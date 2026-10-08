Με αφορμή τη δεύτερη φωτογραφική έκθεση που διοργάνωσε, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μίλησε για τις τρεις εκπομπές του στην τηλεόραση, αλλά και για τις δύσκολες εποχές που ζούμε όλοι και ειδικότερα η νέα γενιά.

Όπως εξομολογήθηκε, αν δεν είχε γίνει παρουσιαστής, θα ήταν σερβιτόρος. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι έχει συμβουλέψει τον γιο του να ακολουθήσει το επάγγελμα εκείνο που τον κάνει πραγματικά ευτυχισμένο.

«Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Μιλάς με ένα νέο παιδί και σου λέει ότι δεν έχει ελπίδα, δεν ελπίζει σε τίποτα… Για μένα, αν δεν ήμουν στην τηλεόραση, θα ήμουν σερβιτόρος. Έχετε μπροστά σας έναν πάρα πολύ συμπαθή σερβιτόρο. Την αγαπάω πάρα πολύ τη δουλειά του σερβιτόρου, τη σέβομαι… Αυτό έχω πει και στον γιο μου, να κάνει ό,τι δουλειά θέλει. Το μόνο που θα ήθελα είναι να μου λέει ότι πάει στη δουλειά και να τον βλέπω να χαίρεται, όποια δουλειά κι αν είναι αυτή. Για μένα αυτό θα σήμαινε ότι έχουμε καταφέρει πολλά ωραία πράγματα», ανέφερε στην εκπομπή «Νωρίς-Νωρίς».

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η συμβουλή στον γιο του, Αναστάση

«Οποιοδήποτε ταξίδι κι αν κάνεις, σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις τα πράγματα, τη ζωή… Το The RoadShow το λατρεύω, ξεκινάμε τώρα την τρίτη σεζόν από το Μεσολόγγι… Θέλω να στείλω ένα γράμμα σε όλους τους κινηματογραφικούς παραγωγούς στην Αμερική για να δουν τι έγινε στο Μεσολόγγι, όπου 150 Έλληνες τα έβαλαν με 3.000 Αιγύπτιους και Τούρκους…», δήλωσε για την ταξιδιωτική του εκπομπή, προσθέτοντας:

«Κάνω πολύ μεγάλο προσωπικό αγώνα για την ψυχαγωγία. Με βλέπετε να κάνω τρεις εκπομπές στην τηλεόραση γι’ αυτόν τον λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο που τις περισσότερες φορές μέσα στη χρονιά επιβραβεύει το αποτέλεσμα των εκπομπών που παρουσιάζω».