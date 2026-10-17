«Μπράβο Φωτεινή» έγραψε στην προσωπική της σελίδα στο Instagram η Δέσποινα Καμπούρη, δείχνοντας έτσι έμπρακτα την υποστήριξή της στη Φωτεινή Πετρόγιαννη που, όπως είπε στην εκπομπή το Πρω1νό θα κινηθεί νομικά εναντίον του Δημήτρη Παπανώτα.



«Θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις σε νομική βάση γιατί εγώ στο δικό μου αξιακό σύστημα, όποιο κι αν είναι αυτό, αυτό που είπε το θεωρώ τεράστια προσβολή για έναν άνθρωπο που από τα 18 του δουλεύει και κάνει αυτή τη δουλειά για να ζήσει τον εαυτό του και το σπίτι του. Δεν το δέχομαι από κανέναν, από τον Θεό τον ίδιο. Από εδώ και πέρα θα μιλάει με τον δικηγόρο μου», εξομολογήθηκε η δημοσιογράφος.

Πριν τις δηλώσεις της δημοσιογράφου είχαν προηγηθεί δηλώσεις του Δημήτρη Παπανώτα που, όπως ισχυρίστηκε είχε ενοχλεί με τη Φωτεινή επειδή τον παρουσίαζε ως έναν άνθρωπο που δεν λέει καλή κουβέντα για κανέναν.

«Δεν μπορεί να βγαίνει δημόσια και να λέει από ένα κανάλι εθνικού δικτύου, ο Παπανώτας για όλους έχει αρνητική άποψη. Ξέρω πώς μπήκε στην τηλεόραση και οριακά είναι άσχετη με το αντικείμενο.Είναι άσχετη και επικίνδυνα άσχετη»