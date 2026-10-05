Κωνσταντίνος Αργυρός: Αποθέωση στη Βοστώνη - Ξεσήκωσε χιλιάδες θαυμαστές

πρώτη live παρουσίαση του «Ρεύμα»

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Το «Ρεύμα» παρουσιάστηκε για πρώτη φορά live

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Κωνσταντίνος Αργυρός αποθεώθηκε από χιλιάδες θεατές στη Βοστώνη σε sold out συναυλία.
  • Η συναυλία πραγματοποιήθηκε στο Agganis Arena με μεγάλες επιτυχίες και δυνατές ερμηνείες.
  • Παρουσίασε live το νέο του τραγούδι «Ρεύμα», που θα κυκλοφορήσει σύντομα.
  • Επόμενοι σταθμοί του είναι το Παρίσι (18 Οκτωβρίου) και το Λονδίνο (22 Οκτωβρίου) στο Royal Albert Hall.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός γνώρισε την αποθέωση από χιλιάδες θεατές στη Βοστώνη, σε ακόμα μια sold out συναυλία του στο εξωτερικό που επιβεβαίωσε τη διεθνή απήχηση της μουσικής του.

Κωνσταντίνος Αργυρός: Αποθέωση στη Βοστώνη - Ξεσήκωσε χιλιάδες θαυμαστές

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός παρέσυρε το κοινό στο κατάμεστο Agganis Arena με τις μεγάλες επιτυχίες του, τις δυνατές ερμηνείες του και τη σκηνική του παρουσία.

Σε μία από τις ιδιαίτερες στιγμές της βραδιάς, ο υπερεπιτυχημένος καλλιτέχνης παρουσίασε πρώτη φορά live το νέο του τραγούδι με τίτλο  «Ρεύμα» που θα κυκλοφορήσει σε λίγες ημέρες από την Panik Platinum.

Αργυρός: «Θα μας καταστρέψεις πάλι Κωνσταντίνε»

Κωνσταντίνος Αργυρός: Αποθέωση στη Βοστώνη - Ξεσήκωσε χιλιάδες θαυμαστές

Επόμενος διεθνής σταθμός του Κωνσταντίνου Αργυρού, ο οποίος παράλληλα προετοιμάζει τις εμφανίσεις του στη νυχτερινή Αθήνα, είναι το Παρίσι (18 Οκτωβρίου) όπου θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στην καριέρα του και το Λονδίνο (22 Οκτωβρίου) όπου θα βρεθεί για δεύτερη φορά στο Royal Albert Hall, σχεδόν δύο χρόνια μετά την πρώτη του συναυλία που έγραψε ιστορία.

 

 

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