Νωρίτερα φέτος η αλλαγή σε χειμερινή ώρα – Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια πίσω

Πόσο θα διαρκέσει η χειμερινή ώρα

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Πηγή: Φωτογραφία pexels (Fer ID)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η αλλαγή σε χειμερινή ώρα θα γίνει νωρίτερα φέτος, τα ξημερώματα της Κυριακής 25 Οκτωβρίου.
  • Η χειμερινή ώρα διαρκεί έως την Κυριακή 28 Μαρτίου 2027, οπότε θα αλλάξει ξανά σε θερινή.
  • Η αλλαγή ώρας στοχεύει στην καλύτερη αξιοποίηση του φυσικού φωτός και στην εξοικονόμηση ενέργειας.
  • Η ιδέα της αλλαγής ώρας προτάθηκε αρχικά από τον Βενιαμίν Φραγκλίνο το 1784.
  • Η μετάβαση στη χειμερινή ώρα σηματοδοτεί το τέλος της θερινής περιόδου.

Νωρίτερα θα γίνει φέτος η αλλαγή ώρας σε χειμερινή, με τους δείκτες των ρολογιών μας να γυρίζουν μία ώρα πίσω τα ξημερώματα της Κυριακής 25 Οκτωβρίου. 

Κάθε χρόνο η ώρα αλλάζει την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, η οποία φέτος «πέφτει» νωρίτερα από τις άλλες χρονιές, αφού ο Οκτώβριος τελειώνει το Σάββατο 31/10. 

Η χειμερινή ώρα θα διαρκέσει έως την Κυριακή 28 Μαρτίου 2027, οπότε και η ώρα θα αλλάξει ξανά σε θερινή. 

Γιατί αλλάζει η ώρα  

Η μετάβαση στη χειμερινή ώρα σηματοδοτεί το τέλος της θερινής περιόδου. Σκοπός της αλλαγής είναι η καλύτερη αξιοποίηση του φυσικού φωτός μέσα στην ημέρα, ενώ ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους καθιερώθηκε ήταν η εξοικονόμηση ενέργειας. 

Η ιδέα δεν είναι καινούργια. Το 1784, ο Βενιαμίν Φραγκλίνος είχε αναφερθεί στα οφέλη από την καλύτερη αξιοποίηση του ηλιακού φωτός. Αργότερα, ο Βρετανός Γουίλιαμ Γουίλετ υποστήριξε την εφαρμογή της αλλαγής ώρας, ενώ το 1895 ο Νεοζηλανδός Τζορτζ Χάντσον παρουσίασε τη δική του σχετική πρόταση. 

Έτσι, στα τέλη Οκτωβρίου, τα ρολόγια γυρίζουν μία ώρα πίσω και τίθεται σε ισχύ η χειμερινή ώρα. 

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