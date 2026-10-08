Μια ιδιαίτερη και συγκινητική βραδιά έζησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου το βράδυ της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου, καθώς παρουσίασε στο κοινό τη δεύτερη προσωπική του έκθεση φωτογραφίας. Από μια τόσο σημαντική στιγμή της ζωής του δε θα μπορούσε να λείπει φυσικά, η σύντροφός του, Νάνσυ Αντωνίου.

Ο γνωστός παρουσιαστής και ραδιοφωνικός παραγωγός εγκαινίασε την έκθεση «FΩS» στο TAF – The Art Foundation, στο κέντρο της Αθήνας, έχοντας δίπλα του αγαπημένα πρόσωπα και ανθρώπους από τον χώρο της showbiz. Ανάμεσά τους ήταν και η Νάνσυ Αντωνίου, η οποία επέλεξε για ακόμη μία φορά να σταθεί διακριτικά στο πλευρό του.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ήταν ντυμένος στα μαύρα και δεν μπορούσε να σταματήσει να χαμογελά και να ευχαριστεί όσους τον τίμησαν με την παρουσία του, ενώ η αγαπημένη του φορούσε ανοιχτόχρωμο τζιν παντελόνι και χρυσό τοπ με μαύρη δαντέλα στο τελείωμα.

Αρναούτογλου: Με τη σύντροφό του στα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας του/ ndp

Δες μερικά από τα εκθέματα:

Γρηγόρης Αρναούτογλου και η Νάνσυ Αντωνίου: To love story τους

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και η Νάνσυ Αντωνίου είναι ένα ζευγάρι που έχει καταφέρει να κρατήσει την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας όλα αυτά τα χρόνια. Παρά το γεγονός ότι και οι δύο δραστηριοποιούνται στον χώρο των media, αποφεύγουν τις συχνές δημόσιες εμφανίσεις και προτιμούν να ζουν πιο ήρεμα, μακριά από όλους και από όλα.

Η γνωριμία τους ξεκίνησε μέσα από τη δουλειά, καθώς η Νάνσυ Αντωνίου έχει επίσης μακρά πορεία στον χώρο των media και στο παρελθόν έχει συνεργαστεί με τον παρουσιαστή. Η επαγγελματική σχέση εξελίχθηκε με τον χρόνο σε έναν μεγάλο έρωτα, που συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έχει μιλήσει κατά καιρούς με πολύ τρυφερά λόγια για τη σύντροφό του, χωρίς ωστόσο να επιθυμεί να δίνει μεγάλη δημοσιότητα στην προσωπική τους ζωή. Η Νάνσυ Αντωνίου βρίσκεται σταθερά στο πλευρό του, στηρίζοντας τις επαγγελματικές του επιλογές και τα νέα του σχέδια. Έτσι έκανε και αυτή τη φορά, στην παρουσίαση της δεύτερης έκθεσης φωτογραφίας του.