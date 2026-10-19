Μεσσαροπούλου για Αργυρό: «Τελευταία κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο»

Η κριτική για το βίντεο του τραγουδιστή από το Παρίσι

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Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Τίνα Μεσσαροπούλου κριτικάρει τον Κωνσταντίνο Αργυρό για βίντεο που ανάρτησε από το Παρίσι, τη στιγμή που υπήρχαν κοινωνικές αναταραχές.
  • Η ανάρτηση έγινε πριν από τη συναυλία του Αργυρού στο Παρίσι, η οποία προγραμματίστηκε έναν μήνα νωρίτερα.
  • Η Μεσσαροπούλου τόνισε ότι η δημοσίευση του βίντεο ήταν ακατάλληλη και ότι ο καλλιτέχνης χρειάζεται συμβουλές.
  • Η Ναταλία Γερμανού συμφώνησε, επισημαίνοντας την ανάγκη για ευαισθησία σε τέτοιες καταστάσεις.
  • Στη Γαλλία, οι διαδηλώσεις σχετίζονται με το αυξανόμενο κόστος ζωής και έχουν οδηγήσει σε βία και συλλήψεις.

Η Τίνα Μεσσαροπούλου άσκησε δημόσια κριτική στον Κωνσταντίνο Αργυρό για βίντεο που ανάρτησε από το Παρίσι, στο οποίο εμφανίζεται να τραγουδά μπροστά από τον Πύργο του Άιφελ, με αφορμή τη συναυλία του στη γαλλική πρωτεύουσα. Η τοποθέτησή της έγινε το πρωί της Δευτέρας στο Happy Day κι επικεντρώθηκε στη χρονική στιγμή της δημοσίευσης, ενώ στη Γαλλία βρίσκονταν σε εξέλιξη μεγάλες κοινωνικές αναταραχές και διαδηλώσεις.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός ταξίδεψε στο Παρίσι για την πρώτη του συναυλία στην πόλη, η οποία πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 18 Οκτωβρίου στο La Seine Musicale. Πριν από τη συναυλία, ο τραγουδιστής δημοσίευσε βίντεο από το Παρίσι προωθώντας τη μουσική του εμφάνιση. Η ανάρτηση προκάλεσε αντιδράσεις στον τηλεοπτικό σχολιασμό, λόγω της συγκυρίας κατά την οποία έγινε.

Μεσσαροπούλου για Αργυρό: «Τελευταία κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο»

Η Τίνα Μεσσαροπούλου για το βίντεο του Κωνσταντίνου Αργυρού

Η δημοσιογράφος περιέγραψε πώς είδε την ανάρτηση και εξήγησε γιατί θεώρησε προβληματική τη δημοσίευση εκείνη τη στιγμή. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Εγώ έτυχε και έπεσα το Σάββατο στο βίντεο αυτό του Κωνσταντίνου Αργυρού. Το βλέπω με την πρώτη ματιά. Λέω δεν μπορεί, είναι μια άλλη μέρα. Και ψάχνω από κάτω, λέω ο άνθρωπος το έχει ανεβάσει άλλη μέρα και τώρα μου βγαίνει στο timeline ας πούμε. Λέω μην τον αδικήσω. Εκ πρώτης όψεως. Κοιτάω από κάτω. Δύο ώρες πριν».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Δεν είναι δυνατόν. Και συντάσσομαι με τη Ναταλία Γερμανού. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος να νουθετήσει τον Κωνσταντίνο Αργυρό; Γιατί βλέπω το τελευταίο διάστημα ότι κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος να τον νουθετήσει; Γιατί ο καλλιτέχνης καμιά φορά μπορεί το μυαλό του να το έχει στη συναυλία, στα επαγγελματικά». 

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Η ίδια ξεκαθάρισε ότι η ένστασή της δεν αφορούσε τη διεξαγωγή της συναυλίας, αλλά αποκλειστικά τη δημοσίευση του βίντεο: «Εγώ δεν περιμένω από τον Κωνσταντίνο Αργυρό που πήγε για μία και μοναδική συναυλία στο Παρίσι να την ακυρώσει. Αυτό το βίντεό του ήταν εκ του περιττού. Δηλαδή δεν έπρεπε να ανέβει».

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή της, ανέφερε: «Γι’ αυτό λέω, γι’ αυτό το έκανα συνολικά την τοποθέτησή μου και λέω το τελευταίο διάστημα. Υποκύπτεις στο ένα λάθος μετά το άλλο. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος να τον συμβουλέψει; Άνθρωποι που γι’ αυτή τη δουλειά πληρώνονται».

Μεσσαροπούλου για Αργυρό: «Τελευταία κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο»

Η παρέμβαση της Ναταλίας Γερμανού για το Παρίσι

Το ίδιο θέμα είχε απασχολήσει μία ημέρα νωρίτερα και την εκπομπή «Καλύτερα δε Γίνεται», με τη Ναταλία Γερμανού και τους συνεργάτες της να σχολιάζουν τόσο τη συναυλία όσο και τις αναρτήσεις του Κωνσταντίνου Αργυρού από το Παρίσι, υπό το βάρος των κοινωνικοπολιτικών εξελίξεων στη Γαλλία.

Η παρουσιάστρια είπε αρχικά: «Το Παρίσι φλέγεται, η κατάσταση είναι δραματική, υπάρχει και ένας νεκρός, νομίζω σήμερα ανκοινώθηκε. Η συναυλία είχε προγραμματιστεί έναν μήνα πριν... Ναι».

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Σε άλλο σημείο ανέφερε: «Εντάξει όταν βλέπεις τον Μακρόν και την Μπριζίτ να διασκεδάζουν... Βέβαια, τι να πει ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Καλά δεν πέταξε σερπαντίνες, τραγούδισε προμοτάροντας τη συναυλία του. Προσπαθώ να σκεφτώ αν θα μπορούσε να συνοδεύσει το βίντεο με ένα "Σε μία πόλη που περνά δύσκολες στιγμές, εμείς είχαμε ανακοινώσει και προπωλήσει τα εισιτήρια της συναυλίας που θα γίνει αύριο". Από την άλλη πια...».

Η Ναταλία Γερμανού συνέχισε με σαφή αναφορά στην ομάδα του τραγουδιστή: «Απλά σκέφτεσαι βρε παιδί μου ότι είναι καλλιτέχνης πρώτης γραμμής, έχει εταιρεία που τον έχει αυτοκράτορα, manager σίγουρα δεν έχει; Δεν μπορεί να μην του είπε ένας άνθρωπς "Κωνσταντίνε μου, επειδή είσαι μεγάλος star στην Ελλάδα, μήπως θα έπρεπε να τοποθετηθείς; Σε μία πόλη που αυτή τη στιγμή βράζει;". Τα χειρότερα επεισόδια των τελευταίων ετών γίνονται στη Γαλλία. Ένας άνθρωπος ίσως έπρεπε να του πει "πες κάτι"».

Μεσσαροπούλου για Αργυρό: «Τελευταία κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο»

Τι συνέβαινε στη Γαλλία την ώρα της ανάρτησης

Η συζήτηση γύρω από το βίντεο συνδέθηκε με την κατάσταση που επικρατούσε εκείνες τις ημέρες στη Γαλλία. Στα σχετικά τηλεοπτικά σχόλια έγινε αναφορά σε εκτεταμένα επεισόδια στο Παρίσι και σε άλλες μεγάλες πόλεις, με τις κινητοποιήσεις να σχετίζονται με το αυξανόμενο κόστος ζωής και προβλήματα στις δημόσιες υπηρεσίες. 

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Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο δημοσιογραφικό υλικό, οι διαδηλώσεις συνοδεύτηκαν από συγκρούσεις, εμπρησμούς, λεηλασίες και εκατοντάδες συλλήψεις, ενώ καταγράφηκε και ένας νεκρός διαδηλωτής. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον προβλήθηκε η κριτική ότι η ανάρτηση του Κωνσταντίνου Αργυρού από το Παρίσι ήταν άστοχη ως προς το timing.

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ΤΙΝΑ ΜΕΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
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