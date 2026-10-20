Τις πρώτες αντιδράσεις του Κωνσταντίνου Αργυρού, έπειτα από την έντονη κριτική και τα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε στα social media, μετέφερε ο Γιώργος Λιάγκας στην τηλεοπτική εκπομπή Το Πρωινό.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής, μετά τη συναυλία του στο Παρίσι και την έντονη κριτική που δέχτηκε ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο Γιώργος Λιάγκας σχολίασε ότι ο γνωστός τραγουδιστής θεωρεί ότι έχει στοχοποιηθεί από ορισμένους και ότι κάποιοι ζήλεψαν τη σχέση που είχε με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Όπως είπε συγκεκριμένα ο Γιώργος Λιάγκας: «Ο Κωνσταντίνος Αργυρός θεωρεί άδικη αυτή τη στοχοποίηση. Το κομμάτι με τον Πύργο του Άιφελ είναι τα απόνερα της ιστορίας με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Ο Αργυρός θεωρεί ότι τον “ζήλευαν” άνθρωποι του καλλιτεχνικού κόσμου για τη σχέση του με την Γκιλφόιλ.

Ο ίδιος λέει ότι δεν πήγε να τη βρει, εκείνη βρέθηκε στον δρόμο του, του τη γνώρισαν και εκείνη τον χρησιμοποίησε ως αρωγό για να μπει στα lifestyle πράγματα της χώρας. Θεωρούσε ότι μέσα από αυτή τη σχέση βοηθούσε τη χώρα του. Παράλληλα ξεκαθαρίζει ότι δεν είναι πολιτικός και δε θέλει να ασχοληθεί, και σωστά δεν έκανε δήλωση όταν ήρθε στο αεροδρόμιο», ανέφερε ο γνωστός παρουσιαστής, μεταφέροντας όσα υποστηρίζει το κοντινό περιβάλλον του καλλιτέχνη.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Κωσταντίνος Αργυρός δεν θεωρεί ότι έχει λόγο να απολογηθεί δημόσια και δεν σκοπεύει να τοποθετηθεί αυτή τη στιγμή. Ο Γιώργος Λιάγκας πρόσθεσε ότι ο τραγουδιστής έχει επαγγελματικές υποχρεώσεις το επόμενο διάστημα, μεταξύ των οποίων και το άνοιγμα του νυχτερινού κέντρου όπου θα εμφανίζεται τη φετινή σεζόν.

Υπεθυμίζουμε ότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός δέχτηκε έντονη κριτική και αρνητικά σχόλια στα social media λόγω του ότι δημοσίευσε ένα βίντεο, στο οποίο τον δείχνει να τραγουδά το νέο του κομμάτι «Ρεύμα» με φόντο τον Πύργο του Άιφελ - την ίδια ώρα που σε κοντινά σημεία επικρατούσε έκρυθμη κατάσταση, με φοιτητικές διαδηλώσεις και εντάσεις που μαίνονται στο κέντρο της πόλης του φωτός.