Καμπούρη: Πήρε θέση στη διαμάχη Παπανώτα- Πετρόγιαννη

Η Φωτεινή Πετρόγιαννη ανέφερε πως θα κινηθεί νομικά

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Επιμέλεια STAR.GR
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Τι είχε δηλώσει η Δέσποινα Καμπούρη για τον Δημήτρη Παπανώτα/ βίντεοι από MEGA

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δέσποινα Καμπούρη υποστηρίζει δημόσια τη Φωτεινή Πετρόγιαννη μέσω Instagram.
  • Η Πετρόγιαννη σκοπεύει να κινηθεί νομικά κατά του Δημήτρη Παπανώτα για προσβολές.
  • Η Καμπούρη θεωρεί τις δηλώσεις του Παπανώτα απαράδεκτες και προσβλητικές για τους επαγγελματίες.
  • Ο Παπανώτας είχε επικρίνει την Πετρόγιαννη, λέγοντας ότι την παρουσιάζει αρνητικά.
  • Η διαμάχη αφορά την επαγγελματική αξιοπρέπεια και τις δημόσιες δηλώσεις των δύο δημοσιογράφων.

«Μπράβο Φωτεινή» έγραψε στην προσωπική της σελίδα στο Instagram η Δέσποινα Καμπούρη, δείχνοντας έτσι έμπρακτα την υποστήριξή της στη Φωτεινή Πετρόγιαννη που, όπως είπε στην εκπομπή το Πρω1νό θα κινηθεί νομικά εναντίον του Δημήτρη Παπανώτα.

Έξαλλη η Πετρογιάννη με τον Παπανώτα: «Θα δώσει εξηγήσεις σε νομική βάση»

Καμπούρη: Πήρε θέση στη διαμάχη Παπανώτα- Πετρόγιαννη


«Θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις σε νομική βάση γιατί εγώ στο δικό μου αξιακό σύστημα, όποιο κι αν είναι αυτό, αυτό που είπε το θεωρώ τεράστια προσβολή για έναν άνθρωπο που από τα 18 του δουλεύει και κάνει αυτή τη δουλειά για να ζήσει τον εαυτό του και το σπίτι του. Δεν το δέχομαι από κανέναν, από τον Θεό τον ίδιο. Από εδώ και πέρα θα μιλάει με τον δικηγόρο μου», εξομολογήθηκε η δημοσιογράφος.

Καμπούρη: Πήρε θέση στη διαμάχη Παπανώτα- Πετρόγιαννη

Πριν τις δηλώσεις της δημοσιογράφου είχαν προηγηθεί δηλώσεις του Δημήτρη Παπανώτα που, όπως ισχυρίστηκε είχε ενοχλεί με τη Φωτεινή επειδή τον παρουσίαζε ως έναν άνθρωπο που δεν λέει καλή κουβέντα για κανέναν.

«Δεν μπορεί να βγαίνει δημόσια και να λέει από ένα κανάλι εθνικού δικτύου, ο Παπανώτας για όλους έχει αρνητική άποψη. Ξέρω πώς μπήκε στην τηλεόραση και οριακά είναι άσχετη με το αντικείμενο.Είναι άσχετη και επικίνδυνα άσχετη» 

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ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗ
 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΝΩΤΑΣ
 |
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΜΠΟΥΡΗ
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