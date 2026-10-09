Γρηγόρης Αρναούτογλου: Οι επώνυμοι που πήγαν στην έκθεση φωτογραφίας του

Κουτσελίνη, Σκορδά, Τσιμτσιλή, Γιάμαλη, Γκλέτσος και πολλοί άλλοι

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Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency Ανδρέας Νικολαρέας

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου εγκαινίασε τη δεύτερη προσωπική του έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «FΩS» στο TAF - The Art Foundation στην Αθήνα στις 8 Οκτωβρίου.
  • Στην έκθεση παρευρέθηκαν επώνυμοι όπως η Ζήνα Κουτσελίνη, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, και ο Δημήτρης Μελισσανίδης.
  • Η Νάνσυ Αντωνίου, σύντροφος του Γρηγόρη, τον στήριξε κατά τη διάρκεια των εγκαινίων.
  • Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 11 Οκτωβρίου 2026 και μέρος των εσόδων θα διατεθεί στον οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Τα εγκαίνια της δεύτερης προσωπικής του έκθεσης φωτογραφίας πραγματοποίησε το βράδυ της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο κέντρο της Αθήνας. 

Ο καλλιτέχνης Γρηγόρης Αρναούτογλου στην φωτογραφική του έκθεση!

Το TAF - The Art Foundation πλημμύρισε από φίλους και συνεργάτες του, αλλά και πρόσωπα από τον χώρο της μουσικής και της επιχειρηματικότητας, οι οποίοι ήρθαν να απολαύσουν από κοντά τη φωτογραφική έκθεση του παρουσιαστή με τίτλο «FΩS».

Ανάμεσα στους καλεσμένους που βρέθηκαν στα εγκαίνια ήταν η Ζήνα Κουτσελίνη, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Φαίη Σκορδά, η Αναστασία Γιαμαλή, ο Δημήτρης Μελισσανίδης, η Μαρίνα Σάττι, η Τάνια Μπρεάζου και ο Γιώργος Αμούτζας.

Στην έκθεση βρέθηκαν επίσης η Ήβη Αδάμου με τον σύζυγό της, Μιχάλη Κουινέλη, ενώ το «παρών» έδωσε και ο Απόστολος Γκλέτσος, ο οποίος συνοδευόταν από τη σύντροφό του.

Από το πλευρό του Γρηγόρη Αρναούτογλου δεν θα μπορούσε να λείπει η σύντροφός του, Νάνσυ Αντωνίου, η οποία τον στηρίζει σε κάθε του βήμα.

Αρναούτογλου: Με τη σύντροφό του στα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας του

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους καλεσμένους του και να μοιραστεί μαζί τους την αγάπη του για τη φωτογραφία.

Η έκθεση «FΩS» θα διαρκέσει έως τις 11 Οκτωβρίου 2026, ενώ μέρος των εσόδων θα διατεθεί στον οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Ζήνα Κουτσελίνη - Γρηγόρης Αρναούτογλου - Χάρης Λεμπιδάκης

Ζήνα Κουτσελίνη - Γρηγόρης Αρναούτογλου - Χάρης Λεμπιδάκης

Ζήνα Κουτσελίνη - Νάνσυ Αντωνίου

Ζήνα Κουτσελίνη - Νάνσυ Αντωνίου

Γρηγόρης Γκουντάρας-Ναταλί Κάκκαβα

Γρηγόρης Γκουντάρας-Ναταλί Κάκκαβα

Γρηγόρης Αρναούτογλου - Νάνσυ Αντωνίου

Γρηγόρης Αρναούτογλου - Νάνσυ Αντωνίου  

Φαίη Σκορδά

Φαίη Σκορδά 

Κατερίνα Παγώνη - Βαγγέλης Περρής - Θανάσης Πάτρας - Γρηγόρης Μπάκας

Κατερίνα Παγώνη - Βαγγέλης Περρής - Θανάσης Πάτρας - Γρηγόρης Μπάκας 

Κώστας Μαρτάκης - Γρηγόρης Αρναούτογλου - Αντώνης Δημητριάδης 

Κώστας Μαρτάκης - Γρηγόρης Αρναούτογλου - Αντώνης Δημητριάδης 

Νίκος Χριστοφόρου - Κωνσταντίνος Δέδες

Νίκος Χριστοφόρου - Κωνσταντίνος Δέδες 

Νίνα Μαζάνη 

Νίνα Μαζάνη 

Γρηγόρης Αρναούτογλου - Κατερίνα Παγώνη - Θανάσης Πάτρας 

Γρηγόρης Αρναούτογλου - Κατερίνα Παγώνη - Θανάσης Πάτρας

Κατερίνα Παγώνη - Βαγγέλης Περρής - Θανάσης Πάτρας - Γρηγόρης Μπάκας

Κατερίνα Παγώνη - Βαγγέλης Περρής - Θανάσης Πάτρας - Γρηγόρης Μπάκας 

Γιώργος Δούκας - Γρηγόρης Αρναούτογλου

Γιώργος Δούκας - Γρηγόρης Αρναούτογλου

 Σόνια Σεκερτζή - Garos Sekertzis - Νάνσυ Αντωνίου

Σόνια Σεκερτζή - Garos Sekertzis - Νάνσυ Αντωνίου

Ο Λάζος Μαντικός με την κόρη του

Ο Λάζος Μαντικός με την κόρη του

 Γιώργος Τσαλίκης - Βαγγέλης Περρής - Φαίη Σκορδά - Γιώργος Γιαννιάς - Ελευθερία Παντελιδάκη

Γιώργος Τσαλίκης - Βαγγέλης Περρής - Φαίη Σκορδά - Γιώργος Γιαννιάς - Ελευθερία Παντελιδάκη

Daphne Lawrence

Daphne Lawrence 

 Απόστολος Γκλέτσος - Ιζαμπέλα Αρβανίτη

 Απόστολος Γκλέτσος - Ιζαμπέλα Αρβανίτη 

Μάγδα Τσέγκου

Μάγδα Τσέγκου 

Μαίρη Αυγερινοπούλου - Γωγώ Αυγερινοπουλου  -Κώστας Τσολάκης

Μαίρη Αυγερινοπούλου - Γωγώ Αυγερινοπουλου  -Κώστας Τσολάκης 

Akylas 

Akylas 

Γιώργος Αμούτζας - Τάνια Μπρεάζου

Γιώργος Αμούτζας - Τάνια Μπρεάζου 

Αναστασία Γιάμαλη 

Αναστασία Γιάμαλη

Αγγελική Αγγελίδη

Αγγελική Αγγελίδη 

Φωτεινή Πετρογιάννη - Γρηγόρης Αρναούτογλου - Μιχάλης Ρουμπής

Φωτεινή Πετρογιάννη - Γρηγόρης Αρναούτογλου - Μιχάλης Ρουμπής 

Σταματίνα Τσιμτσιλή

Σταματίνα Τσιμτσιλή 

Δημήτρης Μελισσανίδης - Γρηγόρης Αρναούτογλου

Δημήτρης Μελισσανίδης - Γρηγόρης Αρναούτογλου 

Μαρίνα Σάττι

Μαρίνα Σάττι 

Γρηγόρης Αρναούτογλου - Τόνια Φουσέκη

Γρηγόρης Αρναούτογλου - Τόνια Φουσέκη

 Ήβη Αδάμου - Μαρίνα Σάττι - Μιχάλης Κουινέλης

Ήβη Αδάμου - Μαρίνα Σάττι - Μιχάλης Κουινέλης

Φελίσια Τσαλαπάτη - Χρήστος Χολίδης

Φελίσια Τσαλαπάτη - Χρήστος Χολίδης 

Μορφούλα Ιακωβίδου

Μορφούλα Ιακωβίδου 

Γρηγόρης Αρναούτογλου - Γιώργος Αλκαίος  -Κωνσταντίνος Παντζής - Γιώργος Λεβέντης

Γρηγόρης Αρναούτογλου - Γιώργος Αλκαίος  -Κωνσταντίνος Παντζής - Γιώργος Λεβέντης 

Έλενα Ασημακοπούλου 

Έλενα Ασημακοπούλου 

Κρυσταλλία-Daphne Lawrence 

Κρυσταλλία-Daphne Lawrence 

 Νικηφόρος Βυθούλκας - Γιώργος Λεβέντης - Σοφία Τριαντίδου - Γιώργος Λεμπέσης

Νικηφόρος Βυθούλκας - Γιώργος Λεβέντης - Σοφία Τριαντίδου - Γιώργος Λεμπέσης

Λένα Ζευγαρά

Λένα Ζευγαρά

Έλλη Κοκκίνου

Έλλη Κοκκίνου 

 

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ΖΗΝΑ ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ
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ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΣΙΜΤΣΙΛΗ
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