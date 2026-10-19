Συντάξεις: Τι αλλάζει με την προσωπική διαφορά και ποιες αυξήσεις περιμένουν οι συνταξιούχοι/ OPEN

Η εβδομάδα που μόλις ξεκίνησε φέρνει και την έναρξη των πληρωμών των συντάξεων του Νοεμβρίου. Κατ' αυτόν τον τρόπο, οι συνταξιούχοι θα δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους πριν την Εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Παράλληλα, τον Νοέμβριο θα μπει και το επίδομα των 400 ευρώ στους δικαιούχους συνταξιούχους, με βασικό κριτήριο την ηλικία.

Συντάξεις Οκτωβρίου και επιδόματα ΟΠΕΚΑ: Οι ημερομηνίες καταβολής.

Η πρώτη πληρωμή συντάξεων έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, με τα ποσά να εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου. Συγκεκριμένα, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μη μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τον ΕΦΚΑ από το 2017 και μετά, καθώς και οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.

Η δεύτερη πληρωμή θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, με την πίστωση να ξεκινά από το απόγευμα της Τρίτης 27 Οκτωβρίου, λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου. Αφορά τις κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών, καθώς και τις κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις ανασφάλιστων υπερηλίκων και τα υπόλοιπα επιδόματα, όπως τα αναπηρικά, το επίδομα γέννησης, το επίδομα στέγασης και το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.

Επίδομα 400 ευρώ: Πότε αναμένεται η πληρωμή

Η ετήσια ενίσχυση των συνταξιούχων αυξάνεται φέτος στα 400 ευρώ καθαρά, από 300 ευρώ πέρυσι. Η καταβολή της αναμένεται μεταξύ 17 και 20 Νοεμβρίου.

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια έχουν καταργηθεί, ενώ καθοριστικό ρόλο παίζει πλέον η ηλικία, με γενικό όριο τα 65 έτη και ειδικές προβλέψεις για ορισμένες κατηγορίες δικαιούχων από τα 60 έτη. Για τους νέους συνταξιούχους εξετάζεται επίσης ο χρόνος απονομής και καταβολής της οριστικής σύνταξης.

Τέλος, οι συντάξεις Δεκεμβρίου αναμένεται να πληρωθούν το διάστημα 25-27 Νοεμβρίου.