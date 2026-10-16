Πετρογιάννη για Παπανώτα: «Θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις σε νομική βάση»

Ξέσπασε η δημοσιογράφος «το θεωρώ τεράστια προσβολή»

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Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: NDP
H δηλώσεις του Δημήτρη Παπανώτα / Βίντεο: ΑΝΤ1

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Φωτεινή Πετρογιάννη αντέτεινε στον Δημήτρη Παπανώτα για τις προσβλητικές του δηλώσεις σχετικά με την επαγγελματική της πορεία.
  • Ο Παπανώτας χαρακτήρισε την Πετρογιάννη 'άσχετη' και 'επικίνδυνη' για τις κριτικές της.
  • Η Πετρογιάννη δήλωσε ότι θα ζητήσει νομικές εξηγήσεις από τον Παπανώτα και δεν θα τον αφήσει αναπάντητο.
  • Τόνισε ότι οι δηλώσεις του Παπανώτα είναι προσβλητικές και δεν θα επιτρέψει να επηρεάσουν την εικόνα της.
  • Εξέφρασε την ανησυχία της για το πώς οι δηλώσεις αυτές μπορεί να επηρεάσουν το παιδί της.

Η Φωτεινή Πετρογιάννη ξέσπασε στον αέρα της εκπομπής «Το Πρωινό» με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του Δημήτρη Παπανώτα.

Φωτεινή Πετρογιάννη: Η απάντησή της στο χυδαίο σχόλιο για τα κιλά της

Ο γνωστός δημοσιογράφος απάντησε με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο στην κριτική που είχε δεχτεί από τη Φωτεινή Πετρογιάννη στα σχόλιά του σχετικά με πρόσωπα της εγχώριας showbiz.

«Ξέρω πώς μπήκε στην τηλεόραση και είναι άσχετη», δήλωσε ο Δημήτρης Παπανώτας. Ενώ συνέχισε λέγοντας: «Εσείς παίζετε μόνο τα αρνητικά σχόλια. Δεν μπορεί να βγαίνει δημόσια και να λέει ότι ο Παπανώτας έχει για όλους αρνητική άποψη. Είναι επικίνδυνο. Είναι άσχετη επικίνδυνη». Τα παραπάνω προκάλεσαν την έντονη αντίδραση της Φωτεινής Πετρογιάννη, η οποία θέλησε να απορρίψει κατηγορηματικά οποιοδήποτε υπονοούμενο σχετικά με τον τρόπο που ξεκίνησε να εργάζεται στην τηλεόραση: «Δεν με έβαλε κάποιος στην τηλεόραση. Θέλω να πω κάποια πράγματα και συγγνώμη που καταχράζομαι τον τηλεοπτικό χρόνο. Άμα θέλαμε δεν θα την παίζαμε αυτή τη δήλωση. Με ρώτησαν και είπα "ναι να την παίξουμε"», τόνισε.  

Ο Παπανώτας αποθεώνει την «τύχη» της Καούρη μετά το ξέσπασμα του Λιάγκα

 

 

Η δημοσιογράφος ξέσπασε στον αέρα της εκπομπής ανακοινώνοντας ότι δεν σκοπεύει να αφήσει αναπάντητες τις αιχμές για την επαγγελματική της διαδρομή. «Θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις σε νομική βάση. Δεν θα με ρίξει με τηλεφωνήματα. Δεν θα κάνω πίσω», εξηγώντας στη συνέχεια πόσο σοβαρές ήταν οι δηλώσεις του Δημήτρη Παπανώτα. 

«Αυτό που είπε το θεωρώ τεράστια προσβολή, για έναν άνθρωπο που κάνει αυτή τη δουλειά από τα 18 του. Δεν το δέχομαι ούτε από τον Θεό τον ίδιο», είπε σε έντονο ύφος. «Έχω ένα παιδί και δεν θέλω ποτέ να μπει στο διαδίκτυο και να δει ότι ένας Παπανώτας άφησε υπονοούμενα για τη μάνα του, θα το ξεκαθαρίσω όπως θέλω να το ξεκαθαρίσω», είπε η Φωτεινή Πετρογιάννη.

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ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗ
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΝΩΤΑΣ
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ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ
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