Αθηνά Ωνάση: Η ζωή της τελευταίας κληρονόμου του Αριστοτέλη Ωνάση

Ο έρωτας, το διαζύγιο και η περιουσία της κόρης της Χριστίνας Ωνάση

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Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Profimedia.gr & Ap images
Αθηνά Ωνάση: Η ζωή σε φάρμα στην Ολλανδία μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας / Βίντεο: ΑΝΤ1

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αθηνά Ωνάση, τελευταία κληρονόμος του Αριστοτέλη Ωνάση, γεννήθηκε το 1985 και είναι 41 ετών.
  • Διατηρεί διακριτική στάση απέναντι στα ΜΜΕ, αποφεύγοντας δημόσιες εμφανίσεις και κοσμικές εκδηλώσεις.
  • Παντρεύτηκε τον Βραζιλιάνο ιππέα Αλβάρο Ντε Μιράντα Νέτο το 2005, αλλά χώρισε το 2016 μετά από 11 χρόνια γάμου.
  • Διαχειρίζεται περιουσία εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων ακινήτων και επενδύσεων.
  • Αυτή την περίοδο ζει σε φάρμα στην Ολλανδία, αφοσιωμένη στην ιππασία και τα άλογά της.

Η Αθηνά Ωνάση είναι τελευταία κληρονόμος της μεγάλης οικογένειας του εφοπλιστή και επιχειρηματία Αριστοτέλη Ωνάση. Η εγγονή του Έλληνα μεγιστάνα διατηρεί μια εξαιρετικά διακριτική στάση απέναντι στα μέσα ενημέρωσης, αποφεύγοντας τις δημόσιες εμφανίσεις και τις κοσμικές εκδηλώσεις.

Αθηνά Ωνάση: Ποια είναι η περιουσία της - Οι επενδύσεις και τα ακίνητα

 

 

Όσα έχουν γίνει γνωστά για εκείνη ότα τελευταία χρόνια από τα εγχώρια και διαθνή ΜΜΕ αφορούσαν στο γάμο της με τον Βραζιλιάνο ιππέα Αλβάρο Ντε Μιράντα Νέτο, στη δικαστική διαμάχη για το διαζύγιό τους έπειτα από 11 χρόνια γάμου, το πάθος της Αθηνάς Ωνάση για την ιππασία και την αγάπη της για τα άλογα και, φυσικά, στην περιουσία της. 

 

Γνωρίζοντας την Αθηνά Ωνάση - Το βιογραφικό της «χρυσής» κληρονόμου

  • Γεννήθηκε στις 29 Ιανουαρίου του 1985 στο Νεϊγί-συρ-Σεν της Γαλλίας ως Αθηνά Ρουσέλ 
  • Είναι 41 χρόνων, κόρη της Χριστίνας Ωνάση και του τέταρτου συζύγου της (του Γάλλου επιχειρηματία Τιερί Ρουσέλ)
  • Η μητέρα της πέθανε στις 19 Νοεμβρίου 1988 σε ηλικία 37 ετών, στο Τορτουγκίτας της Αργεντινής, όταν η Αθηνά ήταν μόλις 3 χρόνων
  • Eίναι Ελληνογαλλίδα αθλήτρια της ιππασίας και μοναδική επιζώσα απόγονος του Έλληνα εφοπλιστή και επιχειρηματία Αριστοτέλη Ωνάση
  • H ιππασία αποτελεί το μεγάλο της πάθος και την κύρια επαγγελματική ενασχόλησή της, έχοντας συμμετάσχει σε πολλούς διεθνείς αγώνες ως αθλήτρια

Αθηνά Ωνάση: Παραιτήθηκε από το διοικητικό συμβούλιο αλυσίδας σούπερ μάρκετ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  • Όσον αφορά στην προσωπική της ζωή, η «χρυσή» κληρονόμος παντρεύτηκε τον Βραζιλιάνο Ολυμπιονίκη ιππέα Αλβάρο Αλφόνσο ντε Μιράντα Νέτο (γνωστό ως «Ντόντα») στις 3 Δεκεμβρίου 2005 στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας. Το ζευγάρι χώρισε την άνοιξη του 2016 έπειτα από 11 χρόνια γάμου
  • Τον Ιούλιο του 2026 η Αθηνά Ωνάση αποχώρησε από το διοικητικό συμβούλιο του γαλλικού κολοσσού Groupe Casino, για «προσωπικούς λόγους»
  • Η Αθηνά Ωνάση διατηρεί μια εξαιρετικά διακριτική στάση απέναντι στα μέσα ενημέρωσης, αποφεύγοντας τις δημόσιες εμφανίσεις και τις κοσμικές εκδηλώσεις

Η Αθηνά Ωνάση  στην επίδειξη μόδας του Γάλλου σχεδιαστή Στεφάν Ρολάν / Φωτογραφία: Profimedia

Η Αθηνά Ωνάση  στην επίδειξη μόδας του Γάλλου σχεδιαστή Στεφάν Ρολάν / Φωτογραφία: Profimedia
  • Το τελευταίο διάστημα η διάσημη κληρονόμος έχει επιλέξει να ζει σε μία φάρμα στην Ολλανδία, αφοσιωμένη στα άλογά της και στην ιππασία που τόσο λατρεύει
  • Βρίσκεται μακριά από την επιχειρηματική σκηνή και έχει επιλέξει μια ζωή μακριά από τη «χρυσή» αυτοκρατορία. Όπως έχει πει άλλωστε και η ίδια «η ευτυχία δεν αγοράζεται».

Αθηνά Ωνάση: Σπάνια εμφάνιση με total red σύνολο

Αθηνά Ωνάση: Ο κεραυνοβόλος έρωτας, ο γάμος, η απιστία και το διαζύγιο

Η προσωπική ζωή της Αθηνάς Ωνάση είχε βρεθεί στο προσκήνιο των εγχώριων και διεθνών μέσων ενημέρωσης με το γάμο και το διαζύγιό της με τον Αλβάρο Αλφόνσο ντε Μιράντα Νέτο. Ακόμη και τότε εκείνη είχε επιλέξει να διαχειριστεί τα πάντα με διακριτικότητα, αποφεύγοντας τις δημόσιες τοποθετήσεις.

Η Αθηνά Ωνάση με τον Αλβάρο Αλφόνσο ντε Μιράντα Νέτο / Φωτογραφία: AP images

Η Αθηνά Ωνάση με τον Αλβάρο Αλφόνσο ντε Μιράντα Νέτο / Φωτογραφία: AP images

Η γνωριμία τους έγινε το 2002, στο training camp του Νέλσον Πεσόα στο Βέλγιο, όταν η κληρονόμος του Αριστοτέλη Ωνάση ήταν μόλις 17 χρόνων. Ο Βραζιλιάνος Ολυμπιονίκης ιππέας είχε μόλις χωρίσει με τη μητέρα της κόρης του, Σιμπέλ Ντόρσα, η οποία αυτοκτόνησε το 2011. Ο ίδιος είχε εξομολογηθεί σε συνέντευξή του ότι ο έρωτάς του με την Αθηνά Ωνάση ήταν κεραυνοβόλος. «Ήμουν στους στάβλους και χάιδευα το άλογό μου, καθώς έμεναν δύο μόνο εβδομάδες για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Xeres de la frontera. Η Αθηνά πλησίασε για να με χαιρετήσει, κι όταν είδε την έκφρασή μου, με ρώτησε γιατί ήμουν τόσο λυπημένος. Η σπίθα που άναψε μεταξύ μας εκείνη τη στιγμή, έγινε πυρκαγιά», είχε πει στο «Hello».

Το 2005 το ζευγάρι ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας, σε μία λαμπρή τελετή όπου έλαβε χώρα στο Μορούμπι του Σάο Πάολο, ανταλλάσσοντας όρκους αιώνιας αγάπης.  

Η Αθηνά Ωνάση / Φωτογραφία: AP images

Η Αθηνά Ωνάση / Φωτογραφία: AP images

Έπειτα από 11 χρόνια κοινής πορείας έπεσαν οι τίτλοι τέλους στο γάμο τους, με τις πληροφορίες να λένε ότι η Αθηνά είχε πιάσει επ’ αυτοφώρω τον σύζυγό της να την απατά. Το πολύκροτο διαζύγιο βγήκε έναν χρόνο μετά, με τη δικαστική διαμάχη να δικαιώνει την Αθηνά Ωνάση, ύστερα από 12 μήνες μηνύσεων, ασφαλιστικών μέτρων, αγωγών κι απαιτήσεων εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, με τη βοήθεια του επί χρόνια συνεργάτη του πατέρα της και της ίδιας, Αλέξη Μανθεάκη, η Αθηνά Ωνάση παρουσίασε αδιάσειστα στοιχεία για τη «διπλή» ζωή του Αλβάρο με Βελγίδα κολ γκερλ, αποδεικνύοντας ότι από τα 11 χρόνια έγγαμου βίου, τα 8,5 χρόνια εκείνος διατηρούσε σχέση με τη Βελγίδα.

Αθηνά Ωνάση: Παραιτήθηκε από το διοικητικό συμβούλιο αλυσίδας σούπερ μάρκετ

Η Αθηνά Ωνάση / Φωτογραφία: AP images

Η Αθηνά Ωνάση / Φωτογραφία: AP images

Αθηνά Ωνάση: Η αμύθητη περιουσία της

Η Αθηνά Ωνάση δεν υπήρξε ποτέ μια τυπική κληρονόμος. Από την παιδική της ηλικία, όταν βρέθηκε στο επίκεντρο της παγκόσμιας δημοσιότητας ως «το πλουσιότερο κορίτσι του κόσμου», έως και σήμερα, έχει επιλέξει να αποστασιοποιείται από το όνομα «Ωνάσης» και τις ευθύνες που το συνοδεύουν.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο βιογράφος του Αριστοτέλη Ωνάση, Δημήτρης Λυμπερόπουλος, στο βιβλίο του «Η δυναστεία Ωνάση» (εκδ. 1998), η Αθηνά Ωνάση διαχειρίζεται εκατομμύρια δολάρια, ακίνητα και μετοχές σε μεγάλες εταιρίες.

Η Χριστίνα Ωνάση κρατά την κόρη της Αθηνά στην αγκαλιά της / Φωτογραφία: AP images

Η Χριστίνα Ωνάση κρατά την κόρη της Αθηνά στην αγκαλιά της / Φωτογραφία: AP images

Συγκεκριμένα, η περιουσία που της άφησε η μητέρας της και ανέλαβε τη διαχείρισή της η Αθηνά όταν έγινε 18 χρόνων περιλιελάμβανε: 

  • ακίνητα αξίας μισού δισεκατομμυρίου δολαρίων
  • καταθέσεις 40 εκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ
  • καταθέσεις 90 εκατομμυρίων δολαρίων στη Λατινική Αμερική
  • επενδύσεις 200 εκατομμυρίων δολαρίων σε διάφορες ναυτιλιακές, τουριστικές αεροπορικές, κατασκευαστικές και μεταλλουργικές εταιρίες
  • μεγάλα χρηματικά ποσά καταθέσεων σε ελβετικές τράπεζες

Η Αθηνά Ωνάση τα τελευταία χρόνια έχει προχωρήσει σε πώληση κάποιων περιουσιακών στοιχείων της οικογένειας Ωνάση, με πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα την πώληση του νησιού Σκορπιός που άνηκε στον παππού της (2013) και σαρανταπέντε κοσμημάτων της μητέρας της (2008).

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