Νωρίτερα θα γίνει φέτος η αλλαγή ώρας σε χειμερινή, με τους δείκτες των ρολογιών μας να γυρίζουν μία ώρα πίσω τα ξημερώματα της Κυριακής 25 Οκτωβρίου.

Κάθε χρόνο η ώρα αλλάζει την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, η οποία φέτος «πέφτει» νωρίτερα από τις άλλες χρονιές, αφού ο Οκτώβριος τελειώνει το Σάββατο 31/10.

Η χειμερινή ώρα θα διαρκέσει έως την Κυριακή 28 Μαρτίου 2027, οπότε και η ώρα θα αλλάξει ξανά σε θερινή.

Γιατί αλλάζει η ώρα

Η μετάβαση στη χειμερινή ώρα σηματοδοτεί το τέλος της θερινής περιόδου. Σκοπός της αλλαγής είναι η καλύτερη αξιοποίηση του φυσικού φωτός μέσα στην ημέρα, ενώ ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους καθιερώθηκε ήταν η εξοικονόμηση ενέργειας.

Η ιδέα δεν είναι καινούργια. Το 1784, ο Βενιαμίν Φραγκλίνος είχε αναφερθεί στα οφέλη από την καλύτερη αξιοποίηση του ηλιακού φωτός. Αργότερα, ο Βρετανός Γουίλιαμ Γουίλετ υποστήριξε την εφαρμογή της αλλαγής ώρας, ενώ το 1895 ο Νεοζηλανδός Τζορτζ Χάντσον παρουσίασε τη δική του σχετική πρόταση.

Έτσι, στα τέλη Οκτωβρίου, τα ρολόγια γυρίζουν μία ώρα πίσω και τίθεται σε ισχύ η χειμερινή ώρα.