Δύσκολες ώρες για τον Δημήτρη Παπανώτα: Το συγκινητικό «αντίο» στον Αρκούδο

«Θα τον θυμόμαστε με ένα όμορφο χαμόγελο», είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή

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Συγκίνηση on air για τον θάνατο του Αρκούδου

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Δύσκολες ώρες περνά ο Δημήτρης Παπανώτας, καθώς έχασε τον αγαπημένο του σκύλο, τον Αρκούδο, ο οποίος για περισσότερα από δώδεκα χρόνια ήταν ο πιο πιστός του φίλος και συνοδοιπόρος.

Την είδηση γνωστοποίησε ο ίδιος μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας μια άκρως συγκινητική ανάρτηση για τον τετράποδο φίλο του, που έφυγε από τη ζωή ήρεμα, στον ύπνο του.

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Η απώλεια του Αρκούδου έγινε γνωστή και μέσα από την εκπομπή «Happy Day», με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή και τους συνεργάτες της να εκφράζουν δημόσια τη θλίψη τους για τον θάνατό του.

«Στεναχωρηθήκαμε με τον Αρκουδάκο μας, αλλά έφυγε πλήρης ημερών», είπε αρχικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή, με τον Δημήτρη Παπανώτα να απαντά συγκινημένος: «Έζησε τη ζωή του όμορφα. Μας λείπει αλλά…».

Η παρουσιάστρια συνέχισε λέγοντας: «Θα τον θυμόμαστε με ένα όμορφο χαμόγελο. Δεν τον ακούσαμε ποτέ να γκρινιάζει, μόνο χάδια και αγάπη ήθελε», περιγράφοντας τον χαρακτήρα του σκύλου που είχε γίνει ιδιαίτερα αγαπητός και στους τηλεθεατές της εκπομπής.

Ο Αρκούδος δεν ήταν απλώς ένα κατοικίδιο για τον δημοσιογράφο. Ήταν μέλος της οικογένειάς του και πολλές φορές είχε βρεθεί στο πλατό του «Happy Day», χαρίζοντας τρυφερές στιγμές μπροστά στις κάμερες και κερδίζοντας την αγάπη όλων.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Δημήτρης Παπανώτας είχε αποχαιρετήσει τον αγαπημένο του φίλο με μια σπαρακτική ανάρτηση στα social media.

«Το πιo καλό σκυλάκι του κόσμου! Του το έλεγα και κσταλάβαινε ακριβώς τι του λέω. Ο Αρκουδάκος μου, έφυγε πλήρης ημερών, ήσυχα και αθόρυβα, στον ύπνο του. Δεν ήταν απλά καλό σκυλί. Ήταν άνθρωπος σε σώμα σκύλου. Ευγενικός, πιστός, δεν χρειάστηκε ποτέ αλυσίδα, από την πρώτη μέρα που με διάλεξε. Ερχόταν πάντα από πίσω μου χωρίς να χρειάζεται να ανησυχώ μήπως επιτεθεί σε άλλα σκυλάκια ή γάτες, ή μήπως πεταχτεί στο δρόμο ή οτιδήποτε άλλο. Φιλικός με όλα τα πλάσματα γύρω του, αφοσιωμένος , καθαρός… Δεν έκανε ποτέ ούτε μία ζημιά! Ούτε ως κουτάβι! Μαζί περάσαμε 12 χρόνια. Ταξιδέψαμε, βγήκαμε, διασκεδάσαμε, δουλέψαμε, περπατούσαμε μαζί πολλά χιλιόμετρα συνήθως στην παραλία… Έχουμε γράψει δεκάδες χιλιάδες χιλιόμετρα βόλτα… Όποιος γνώρισε τον Αρκούδο ξέρει. Όλοι εκπλήσσονταν με τον ήπιο και ευγενικό χαρακτήρα του. Είμαι βέβαιος ότι όλοι θα τον θυμούνται πάντα. Και γω θα τον έχω πάντα σε μία ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Καλό ταξίδι αγοράκι μου…😪😪😪😪

ΥΓ. Είναι πολύ σκληρό να χάνεις ένα τέτοιο πλάσμα. Ένα πλάσμα που σε αγάπησε τόσο βαθιά, που φρόντισε ακόμα και το φευγιό του να μην σε προβληματίσει. Να φύγει ήσυχα και γλυκά. Με την τελευταία εικόνα να είναι μια εικόνα καθημερινή. Έφυγε στη στάση που κοιμόταν. Έδειχνε ζωντανός! Τον φώναξα να πάμε βόλτα κι απλά δεν σηκώθηκε…», έγραψε στην ανάρτησή του.

 

 

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