Παπανώτας για Πετρογιάννη: «Μου έχει επιτεθεί δεκάδες φορές!»

Η ανάρτηση του δημοσιογράφου και το ξέσπασμα on air

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Δείτε όσα είπε ο Δημήτρης Παπανώτας στο Happy Day

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Δημήτρης Παπανώτας απάντησε στη Φωτεινή Πετρογιάννη για τις δημόσιες επιθέσεις της, δηλώνοντας ότι δεν είχε πρόθεση να την προσβάλει.
  • Κατηγόρησε την Πετρογιάννη για δεκάδες επιθέσεις εναντίον του και τόνισε ότι η δήλωσή του έγινε μόνο στην εκπομπή της.
  • Επισήμανε ότι η δήλωσή του αφορούσε την τοξικότητα στην τηλεόραση και την επιλογή αρνητικών τοποθετήσεων για εκείνον στην εκπομπή της.
  • Ανέφερε ότι η φιλία της Πετρογιάννη με την κόρη του εργοδότη της Alpha είναι γνωστή και ότι δεν είναι ο πρώτος που το αναφέρει.
  • Στο Happy Day, δήλωσε ότι η τοξικότητα στην τηλεόραση δεν έχει όρια και ζήτησε να τον αφήσουν ήσυχο.

Ο Δημήτρης Παπανώτας προχώρησε σε νέα ανάρτηση στα social media, απαντώντας στη δημόσια αντιπαράθεση που ξέσπασε με τη Φωτεινή Πετρογιάννη.

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Ο δημοσιογράφος της εκπομπής Happy Day θέλησε να αποσαφηνίσει τους λόγους της τοποθέτησής του, σημειώνοντας πως δεν είχε πρόθεση να την προσβάλει, ενώ παράλληλα την κατηγόρησε για συχνές επιθέσεις απέναντί του.

Παπανώτας για Πετρογιάννη: «Μου έχει επιτεθεί δεκάδες φορές!»

Στην ανάρτησή του, ο Δημήτρης Παπανώτας ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η δήλωσή μου για την Φωτεινή δεν έγινε σε όλες τις κάμερες. Μόνο στη δική της. Κι αυτό διότι καμία πρόθεση δεν είχα να την εκθέσω αλλά ήθελα να της στείλω ένα προσωπικό μήνυμα. Η ίδια επέλεξε η δήλωσή μου να προβληθεί. Παρόλο που ένιωσε βαθύτατα προσβεβλημένη!

Εγώ πάντως δε θα επέλεγα να προβάλω κάτι που με προσβάλει και που μόνο εγώ έχω στα χέρια μου. Τα κίνητρα αυτής της επιλογής, για μένα είναι προφανή, αλλά αφήνω εσάς να τα καταλάβετε. Πάμε λοιπόν στην “προσβολή”.

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Η Φωτεινή μου έχει επιτεθεί δεκάδες φορές επί σειρά ετών. Αλλά ποτέ δεν ασχολήθηκα διότι δεν ένιωσα ότι αξίζει απάντησης. Κάποια στιγμή βέβαια το ποτήρι ξεχειλίζει. Με ύφος αηδιασμένο με κατηγόρησε ότι καταφέρομαι εναντίον των πάντων! Ψέματα. Από τους χιλιάδες του χώρου είναι μετρημένοι στα δάχτυλα αυτοί που δεν εκτιμούσα μέχρι σήμερα. Η εικόνα αυτή είναι κατασκευασμένη από τυπάκια όπως η Φωτεινή και ο Συρίγος. Ο οποίος σήμερα απαρίθμησε 4 άτομα εναντίον των οποίων, λέει, έχω τοποθετηθεί. Αλλά ξέχασε να απαριθμήσει τα πολλαπλάσια άτομα, που με έχουν κανιβαλίσει με αισχρά λόγια.

Η δήλωσή μου λοιπόν στην κάμερα της εκπομπής του Λιάγκα αφορούσε την επίθεση σε βάρος μου. Η αναφορά μου στον τρόπο που βρέθηκε στην τηλεόραση η Φωτεινή δεν είχε καμία αιχμή για έρωτες και κρεβάτια. Όλοι στον χώρο γνωρίζουν την στενή φιλία της με την κόρη της τότε εργοδοσίας του Alpha. Και δεν είμαι ο πρώτος που το ανέφερε δημόσια. Η κυρία Σπυροπούλου είχε πει ακριβώς την ίδια έκφραση με εμένα, όπως είδα σε δημοσίευμα του Πρώτου Θέματος.

Η δήλωση που έκανα για τη Φωτεινή ήταν ξεκάθαρα: δεν μπορεί να μη γνωρίζει ότι οι εκπομπή της διαλέγει να παίζει μόνο αρνητικές μου τοποθετήσεις, όπως παραδέχτηκε και ο ίδιος ο Λιάγκας. Αν δεν το γνωρίζει, είναι άσχετη και επικίνδυνα άσχετη. Ίσως γιατί βρέθηκε στο χώρο επειδή είχε μπάρμπα στην Κορώνη. Αυτά είπα. Και το να έχεις “μέσον” δε νομίζω ότι είναι βαριά προσβολή. Όσοι το έχουν το προβάλουν.

Και πόσο αξία έχουν όλα αυτά μπροστά στα σοβαρά της ζωής; Καμία! Τώρα δικαιούμαι ησυχίας;»

Η ανάρτηση του Δημήτρη Παπανώτα

Το πρωί της Τρίτης 20 Οκτωβρίου, ο δημοσιογράφος τοποθετήθηκε και στον αέρα του Happy Day για τα φαινόμενα τοξικότητας στην τηλεόραση, δηλώνοντας: «Πουλάω τόσο ώστε η τοξικότητά τους δεν έχει όρια. Μπορείτε να me κόψετε κομματάκια αν θέλετε, όπως κόβουν τον μπακλαβά, να πάρετε ο καθένας από ένα. Εγώ θέλω γωνία. Λυσσάξανε να τους απαντήσω. Τους απάντησα. Μπας και μ’ αφήσουν στην ησυχία μου. Τώρα που πήραν την απάντηση ας βγάλουν τον σκασμό».

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή αντέδρασε αμέσως: «Δεν είναι ωραίος ο τρόπος», με εκείνον να της απαντά: «Μια χαρά μιλάω και πολύ τους πέφτει».

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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΝΩΤΑΣ
 |
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗ
 |
HAPPY DAY
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