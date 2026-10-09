Γκλέτσος: Με τη σύντροφό του στην έκθεση φωτογραφίας του Αρναούτογλου

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Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: NDP
Απόστολος Γκλέτσος: «Βέβαια και δηλώνω ερωτευμένος» / Βίντεο: Alpha

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Απόστολος Γκλέτσος και η σύντροφός του Ιζαμπέλα Αρβανίτη παρευρέθηκαν στα εγκαίνια της φωτογραφικής έκθεσης του Γρηγόρη Αρναούτογλου στην Αθήνα.
  • Η έκθεση με τίτλο «FΩS» θα διαρκέσει έως τις 11 Οκτωβρίου 2026 και μέρος των εσόδων θα διατεθεί στον οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού».
  • Ο Γκλέτσος δήλωσε ότι είναι ερωτευμένος και εκφράζει την υποστήριξη της συντρόφου του.
  • Η Ιζαμπέλα Αρβανίτη είναι επιχειρηματίας και πρώην σύζυγος του τραγουδιστή Αργύρη Κούκα.
  • Ο Γκλέτσος έχει μία κόρη από προηγούμενη σχέση του.

Μία ιδιαίτερη βραδιά μοιράστηκε ο Απόστολος Γκλέτσος, με τη σύντροφό του Ιζαμπέλα Αρβανίτη. Το αγαπημένο ζευγάρι παρευρέθηκε στα εγκαίνια της δεύτερης προσωπικής έκθεσης φωτογραφίας του Γρηγόρη Αρναούτογλου, στο κέντρο της Αθήνας. 

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Πλήθος επωνύμων στην έκθεση φωτογραφίας του

Ο απόστολος Γκλέτσος και η σύντροφός του φωτογραφήθηκαν μαζί και απόλαυσαν τη φωτογραφική έκθεση του Γρηγόρη Αρναούτογλου με τίτλο «FΩS», στο TAF - The Art Foundation, το οποίο πλημμύρισε από φίλους και συνεργάτες του γνωστού παρουσιαστή και ραδιοφωνικού παραγωγού, καθώς και με πρόσωπα από τον χώρο της μουσικής και της επιχειρηματικότητας.

Απόστολος Γκλέτσος: Η κόρη, οι έρωτες, η πολιτική & η σχέση με την Αρβανίτη

Ο Απόστολος Γκλέτσος και η σύντροφός του Ιζαμπέλα Αρβανίτη παρευρέθηκαν στα εγκαίνια της δεύτερης προσωπικής έκθεσης φωτογραφίας του Γρηγόρη Αρναούτογλου / Φωτογραφία: NDP

Ο Απόστολος Γκλέτσος και η σύντροφός του Ιζαμπέλα Αρβανίτη παρευρέθηκαν στα εγκαίνια της δεύτερης προσωπικής έκθεσης φωτογραφίας του Γρηγόρη Αρναούτογλου / Φωτογραφία: NDP

Ο Απόστολος Γκλέτσος με τη σύντροφό του, Ιζαμπέλα Αρβανίτη / Φωτογραφία: NDP

Ο Απόστολος Γκλέτσος με τη σύντροφό του, Ιζαμπέλα Αρβανίτη / Φωτογραφία: NDP

Η έκθεση «FΩS» θα διαρκέσει έως τις 11 Οκτωβρίου 2026, ενώ μέρος των εσόδων θα διατεθεί στον οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου με τη σύντροφό του Νάνσυ Αντωνίου / Φωτογραφία: NDP

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου με τη σύντροφό του Νάνσυ Αντωνίου / Φωτογραφία: NDP

Πρόσφατα, ο Απόστολος Γκλέτσος δήλωσε δημόσια ότι νιώθει πολύ ερωτευμένος: «Βέβαια, δηλώνω ερωτευμένος. Το ‘χω πει αυτό. Μετ’ επιτάσεως! Είναι ωραίο να σε στηρίζει η σύντροφός σου». 

Απόστολος Γκλέτσος: Δημόσια εμφάνιση με τη σύντροφό του, Ιζαμπέλα

Ο Απόστολος Γκλέτσος με τη σύντροφό του, Ιζαμπέλα Αρβανίτη / Φωτογραφία: NDP

Ο Απόστολος Γκλέτσος με τη σύντροφό του, Ιζαμπέλα Αρβανίτη / Φωτογραφία: NDP

Υπενθυμίζουμε, ότι ο Απόστολος Γκλέτσος και η Ιζαμπέλα Αρβανίτη γνωρίστηκαν μέσω κοινών γνωστών και γρήγορα έγιναν ζευγάρι. Παρόλα αυτά, το 2022 έγινε γνωστό ότι χώρισαν και τρία χρόνια μετά αποφάσισαν να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία στη σχέση τους. Σε παλαιότερες δηλώσεις του, συγκεκριμένα το 2021, ο 58χρονος ηθοποιός είχε αναφέρει ότι: «Έχει έρθει κάτι καλό στη ζωή μου, είμαι χαρούμενος και ευτυχισμένος. Η Ιζαμπέλα είναι ένας άνθρωπος, που είτε σοβαρά, είτε αστεία, είτε με όποια εκδοχή και να το δεις, περνάμε καλά».

Η σύντροφος του Απόστολου Γκλέτσου, είναι επιχειρηματίας και πρώην ιδιοκτήτρια του ιδιωτικού θεραπευτηρίου Υγεία, ενώ ήταν παντρεμένη με τον τραγουδιστή Αργύρη Κούκα, με τον οποίο είχε αποκτήσει ένα παιδί και πήρε διαζύγιο το καλοκαίρι του 2021.

Ο Απόστολος Γκλέτσος έχει μία κόρη, τη Βαλίσια, την οποία απέκτησε με την ενδυματολόγο Μαρία Μαγγίνα, με την οποία χώρισε το 2006.

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