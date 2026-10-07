Ο Παπανώτας αποθεώνει την «τύχη» της Καούρη μετά το ξέσπασμα του Λιάγκα

H ατάκα της Νόρας Καούρη που εξόργισε τον Γιώργο Λιάγκα

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Επιμέλεια STAR.GR
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Δημήτρης Παπανώτας σχολίασε την "τύχη" της Νόρας Καούρη μετά την επίθεση του Γιώργου Λιάγκα.
  • Η Καούρη έγινε θέμα συζήτησης λόγω του ξέσπασμα του Λιάγκα, που αντέτεινε ότι η καριέρα του δεν βασίζεται στο μίσος του κόσμου.
  • Η Σταματίνα Τσιμτσιλή υποστήριξε ότι η Καούρη γίνεται πιο συμπαθής μέσω της δημόσιας αντιπαράθεσης.
  • Ο Λιάγκας αντέτεινε ότι η γνώμη της Καούρη προέρχεται από την παρακολούθησή του σε μόνιτορ.
  • Η Νόρα προσπαθεί να εξηγήσει ότι δεν εννοούσε ότι ο Λιάγκας έχει καριέρα λόγω μίσους.

«Είναι τυχερή γιατί έτσι της γίνεται διαφήμιση και τη μαθαίνει και ο κόσμος» σχολίασε ο Δημήτρης Παπανώτας την “έκρηξη” του Γιώργου Λιάγκα κατά της Νόρας Καούρη η οποία και έγινε με αφορμή ένα σχόλιο της πως είναι ο παρουσιαστής ανήκει στην κατηγορία του «love to hate».

Ο Παπανώτας αποθεώνει την «τύχη» της Καούρη μετά το ξέσπασμα του Λιάγκα

Μαρία Αντωνά: «Μπήκα στο νοσοκομείο. Πέρασα κάτι δύσκολο, αλλά όχι σοβαρό»

Ο συνεργάτης της Σταματίνας Τσιμτσιλή έσπευσε να δώσει τη δική του, sour-sweet ερμηνεία και αντί για δράμα, είδε μια χρυσή ευκαιρία marketing, έτσι ώστε όλοι να συζητάνε για τη δημοσιογράφο. 

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή από την πλευρά της παραδέχτηκε πως έτσι η Νόρα γίνεται πιο συμπαθής στον κόσμο αφού βλέπουν τον Λιάγκα να της επιπλήττει.

Ο Παπανώτας αποθεώνει την «τύχη» της Καούρη μετά το ξέσπασμα του Λιάγκα

Η ατάκα της Νόρας που νευρίασε τον Γιώργο

Μία ατάκα το πρωί της Τρίτης ήταν αρκετή για να κάνει τον Γιώργο Λιάγκα “ταύρο εν υαλοπωλείω”.

Ποια ατάκα ήταν αυτή; Πώς ανήκει στους παρουσιαστές που “ο κόσμος αγαπάει να μισεί ή μισεί να αγαπάει”.

Όταν το άκουσε αυτό ο Γιώργος ξέσπασε λέγοντας πως η Νόρα έχει αυτή την άποψη γιατί για χρόνια που δούλευε στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου, τον έβλεπε σε ένα μόνιτορ.

«Κάνεις τεράστιο λάθος. Αυτή την αίσθηση την έχεις εσύ απέναντί μου, ούσα τόσα χρόνια απέναντί μου, βλέποντάς με σε ένα μόνιτορ και λέγοντας πράγματα για μένα, γιατί αυτό έκανες. Αν νομίζεις ότι εγώ έχω κάνει μια καριέρα 30 τόσα χρόνια επειδή ο κόσμος με μισεί, πρέπει να το κοιτάξεις. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να κάνει 30 χρόνια καριέρα επειδή ο κόσμος τον μισεί. Μπορείς να κάνεις καριέρα 1-2 χρόνια επειδή ο κόσμος σε μισεί και έχεις γίνει μια συνήθεια να σε βλέπει. Το ότι μπορεί τα social να λένε κάποια πράγματα για μένα, πρέπει να καταλάβεις ότι τα social απηχούν το 1% της κοινωνίας. Θέλω, λοιπόν, να σε καλέσω ένα απόγευμα να κάνουμε μια βόλτα στη Γλυφάδα, στο Περιστέρι, να δούμε αν θα έχεις την ίδια άποψη με μένα. Κάνω 30 χρόνια καριέρα, κάποιοι με πληρώνουν ακριβά επειδή με μισεί ο κόσμος; Αλήθεια τώρα; Το λες σοβαρά αυτό;» δήλωσε ο παρουσιαστής με τη Νόρα να προσπαθεί να του εξηγήσει πως δεν εννοούσε πως έκανε καριέρα επειδή τον μισεί ο κόσμος και να μη βάζει στο στόμα της λόγια που εκείνη δεν έχει πει.
 

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ΝΟΡΑ ΚΑΟΥΡΗ
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΓΚΑΣ
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΝΩΤΑΣ
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ΚΟΝΤΡΑ ΛΙΑΓΚΑ ΚΑΟΥΡΗ
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