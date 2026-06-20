Η Αθηνά Ωνάση αποχώρησε από το Διοικητικό Συμβούλιο του γαλλικού ομίλου λιανεμπορίου Groupe Casino, επικαλούμενη προσωπικούς λόγους, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν διεθνή μέσα.
Η τοποθέτησή της στο Διοικητικό Συμβούλιο είχε γίνει τον Μάρτιο του 2024, όταν ο γαλλικός όμιλος προχωρούσε σε ευρεία αναδιάρθρωση λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων και υψηλού δανεισμού. Η Αθηνά Ωνάση είχε αναλάβει ρόλο ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
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Η συμμετοχή της τότε είχε προκαλέσει έκπληξη, καθώς επρόκειτο για ένα από τα ελάχιστα επιχειρηματικά της βήματα εκτός του χώρου της ιππασίας. Η παρουσία της στη διοίκηση του Groupe Casino είχε συνδεθεί και με τους ισχυρούς επιχειρηματικούς δεσμούς που διατηρεί στη Γαλλία.
Η αποχώρηση από τον γαλλικό όμιλο αποτελεί μια νέα εξέλιξη στη δημόσια και επαγγελματική πορεία της μοναδικής κληρονόμου της οικογένειας Ωνάση, η οποία παραμένει εξαιρετικά φειδωλή στις δημόσιες εμφανίσεις και παρεμβάσεις της.
Αθηνά Ωνάση: Τελευταία δημόσια εμφάνιση
Η τελευταία δημόσια εμφάνιση της Αθηνάς Ωνάση που απασχόλησε τα διεθνή μέσα ήταν τον περασμένο Μάιο στο Σεν Τροπέ, στο πλαίσιο του διεθνούς αγώνα υπερπήδησης εμποδίων Longines Global Champions Tour. Η παρουσία της εκεί τράβηξε το ενδιαφέρον, σε μία από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις της των τελευταίων ετών.
Η σχέση με την ιππασία
Παρά την απόστασή της από την κοσμική ζωή, η Αθηνά Ωνάση συνεχίζει να είναι στενά συνδεδεμένη με τα άλογα και την ιππασία. Ο χώρος των ιππικών αγώνων παραμένει βασικό σημείο αναφοράς στη ζωή της και το πεδίο με το οποίο έχει ταυτιστεί περισσότερο τα τελευταία χρόνια.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.