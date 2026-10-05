Μαρία Αντωνά: «Μπήκα στο νοσοκομείο. Πέρασα κάτι δύσκολο, αλλά όχι σοβαρό»

Tι της είπε ο Γιώργος Λιάγκας για τη συμμετοχή της σε ενημερωτική εκπομπή

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Celebrities & Gossip Νεα
Μαρία Αντωνά: Tι είπε για την περιπέτεια με την υγεία της, τη νέα εκπομπή & τον Γιώργο Λιάγκα/ βίντεο Happy Day

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαρία Αντωνά εισήχθη στο νοσοκομείο πρόσφατα, αλλά δήλωσε ότι η κατάσταση της υγείας της δεν ήταν σοβαρή.
  • Ανέφερε ότι η εμπειρία της ήταν δύσκολη, αλλά όχι όπως επικοινωνήθηκε στα social media.
  • Σχολίασε την αγάπη της για την ενημέρωση στην εκπομπή "Non Stop" στο Mega.
  • Εξέφρασε ότι δεν θεωρεί δύσκολη τη ζώνη του Σαββατοκύριακου στον Ant1.
  • Ο σύντροφός της, Γιώργος Λιάγκας, την ενθάρρυνε να προσφέρει μια γυναικεία πινελιά στην εκπομπή.

Στην περιπέτεια που πέρασε με την υγεία της πριν από μερικές μέρες αναφέρθηκε η Μαρία Αντωνά. Η δημοσιογράφος έκανε εισαγωγή στο νοσοκομείο και όπως είπε ήταν κάτι δύσκολο, αλλά όχι τόσο σοβαρό, όσο κυκλοφόρησε στα social media. 

«Όντως συνέβη αυτό. Δεν ήταν τόσο σοβαρό, όσο επικοινωνήθηκε και στα social media. Πέρασα κάτι δύσκολο, αλλά...», είπε στο Happy Day. 

Για τον ρόλο της στην εκπομπή του Σαββατοκύριακου στο Mega με τίτλο «Non Stop» με τους Ζήση Μούσιο και Βασίλη Τσεκούρα σχολίασε πως της αρέσει πολύ η ενημέρωση.  «Πολύ μου αρέσει πολύ. Μου αρέσει πολύ αυτό που κάνουμε. Εγώ συμμετείχα σε ψυχαγωγικές εκπομπές αρκετά χρόνια. Έχω έρθει με πολλή χαρά και με πολλή αγάπη να μπορέσω μέσα σε αυτό να βγάλω τη χαρά στον Βασίλη και στον Ζήση.Και αυτό είναι που θέλω να δώσω και στον κόσμο», επισήμανε. 

Σε ερώτηση για τη ζώνη του Σαββατοκύριακου του Ant1, από την οποία είχε περάσει η Μαρία Αντωνά, απάντησε ότι δεν τη θεωρεί δύσκολη ζώνη. «Οι άνθρωποι είναι εκεί που φτιάχνουν τις εκπομπές, οπότε θεωρώ ότι είναι θέμα ενέργειας. Τα κανάλια είναι εκεί για να υποστηρίξουν τις ζώνες τους. Ο καθένας κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί και αυτό θα κάνουμε και εμείς και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ», ανέφερε.

Μαρία Αντωνά: «Ο Γ. Λιάγκας απόρησε που θα είμαι σε ενημερωτική εκπομπή»

Τέλος, για το πώς σχολίασε ο σύντροφός της, Γιώργος Λιάγκας, τη συμμετοχή της στην ενημερωτική εκπομπή, αποκάλυψε: «Μου είπε ότι είμαι εδώ για να γλυκάνω την παρέα, να την κάνω ακόμα πιο όμορφη, να μπει μια γυναικεία πινελιά και αυτό έχω έρθει ακριβώς να
κάνω και αυτό προσπαθώ να κάνω», κατέληξε. 

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ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΑ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΓΚΑΣ
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