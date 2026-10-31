Το Ισραήλ καταδικάζει το τουρκολιβυκό μνημόνιο

«Στερείται νομικής βάσης και νομιμοποίησης»

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Πηγή: Φωτογραφία Eurokinissi
Καλώδιο GSI: Επίκειται Navtex για τις έρευνες - Η εξέλιξη έρχεται στον απόηχο του τουρκολιβυκού μνημονίου / Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

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Ξεκάθαρο μήνυμα κατά του τουρκολιβυκού μνημονίου στέλνει η πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, Πνινάτ Γιανάι, με ανάρτησή της στο Χ, στην οποία υπογραμμίζει ότι η συμφωνία μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης στερείται νομικής βάσης, εγκυρότητας και νομιμοποίησης.

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Παράλληλα, εκφράζει την πλήρη υποστήριξη της χώρας της στην κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας.

Η Ισραηλινή διπλωμάτης επισημαίνει ότι, στο πλαίσιο της θαλάσσιας συμφωνίας, η Τουρκία και η Λιβύη επιχείρησαν να καθορίσουν θαλάσσια σύνορα, παραβλέποντας τα δικαιώματα των ελληνικών νησιών, μεταξύ των οποίων η Κρήτη και η Ρόδος.

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«Το Ισραήλ καταδικάζει έντονα τη συμφωνία αυτή και θεωρεί ότι στερείται νομικής βάσης, εγκυρότητας και νομιμοποίησης» τονίζει η πρέσβης του Ισραήλ.

Αναλυτική η ανάρτηση:

«Στο πλαίσιο της θαλάσσιας συμφωνίας μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης, οι δύο χώρες επιχείρησαν να καθορίσουν θαλάσσια σύνορα, αγνοώντας ταυτόχρονα τα θαλάσσια δικαιώματα των ελληνικών νησιών, συμπεριλαμβανομένης της Κρήτης και της Ρόδου - δύο πανέμορφων νησιών όπου πολλοί Ισραηλινοί αγαπούν να περνούν τις διακοπές τους.

Το Ισραήλ καταδικάζει έντονα τη συμφωνία αυτή και θεωρεί ότι στερείται νομικής βάσης, εγκυρότητας και νομιμοποίησης.

Το Ισραήλ σέβεται απολύτως την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, καθώς και τις αρχές του διεθνούς δικαίου. Καμία συμφωνία μεταξύ δύο χωρών δεν μπορεί να υπονομεύσει τα νόμιμα δικαιώματα μιας τρίτης χώρας».

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