και την αυτογνωσία.

Όπως είπε: «Και η μοναξιά καλή είναι. Αν δεν αγαπάς τον εαυτό σου μόνος του, πώς να σε αγαπήσει ο άλλος».