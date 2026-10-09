Τα εγκαίνια της δεύτερης προσωπικής του έκθεσης φωτογραφίας πραγματοποίησε το βράδυ της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο κέντρο της Αθήνας.
Ο καλλιτέχνης Γρηγόρης Αρναούτογλου στην φωτογραφική του έκθεση!
Το TAF - The Art Foundation πλημμύρισε από φίλους και συνεργάτες του, αλλά και πρόσωπα από τον χώρο της μουσικής και της επιχειρηματικότητας, οι οποίοι ήρθαν να απολαύσουν από κοντά τη φωτογραφική έκθεση του παρουσιαστή με τίτλο «FΩS».
Ανάμεσα στους καλεσμένους που βρέθηκαν στα εγκαίνια ήταν η Ζήνα Κουτσελίνη, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Φαίη Σκορδά, η Αναστασία Γιαμαλή, ο Δημήτρης Μελισσανίδης, η Μαρίνα Σάττι, η Τάνια Μπρεάζου και ο Γιώργος Αμούτζας.
Στην έκθεση βρέθηκαν επίσης η Ήβη Αδάμου με τον σύζυγό της, Μιχάλη Κουινέλη, ενώ το «παρών» έδωσε και ο Απόστολος Γκλέτσος, ο οποίος συνοδευόταν από τη σύντροφό του.
Από το πλευρό του Γρηγόρη Αρναούτογλου δεν θα μπορούσε να λείπει η σύντροφός του, Νάνσυ Αντωνίου, η οποία τον στηρίζει σε κάθε του βήμα.
Αρναούτογλου: Με τη σύντροφό του στα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας του
Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους καλεσμένους του και να μοιραστεί μαζί τους την αγάπη του για τη φωτογραφία.
Η έκθεση «FΩS» θα διαρκέσει έως τις 11 Οκτωβρίου 2026, ενώ μέρος των εσόδων θα διατεθεί στον οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού».
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