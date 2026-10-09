Μία ιδιαίτερη βραδιά μοιράστηκε ο Απόστολος Γκλέτσος, με τη σύντροφό του Ιζαμπέλα Αρβανίτη. Το αγαπημένο ζευγάρι παρευρέθηκε στα εγκαίνια της δεύτερης προσωπικής έκθεσης φωτογραφίας του Γρηγόρη Αρναούτογλου, στο κέντρο της Αθήνας.

Ο απόστολος Γκλέτσος και η σύντροφός του φωτογραφήθηκαν μαζί και απόλαυσαν τη φωτογραφική έκθεση του Γρηγόρη Αρναούτογλου με τίτλο «FΩS», στο TAF - The Art Foundation, το οποίο πλημμύρισε από φίλους και συνεργάτες του γνωστού παρουσιαστή και ραδιοφωνικού παραγωγού, καθώς και με πρόσωπα από τον χώρο της μουσικής και της επιχειρηματικότητας.

Ο Απόστολος Γκλέτσος και η σύντροφός του Ιζαμπέλα Αρβανίτη παρευρέθηκαν στα εγκαίνια της δεύτερης προσωπικής έκθεσης φωτογραφίας του Γρηγόρη Αρναούτογλου / Φωτογραφία: NDP

Ο Απόστολος Γκλέτσος με τη σύντροφό του, Ιζαμπέλα Αρβανίτη / Φωτογραφία: NDP

Η έκθεση «FΩS» θα διαρκέσει έως τις 11 Οκτωβρίου 2026, ενώ μέρος των εσόδων θα διατεθεί στον οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου με τη σύντροφό του Νάνσυ Αντωνίου / Φωτογραφία: NDP

Πρόσφατα, ο Απόστολος Γκλέτσος δήλωσε δημόσια ότι νιώθει πολύ ερωτευμένος: «Βέβαια, δηλώνω ερωτευμένος. Το ‘χω πει αυτό. Μετ’ επιτάσεως! Είναι ωραίο να σε στηρίζει η σύντροφός σου».

Ο Απόστολος Γκλέτσος με τη σύντροφό του, Ιζαμπέλα Αρβανίτη / Φωτογραφία: NDP

Υπενθυμίζουμε, ότι ο Απόστολος Γκλέτσος και η Ιζαμπέλα Αρβανίτη γνωρίστηκαν μέσω κοινών γνωστών και γρήγορα έγιναν ζευγάρι. Παρόλα αυτά, το 2022 έγινε γνωστό ότι χώρισαν και τρία χρόνια μετά αποφάσισαν να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία στη σχέση τους. Σε παλαιότερες δηλώσεις του, συγκεκριμένα το 2021, ο 58χρονος ηθοποιός είχε αναφέρει ότι: «Έχει έρθει κάτι καλό στη ζωή μου, είμαι χαρούμενος και ευτυχισμένος. Η Ιζαμπέλα είναι ένας άνθρωπος, που είτε σοβαρά, είτε αστεία, είτε με όποια εκδοχή και να το δεις, περνάμε καλά».

Η σύντροφος του Απόστολου Γκλέτσου, είναι επιχειρηματίας και πρώην ιδιοκτήτρια του ιδιωτικού θεραπευτηρίου Υγεία, ενώ ήταν παντρεμένη με τον τραγουδιστή Αργύρη Κούκα, με τον οποίο είχε αποκτήσει ένα παιδί και πήρε διαζύγιο το καλοκαίρι του 2021.

Ο Απόστολος Γκλέτσος έχει μία κόρη, τη Βαλίσια, την οποία απέκτησε με την ενδυματολόγο Μαρία Μαγγίνα, με την οποία χώρισε το 2006.