Ένταση μεταξύ Φιλιππίδη και Μπιμπίλα: «Είσαι γελοίος, καραγκιόζης!»

Αναστάτωση στη δίκη για συκοφαντική δυσφήμιση

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Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφίες αρχείου Intime
Ξανά στα δικαστήρια Πέτρος Φιλιππίδης και Σπύρος Μπιμπίλας / Βίντεο Mega

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ένταση μεταξύ Πέτρου Φιλιππίδη και Σπύρου Μπιμπίλα στη δίκη για συκοφαντική δυσφήμιση, με προσωρινή διακοπή της διαδικασίας.
  • Ο Φιλιππίδης αντέδρασε έντονα, αποκαλώντας τον Μπιμπίλα «γελοίο» και «καραγκιόζη».
  • Ο Μπιμπίλας αναφέρθηκε σε ανάρμοστη συμπεριφορά του Φιλιππίδη που οδήγησε στη διακοπή συνεργασίας με το θέατρο της Δανδουλάκη.
  • Ο Μπιμπίλας δήλωσε ότι επιλέγει να στηρίξει τις καταγγελλόμενες και ότι η διαδικασία είναι επώδυνη.
  • Ο Μπιμπίλας χαρακτήρισε τον Φιλιππίδη σημαντικό ηθοποιό, χωρίς να του κλείνει τον δρόμο στη δουλειά.

Ένταση μεταξύ του Πέτρου Φιλιππίδη και του Σπύρου Μπιμπίλα σημειώθηκε στη δίκη για τη συκοφαντική δυσφήμιση που έχει καταθέσει ο γνωστός ηθοποιός σε βάρος της πρώτης καταγγέλλουσας. 

Ο Πέτρος Φιλιππίδης φέρεται να αντέδρασε έντονα σε όσα ανέφερε ο μάρτυρας για τον ίδιο, με το δικαστήριο να προχωρά σε προσωρινή διακοπή της δίκης. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηθοποιός σηκώθηκε από τη θέση του και απευθύνθηκε σε έντονο ύφος στον Σπύρο Μπιμπίλα, αποκαλώντας τον «γελοίο» και «καραγκιόζη» και κατηγορώντας τον ότι λέει ψέματα. Παράλληλα, τον ρώτησε πώς είναι δυνατόν να γνώριζε όσα περιέγραφε και να τον θεωρούσε φίλο του. 

Από την πλευρά του, ο Σπύρος Μπιμπίλας φέρεται να απάντησε ότι τον λυπόταν και γι’ αυτό διατηρούσε επαφή μαζί του. 

Ένταση μεταξύ Φιλιππίδη και Μπιμπίλα: «Είσαι γελοίος, καραγκιόζης!»

Φωτογραφίες αρχείου Intime 

Η κατάθεση του Σπύρου Μπιμπίλα που έφερε την αντίδραση του Πέτρου Φιλιππίδη 

Κατά τη διάρκεια της εξέτασής του, ο Σπύρος Μπιμπίλας αναφέρθηκε στη διακοπή της συνεργασίας του Πέτρου Φιλιππίδη με το θέατρο της Κάτιας Δανδουλάκη. Όπως περιέγραψε, η συνεργασία φέρεται να τερματίστηκε έπειτα από περιστατικό ανάρμοστης συμπεριφοράς, με αποτέλεσμα ο ηθοποιός να αποχωρήσει από την παράσταση. 

Στη συνέχεια, η συζήτηση επεκτάθηκε και σε ζητήματα που αφορούσαν την προσωπική ζωή του Πέτρου Φιλιππίδη. Ο Σπύρος Μπιμπίλας φέρεται να μίλησε για εξωσυζυγικές σχέσεις του ηθοποιού, σημειώνοντας παράλληλα ότι οι δυο τους γνωρίζονταν από την πρώτη ημέρα του γάμου του. 

Σπύρος Μπιμπίλας: «Επέλεξα την πλευρά των αδυνάτων» 

Πριν την έναρξη της δίκης, ο Σπύρος Μπιμπίλας έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους και μίλησε για την επιλογή του να σταθεί στο πλευρό των καταγγελλουσών, μια απόφαση που τον έφερε «απέναντι» από τον παλιό του φίλο.  

«Είναι μια επώδυνη διαδικασία όλο αυτό, αλλά βάση της ηθικής μου και της καθαρής μου συνείδησης, οφείλω να είμαι εδώ για να προστατεύσω το δικαίωμα των ανθρώπων να μπορούν να καταγγέλλουν αυτά που τους έχουν συμβεί. Εάν στο τέλος βρίσκονται κατηγορούμενοι, τώρα πια δε θα ανοίγει κανείς το στόμα του και δε θα λέει τίποτα. Γι’αυτόν τον λόγο είμαι εδώ. Εγώ ήμουν αληθινός φίλος. Εάν δεν ήταν εκείνος αληθινός, δεν το γνωρίζω. Όμως οι πραγματικοί φίλοι προσπαθούν με τις πράξεις τους να κάνουν τον φίλο να σκεφτεί. Δεν έχουμε μιλήσει από την περίοδο που ξέσπασε αυτό, που με θεώρησε δεδομένο μάρτυρα υπεράσπισης του. Πρέπει να θυμίσω ότι ο κύριος Φιλιππίδης με έβαλε μάρτυρα υπεράσπισης του χωρίς να το γνωρίζω. Εάν το γνώριζα θα του έλεγα να μη με βάλει, όπως του το είπανε και πολλοί άλλοι άνθρωποι. Από τη στιγμή που με έβαλε μάρτυρα, όφειλα κι εγώ να πω αυτό που η ψυχή μου και η ηθική μου μου έλεγε». 

Ερωτώμενος για το εάν ο Πέτρος Φιλιππίδης πρέπει να επιστρέψει ξανά στο θέατρο, ο Σπύρος Μπιμπίλας τόνισε ότι «ο Πέτρος Φιλιππίδης είναι ένας πολύ σημαντικός ηθοποιός» και ότι «κανένας δεν του κλείνει τον δρόμο στη δουλειά».

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