«Ο Αργυρός θεωρεί ότι τον ζήλευαν για τη σχέση του με την Γκιλφόιλ»

Όσα μετέφερε το περιβάλλον του τραγουδιστή στον Γιώργο Λιάγκα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.10.26 , 14:22 Απεργία 21/10: Στήνονται οι πρώτες σκηνές - Επί ποδός 3.000 αστυνομικοί
20.10.26 , 14:10 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο: Υποδέχτηκε τους φοιτητές με ...Γκάλη
20.10.26 , 14:07 Από τη Γαλλία έως την Αλβανία: Οργή στους δρόμους και διαδηλώσεις
20.10.26 , 14:05 ΟΠΕΚΕΠΕ: Ομόφωνη αθώωση της Παρασκευής Τυχεροπούλου
20.10.26 , 14:00 Χρονοδιατροφή: Το ήξερες ότι το βιολογικό ρολόι επηρεάζει τον μεταβολισμό;
20.10.26 , 13:57 Γαλλία: Οι βίαιες κινητοποιήσεις προκαλούν συζήτηση στη χώρα μας
20.10.26 , 13:43 Ο Ρίτσαρντ Κοσκινάς ξανά στο Cash or Trash, ανεβάζοντας τον ανταγωνισμό!
20.10.26 , 13:33 Βούλα: Κατάληψη Λυκείου υπέρ του καθηγητή που καταγγέλλεται για παρενόχληση
20.10.26 , 13:23 Κριστιάνο Ρονάλντο: Τιμωρία... χάδι για την αποχώρηση του από την Εθνική
20.10.26 , 13:17 Έχετε παλιές δραχμές στο συρτάρι; Μπορεί να βγάλετε χιλιάδες ευρώ
20.10.26 , 13:15 «Ο Αργυρός θεωρεί ότι τον ζήλευαν για τη σχέση του με την Γκιλφόιλ»
20.10.26 , 13:13 Πώς να κάνετε αίτηση για το Κοινωνικό Τιμολόγιο: Δικαιούχοι και κριτήρια
20.10.26 , 13:00 Η Ιουλία Καλλιμάνη επιστρέφει για 5η χρονιά στο Tokyo Theater Athens
20.10.26 , 12:52 Χειλάκης για τη μητέρα του: «Η απώλειά της είναι κάτι το οποίο είναι εκεί»
20.10.26 , 12:42 Άννα Βίσση: Στήριξη στους μουσικούς της με μηνιαία αποζημίωση
Απεργία 21/10: Ποιοι συμμετέχουν - Αυξημένα μέτρα από την ΕΛΑΣ
Τριπλή πληρωμή για συνταξιούχους: Πότε πιστώνονται συντάξεις & τα 400 ευρώ
Μελβούρνη: Οι ανιψιές του Γιώργου Μαζωνάκη στο 40ημερο μνημόσυνό του
Ένταση μεταξύ Φιλιππίδη και Μπιμπίλα: «Είσαι γελοίος, καραγκιόζης!»
Καιρός: Έρχονται ξανά βροχές και αφρικανική σκόνη
Νωρίτερα φέτος η αλλαγή σε χειμερινή ώρα – Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια πίσω
«Ο Αργυρός θεωρεί ότι τον ζήλευαν για τη σχέση του με την Γκιλφόιλ»
Έχετε παλιές δραχμές στο συρτάρι; Μπορεί να βγάλετε χιλιάδες ευρώ
Άννα Βίσση: Φωτογραφίες ντοκουμέντα & άγνωστες ιστορίες της ζωής της
Βούλα: Κατάληψη Λυκείου υπέρ του καθηγητή που καταγγέλλεται για παρενόχληση
Περισσότερα

VIDEOS

Ελένη Προκοπίου
«Δεν είπα ποτέ ''είμαι η Ελένη Προκοπίου'. Γιατί να το
Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: NDP
Οι πρώτες αντιδράσεις του Κωνσταντίνου Αργυρού έπειτα από τη συναυλία του στο Παρίσι / Βίντεο: ANT1

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Κωνσταντίνος Αργυρός δέχτηκε έντονη κριτική στα social media μετά τη συναυλία του στο Παρίσι.
  • Ο τραγουδιστής θεωρεί ότι έχει στοχοποιηθεί και ότι κάποιοι ζήλευαν τη σχέση του με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ.
  • Ο Αργυρός υποστηρίζει ότι η Γκιλφόιλ τον χρησιμοποίησε για να εισέλθει στη lifestyle σκηνή της Ελλάδας.
  • Δεν σκοπεύει να απολογηθεί δημόσια και δεν θα τοποθετηθεί για την κριτική που δέχεται.
  • Έχει επαγγελματικές υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένου του ανοίγματος νυχτερινού κέντρου.

Τις πρώτες αντιδράσεις του Κωνσταντίνου Αργυρού, έπειτα από την έντονη κριτική και τα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε στα social media, μετέφερε ο Γιώργος Λιάγκας στην τηλεοπτική εκπομπή Το Πρωινό.

Ζήνα Κουτσελίνη για Κωνσταντίνο Αργυρό και Παρίσι: «Κάνει απανωτά λάθη»

 

 

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής, μετά τη συναυλία του στο Παρίσι και την έντονη κριτική που δέχτηκε ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο Γιώργος Λιάγκας σχολίασε ότι ο γνωστός τραγουδιστής θεωρεί ότι έχει στοχοποιηθεί από ορισμένους και ότι κάποιοι ζήλεψαν τη σχέση που είχε με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ. 

Όπως είπε συγκεκριμένα ο Γιώργος Λιάγκας: «Ο Κωνσταντίνος Αργυρός θεωρεί άδικη αυτή τη στοχοποίηση. Το κομμάτι με τον Πύργο του Άιφελ είναι τα απόνερα της ιστορίας με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Ο Αργυρός θεωρεί ότι τον “ζήλευαν” άνθρωποι του καλλιτεχνικού κόσμου για τη σχέση του με την Γκιλφόιλ.

«Ο Αργυρός θεωρεί ότι τον ζήλευαν για τη σχέση του με την Γκιλφόιλ»

Ο ίδιος λέει ότι δεν πήγε να τη βρει, εκείνη βρέθηκε στον δρόμο του, του τη γνώρισαν και εκείνη τον χρησιμοποίησε ως αρωγό για να μπει στα lifestyle πράγματα της χώρας. Θεωρούσε ότι μέσα από αυτή τη σχέση βοηθούσε τη χώρα του. Παράλληλα ξεκαθαρίζει ότι δεν είναι πολιτικός και δε θέλει να ασχοληθεί, και σωστά δεν έκανε δήλωση όταν ήρθε στο αεροδρόμιο», ανέφερε ο γνωστός παρουσιαστής, μεταφέροντας όσα υποστηρίζει το κοντινό περιβάλλον του καλλιτέχνη.

Λαμπερές εμφανίσεις για Αργυρό - Νίκα & Γεροντιδάκη - Παπαδημητρίου

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Κωσταντίνος Αργυρός δεν θεωρεί ότι έχει λόγο να απολογηθεί δημόσια και δεν σκοπεύει να τοποθετηθεί αυτή τη στιγμή. Ο Γιώργος Λιάγκας πρόσθεσε ότι ο τραγουδιστής έχει επαγγελματικές υποχρεώσεις το επόμενο διάστημα, μεταξύ των οποίων και το άνοιγμα του νυχτερινού κέντρου όπου θα εμφανίζεται τη φετινή σεζόν.

 

 

Υπεθυμίζουμε ότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός δέχτηκε έντονη κριτική και αρνητικά σχόλια στα social media λόγω του ότι δημοσίευσε ένα βίντεο, στο οποίο τον δείχνει να τραγουδά το νέο του κομμάτι «Ρεύμα» με φόντο τον Πύργο του Άιφελ  - την ίδια ώρα που σε κοντινά σημεία επικρατούσε έκρυθμη κατάσταση, με φοιτητικές διαδηλώσεις και εντάσεις που μαίνονται στο κέντρο της πόλης του φωτός.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ
 |
ΣΥΝΑΥΛΙΑ
 |
ΠΑΡΙΣΙ
 |
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ
 |
KΙΜΠΕΡΛΙ ΓΚΙΛΦΟΙΛ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΓΚΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αιμίλιος Χειλάκης
Celebrities & Gossip Νεα
Χειλάκης για τη μητέρα του: «Η απώλειά της είναι κάτι το οποίο είναι εκεί»
Άννα Βίσση
Celebrities & Gossip Νεα
Άννα Βίσση: Στήριξη στους μουσικούς της με μηνιαία αποζημίωση
Απόστολος Γκλέτσος
Celebrities & Gossip Νεα
Απόστολος Γκλέτσος: «Έχω αποτινάξει την πατριαρχία - Μου χρέωναν καβγάδες»
Άννα Βίσση: Φωτογραφίες ντοκουμέντα & άγνωστες ιστορίες της ζωής της
Celebrities & Gossip Νεα
Άννα Βίσση: Φωτογραφίες ντοκουμέντα & άγνωστες ιστορίες της ζωής της
Δήμητρα Αλξανδράκη
Celebrities & Gossip Νεα
«Έδιωξα τους πάντες, ήταν όλοι ψεύτες, υποκριτές και με εκμεταλλεύονταν»
Γιώργος Γιαννόπουλος
Celebrities & Gossip Νεα
Γιώργος Γιαννόπουλος για τη σύντροφό του: «Η σχέση μου είναι τραγουδίστρια»
Δημήτρης Παπανώτας
Celebrities & Gossip Νεα
Παπανώτας για Πετρογιάννη: «Μου έχει επιτεθεί δεκάδες φορές!»
Δημήτρης Αϊβαλιώτης
Celebrities & Gossip Νεα
Starte - Δημήτρης Αϊβαλιώτης: «Δε με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα οι ταμπέλες»
Αντώνης Αντωνίου
Celebrities & Gossip Νεα
«Υπήρξε μία φουρνάρισσα που δε μου έδινε ψωμί λόγω ενός ρόλου μου»
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top