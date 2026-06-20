Η Αθηνά Ωνάση αποχώρησε από το Διοικητικό Συμβούλιο του γαλλικού ομίλου λιανεμπορίου Groupe Casino, επικαλούμενη προσωπικούς λόγους, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν διεθνή μέσα.

Η τοποθέτησή της στο Διοικητικό Συμβούλιο είχε γίνει τον Μάρτιο του 2024, όταν ο γαλλικός όμιλος προχωρούσε σε ευρεία αναδιάρθρωση λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων και υψηλού δανεισμού. Η Αθηνά Ωνάση είχε αναλάβει ρόλο ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η συμμετοχή της τότε είχε προκαλέσει έκπληξη, καθώς επρόκειτο για ένα από τα ελάχιστα επιχειρηματικά της βήματα εκτός του χώρου της ιππασίας. Η παρουσία της στη διοίκηση του Groupe Casino είχε συνδεθεί και με τους ισχυρούς επιχειρηματικούς δεσμούς που διατηρεί στη Γαλλία.

Η αποχώρηση από τον γαλλικό όμιλο αποτελεί μια νέα εξέλιξη στη δημόσια και επαγγελματική πορεία της μοναδικής κληρονόμου της οικογένειας Ωνάση, η οποία παραμένει εξαιρετικά φειδωλή στις δημόσιες εμφανίσεις και παρεμβάσεις της.

Αθηνά Ωνάση: Τελευταία δημόσια εμφάνιση

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση της Αθηνάς Ωνάση που απασχόλησε τα διεθνή μέσα ήταν τον περασμένο Μάιο στο Σεν Τροπέ, στο πλαίσιο του διεθνούς αγώνα υπερπήδησης εμποδίων Longines Global Champions Tour. Η παρουσία της εκεί τράβηξε το ενδιαφέρον, σε μία από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις της των τελευταίων ετών.

Η σχέση με την ιππασία

Παρά την απόστασή της από την κοσμική ζωή, η Αθηνά Ωνάση συνεχίζει να είναι στενά συνδεδεμένη με τα άλογα και την ιππασία. Ο χώρος των ιππικών αγώνων παραμένει βασικό σημείο αναφοράς στη ζωή της και το πεδίο με το οποίο έχει ταυτιστεί περισσότερο τα τελευταία χρόνια.