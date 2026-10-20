Χειλάκης για τη μητέρα του: «Η απώλειά της είναι κάτι το οποίο είναι εκεί»

«Οι Έλληνες είμαστε πενθοφοβικοί, δεν ξέρουμε να πενθούμε», εξομολογήθηκε

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Αιμίλιος Χειλάκης μίλησε για την παράσταση "Θάνατος και κόρη", ένα κλασικό ψυχολογικό θρίλερ που εξερευνά θέματα φασισμού και δικαίου.
  • Σχολίασε τις κοινωνικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία, αναφέροντας ότι η χώρα είναι η μητέρα του ευρωπαϊκού πνεύματος.
  • Τόνισε την ευθύνη των καλλιτεχνών για τις πράξεις τους και την επιρροή τους στο κοινό.
  • Αναφέρθηκε στην απώλεια της μητέρας του, επισημαίνοντας τη σημασία της διαχείρισης του πένθους και την ανάγκη να αφεθούμε στον πόνο.
  • Εξέφρασε την άποψη ότι οι Έλληνες δυσκολεύονται να πενθήσουν και πρέπει να αποδεχτούν τη διαδικασία του πένθους.

Με αφορμή την παράσταση «Θάνατος και κόρη» στην οποία πρωταγωνιστεί, ο Αιμίλιος Χειλάκης παραχώρησε συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» και τον Ηλία Σκουλά.

Χειλάκης- Μαξίμου: Ο «επίγειος παράδεισος» που θέλουν να γεράσουν μαζί

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για το ψυχολογικό θρίλερ στο οποίο συμπρωταγωνιστεί με τη σύζυγό του, Αθηνά Μαξίμου, και τον Αντώνη Μυριαγκό, σχολίασε τις μαζικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία, ενώ εξομολογήθηκε τις σκέψεις του για την απώλεια της μητέρας του.

Αρχικά, ο Αιμίλιος Χειλάκης αναφέρθηκε στο σπουδαίο θεατρικό έργο: «Είναι ένα από τα πιο γνωστά μοντέρνα έργα, τα οποία έχουν γίνει πια κλασικά. Κάθε φορά που ανεβαίνει παγκοσμίως, θέτει ξανά το μεγάλο ερώτημα: Τι είναι ο φασισμός στη δημοκρατία; Τι είναι το δίκαιο και το περί δικαίου αίσθημα; Πρόκειται για ένα πολύ σκληρό ψυχολογικό θρίλερ, μέσα από το οποίο εσύ που το παρακολουθείς αλλάζεις διαρκώς γνώμη, ανά πέντε λεπτά, για το με τι συμφωνείς και με τι διαφωνείς».

Στη συνέχεια, τοποθετήθηκε για τις κοινωνικές εξελίξεις και τις διαδηλώσεις στη Γαλλία:

«Η Γαλλία είναι η μητέρα του νέου ευρωπαϊκού πνεύματος και δεν θα πάψει ποτέ να είναι αυτή η μήτρα. Επειδή το έχει στο DNA της, δημιουργεί κοινωνικές αναταραχές που ξεκινάνε από τη βάση της και ειδικά από τα νέα παιδιά και τους φοιτητές. Η Γαλλία μπορεί να δείξει έναν δρόμο. Το ζήτημα είναι ποιοι φοβούνται αυτόν τον δρόμο».

Σχετικά με την ευθύνη που φέρουν οι καλλιτέχνες λόγω της επιρροής τους στο κοινό, ο ίδιος πρόσθεσε: «Η κάθε πράξη σου θα πρέπει να είναι μελετημένη. Είσαι υπόλογος των πράξεών σου».

Ο Αιμίλιος Χειλάκης για την απώλεια της μητέρας του και τη διαχείριση του πένθους

Ο Αιμίλιος Χειλάκης για την απώλεια της μητέρας του και τη διαχείριση του πένθους

Αναφερόμενος στην απώλεια της μητέρας του, ο αγαπημένος ηθοποιός προχώρησε σε μια βαθιά εξομολόγηση για τη διαχείριση του πένθου:

«Λογικά, στο συλλογικό υποσυνείδητο η μάνα είναι αυτή που πάντα θα μας φέρνει σε επαφή με τη ζωή. Από εκεί και πέρα, η απώλειά της είναι κάτι που υπάρχει στη φυσιολογική ροή των πραγμάτων - οφείλει να φύγει ο γονιός πρώτα και μετά το παιδί.

Τώρα, λοιπόν, καλείσαι εσύ να διαχειριστείς το πένθος. Το ζήτημα είναι -και το λέω πολύ συχνά- ότι οι Έλληνες είμαστε πενθοφοβικοί, δεν ξέρουμε να πενθούμε. Νομίζω πως πρέπει να αφεθούμε στον λυγμό, στον πόνο, στη στιγμή της απώλειας και της απουσίας. Οτιδήποτε κι αν είναι αυτό ως στάδιο του πένθους. Και κάποια στιγμή, έρχεται το απόσταγμα όλων αυτών, που είναι η θύμηση».

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