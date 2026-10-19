Ο Δημήτρης Παπανώτας βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της τηλεοπτικής επικαιρότητας, αυτήν τη φορά για δύο παράλληλες εξελίξεις: τη δημόσια έκκλησή του να σταματήσουν οι παρεμβάσεις προς το πρόσωπό του λόγω του πένθους που βιώνει μετά τον θάνατο του αδελφού του, Κώστα Παπανώτα, και τη σύγκρουση που έχει ανοίξει με τη Φωτεινή Πετρογιάννη έπειτα από τηλεοπτικά σχόλια για τη στάση και τις δηλώσεις του.

Η πιο πρόσφατη δημόσια τοποθέτησή του έγινε μέσω Instagram την περασμένη Κυριακή. Εκεί ο γνωστός δημοσιογράφος ζήτησε από πρόσωπα του μιντιακού χώρου να σταματήσουν να επικοινωνούν μαζί του, περιγράφοντας τη φάση που περνά ως ιδιαίτερα δύσκολη. Στην ίδια ανάρτηση άφησε ανοιχτό και το ενδεχόμενο αποχώρησής του από την τηλεόραση.

Η παρέμβασή του ήρθε λίγες εβδομάδες μετά τη γνωστοποίηση του θανάτου του αδερφού του. Όπως είχε γίνει γνωστό τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026, έφυγε από τη ζωή ο επιστήμονας τροφίμων Κώστας Παπανώτας.

Η ανάρτηση Παπανώτα για το πένθος και η αναφορά στην αποχώρηση

Όπως έγραψε στην ανάρτησή του: «Παρακαλώ πολύ τους συναδέλφους και τους “συναδέλφους” μου να με αφήσουν στην ησυχία μου. Έχω πένθος βαρύ και δύσκολο στη διαχείριση. Ελπίζω να το σεβαστείτε και να σιωπήσετε. Πέντε καρπούζια κάτω από μία μασχάλη δεν χωράνε. Εδώ δεν χωρούν καν δύο. Μου είναι ήδη πολύ δύσκολο να επιστρατεύω όλες μου τις δυνάμεις κάθε πρωί για να βγάζω προς τα έξω χαρά και αισιοδοξία. Φοβάμαι ότι θα κλατάρω. Η προσπάθεια που έκανα τις προηγούμενες δεκαετίες συνεχώς να υπερασπιστώ τον εαυτό μου απέναντι σε κανιβαλιστικές νοοτροπίες των μίντια, μου φαίνεται πλέον περιττή και ανούσια. Μπορείτε να βρείτε κάποιον άλλο για σάκο του μποξ; Εξάλλου εγώ θα αποχωρήσω από τον χώρο (με μεγάλη ανακούφιση) αν όχι αυτό το καλοκαίρι, το επόμενο… Προσβλέπω στην κατανόηση σας. Και σας ευχαριστώ. ΥΓ. Όποιος θέλει να αναδημοσιεύσει το κείμενό μου, του το επιτρέπω. Και πάλι ευχαριστώ».

Η ανάρτηση του Δημήτρη Παπανώτα

Στην τοποθέτησή του περιέγραψε ευθέως τη δυσκολία που αντιμετωπίζει στην καθημερινή τηλεοπτική του παρουσία, σημειώνοντας ότι η προσπάθεια να εμφανίζεται κάθε πρωί με χαρά και αισιοδοξία τον εξαντλεί. Παράλληλα, μίλησε για «κανιβαλιστικές νοοτροπίες των μίντια» και για μια μακρά περίοδο κατά την οποία, όπως ανέφερε, αναγκαζόταν να υπερασπίζεται διαρκώς τον εαυτό του.

Η κόντρα με τη Φωτεινή Πετρογιάννη και οι νομικές ενέργειες

Την ίδια περίοδο, ο Δημήτρης Παπανώτας βρέθηκε στο επίκεντρο και για την αντιπαράθεση με τη Φωτεινή Πετρογιάννη. Η αφορμή δόθηκε μέσα από «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, όπου η δημοσιογράφος σχολίασε τις τηλεοπτικές τοποθετήσεις του για τη Μπέττυ Μαγγίρα και το GNTM, λέγοντας ότι 9 στις 10 δηλώσεις του είναι αρνητικές.

Η απάντηση του Παπανώτα δόθηκε on camera κι είχε ιδιαίτερα σκληρό τόνο. Χωρίς να την κατονομάσει άμεσα, αναφέρθηκε στη Φωτεινή Πετρογιάννη ως «η κοπελίτσα από το πάνελ», ενώ τη χαρακτήρισε «άσχετη και επικίνδυνα άσχετη». Η φράση που προκάλεσε τη μεγαλύτερη ένταση ήταν η εξής: «Ξέρω πώς μπήκε στην τηλεόραση».

Η αντίδραση της Φωτεινής Πετρογιάννη ήταν άμεση και εκδηλώθηκε στον αέρα του Πρωινού. Όπως έγινε γνωστό, έκανε λόγο για σοβαρή προσβολή και συκοφαντία σε βάρος της, τονίζοντας ότι εργάζεται από τα 18 της χρόνια. Παράλληλα, ανακοίνωσε δημόσια ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον του, ξεκαθαρίζοντας ότι από εδώ και πέρα ο Δημήτρης Παπανώτας θα επικοινωνεί μόνο με τον δικηγόρο της.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη προσδίδει και θεσμικό βάρος στην υπόθεση, καθώς από μια τηλεοπτική διαφωνία η υπόθεση πέρασε στο πεδίο των νομικών ενεργειών που προανήγγειλε η δημοσιογράφος.

Ο Δημήτρης Παπανώτας με τους συνεργάτες του στο Happy Day

Η δημόσια εικόνα του Δημήτρη Παπανώτα στην τηλεόραση

Ο Δημήτρης Παπανώτας έχει μακρά παρουσία στα media. Σπούδασε Κτηνιατρική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όμως η επαγγελματική του πορεία ακολούθησε διαφορετική κατεύθυνση. Εργάστηκε στο ραδιόφωνο, ασχολήθηκε με την παρουσίαση δελτίων ειδήσεων και με τηλεοπτική lifestyle ενημέρωση, μεταξύ άλλων μέσα από τους Μύθους και πραγματικότητα, ενώ στη συνέχεια συμμετείχε σε εκπομπές όπως το Κους-Κους το Μεσημέρι και το Happy Day.

Η δημόσια ταυτότητά του έχει συνδεθεί εδώ και χρόνια με έναν άμεσο και αιχμηρό τρόπο σχολιασμού. Πρόκειται για ένα ύφος που τον έχει καταστήσει αναγνωρίσιμο στην ελληνική τηλεόραση, καθώς συχνά τοποθετείται χωρίς περιστροφές για πρόσωπα της showbiz αλλά και της πολιτικής.

Αυτό ακριβώς το χαρακτηριστικό βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο της συζήτησης γύρω από το πρόσωπό του: για ένα μέρος του κοινού και των συναδέλφων του εκφράζει αυθεντικότητα κι ευθύτητα, ενώ για άλλους ο σχολιασμός του περνά ορισμένες φορές από την αυστηρή κριτική στους προσωπικούς χαρακτηρισμούς