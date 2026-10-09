Τα εγκαίνια της δεύτερης προσωπικής του έκθεσης φωτογραφίας πραγματοποίησε το βράδυ της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο κέντρο της Αθήνας.

Το TAF - The Art Foundation πλημμύρισε από φίλους και συνεργάτες του, αλλά και πρόσωπα από τον χώρο της μουσικής και της επιχειρηματικότητας, οι οποίοι ήρθαν να απολαύσουν από κοντά τη φωτογραφική έκθεση του παρουσιαστή με τίτλο «FΩS».

Ανάμεσα στους καλεσμένους που βρέθηκαν στα εγκαίνια ήταν η Ζήνα Κουτσελίνη, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Φαίη Σκορδά, η Αναστασία Γιαμαλή, ο Δημήτρης Μελισσανίδης, η Μαρίνα Σάττι, η Τάνια Μπρεάζου και ο Γιώργος Αμούτζας.

Στην έκθεση βρέθηκαν επίσης η Ήβη Αδάμου με τον σύζυγό της, Μιχάλη Κουινέλη, ενώ το «παρών» έδωσε και ο Απόστολος Γκλέτσος, ο οποίος συνοδευόταν από τη σύντροφό του.

Από το πλευρό του Γρηγόρη Αρναούτογλου δεν θα μπορούσε να λείπει η σύντροφός του, Νάνσυ Αντωνίου, η οποία τον στηρίζει σε κάθε του βήμα.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους καλεσμένους του και να μοιραστεί μαζί τους την αγάπη του για τη φωτογραφία.

Η έκθεση «FΩS» θα διαρκέσει έως τις 11 Οκτωβρίου 2026, ενώ μέρος των εσόδων θα διατεθεί στον οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Ζήνα Κουτσελίνη - Γρηγόρης Αρναούτογλου - Χάρης Λεμπιδάκης

Ζήνα Κουτσελίνη - Νάνσυ Αντωνίου

Γρηγόρης Γκουντάρας-Ναταλί Κάκκαβα

Γρηγόρης Αρναούτογλου - Νάνσυ Αντωνίου

Φαίη Σκορδά

Κατερίνα Παγώνη - Βαγγέλης Περρής - Θανάσης Πάτρας - Γρηγόρης Μπάκας

Κώστας Μαρτάκης - Γρηγόρης Αρναούτογλου - Αντώνης Δημητριάδης

Νίκος Χριστοφόρου - Κωνσταντίνος Δέδες

Νίνα Μαζάνη

Γρηγόρης Αρναούτογλου - Κατερίνα Παγώνη - Θανάσης Πάτρας

Κατερίνα Παγώνη - Βαγγέλης Περρής - Θανάσης Πάτρας - Γρηγόρης Μπάκας

Γιώργος Δούκας - Γρηγόρης Αρναούτογλου

Σόνια Σεκερτζή - Garos Sekertzis - Νάνσυ Αντωνίου

Ο Λάζος Μαντικός με την κόρη του

Γιώργος Τσαλίκης - Βαγγέλης Περρής - Φαίη Σκορδά - Γιώργος Γιαννιάς - Ελευθερία Παντελιδάκη

Daphne Lawrence

Απόστολος Γκλέτσος - Ιζαμπέλα Αρβανίτη

Μάγδα Τσέγκου

Μαίρη Αυγερινοπούλου - Γωγώ Αυγερινοπουλου -Κώστας Τσολάκης

Akylas

Γιώργος Αμούτζας - Τάνια Μπρεάζου

Αναστασία Γιάμαλη

Αγγελική Αγγελίδη

Φωτεινή Πετρογιάννη - Γρηγόρης Αρναούτογλου - Μιχάλης Ρουμπής

Σταματίνα Τσιμτσιλή

Δημήτρης Μελισσανίδης - Γρηγόρης Αρναούτογλου

Μαρίνα Σάττι

Γρηγόρης Αρναούτογλου - Τόνια Φουσέκη

Ήβη Αδάμου - Μαρίνα Σάττι - Μιχάλης Κουινέλης

Φελίσια Τσαλαπάτη - Χρήστος Χολίδης

Μορφούλα Ιακωβίδου

Γρηγόρης Αρναούτογλου - Γιώργος Αλκαίος -Κωνσταντίνος Παντζής - Γιώργος Λεβέντης

Έλενα Ασημακοπούλου

Κρυσταλλία-Daphne Lawrence

Νικηφόρος Βυθούλκας - Γιώργος Λεβέντης - Σοφία Τριαντίδου - Γιώργος Λεμπέσης

Λένα Ζευγαρά

Έλλη Κοκκίνου