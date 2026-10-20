Η Ιουλία Καλλιμάνη επιστρέφει για 5η χρονιά στο Tokyo Theater Athens

Μαζί της, η Josephine σε μία παράσταση γεμάτη ενέργεια και δυνατή μουσική

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20.10.26 , 13:00 Η Ιουλία Καλλιμάνη επιστρέφει για 5η χρονιά στο Tokyo Theater Athens
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Ιουλία Καλλιμάνη Josephine
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Η Ιουλία Καλλιμάνη επιστρέφει για πέμπτη συνεχή χρονιά στη σκηνή του Tokyo Theater Athens, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας σεζόν με δυνατές και μοναδικές μουσικές στιγμές!

Η Ιουλία Καλλιμάνη επιστρέφει για 5η χρονιά στο Tokyo Theater Athens

Με την χαρακτηριστική φωνή της, τις μεγάλες επιτυχίες και την καθηλωτική σκηνική της παρουσία, ετοιμάζεται να υποδεχθεί το κοινό σε ένα πρόγραμμα με ένταση, συναίσθημα και πολλές μουσικές εκπλήξεις.

Στο πλευρό της, η εκρηκτική performer Josephine! Η κορυφαία Pop-Hit Maker έρχεται να προσθέσει τη δική της μοναδική ενέργεια και δυναμική

Η Ιουλία Καλλιμάνη επιστρέφει για 5η χρονιά στο Tokyo Theater Athens

Μαζί τους ο Γιάννης Αρβανιτίδης, ο Γιάννης Στεφανίδης, και ο Νίκος Καλούδης στα DJ sets.

Με σύγχρονη αισθητική, premium ατμόσφαιρα, και την πιο ολοκληρωμένη εμπειρία live clubbing, το Tokyo Theater και η Ιουλία Καλλιμάνη, θα αποτελέσουν, για πέμπτη συνεχή χρονιά, τους πρωταγωνιστές της νυχτερινής διασκέδασης της Αθήνας! 
 

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