«Χωριάτικο»: Έρευνα από την ΑΑΔΕ για τυχόν εμπλοκή υπαλλήλων στο κύκλωμα

Προφυλακίστηκαν 10 από τους κατηγορούμενους για το κύκλωμα

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STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Ρεπορτάζ Άννα Σταματιάδου, μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων Star

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Στη φυλακή οδηγούνται 10 από τους συνολικά 59 κατηγορούμενους για το κύκλωμα των φούρνων «Χωριάτικο» και την απάτη-μαμούθ των 100 εκατομμυρίων ευρώ. Οι αποκαλύψεις δεν έχουν τελειωμό. Στο μικροσκόπιο της έρευνας μπαίνει και πρώην αστυνομικός, ενώ με εντολή του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων θα ψάξει και ενδεχόμενη εμπλοκή υπαλλήλων της Αρχής στην υπόθεση.

Άφαντη η Εκατερίνα - Η γυναίκα - «σκιά» του Mr Χωριάτικο

Η Άννα Σταματιάδου έχει νέες πληροφορίες στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Ράνια Τραγόμαλλου. Όπως είπε η δικαστική συντάκτρια του Star, οι απολογίες ήταν μαραθώνιες και οι κατηγορίες βαρύτατες.

Οι περισσότεροι τις αρνήθηκαν, ενώ κάποιοι άλλοι είπαν ότι δεν γνώριζαν τι γινόταν και πως ήταν απλοί εργαζόμενοι που εκτελούσαν εντολές.

Στη φυλακή οδηγούνται 10 από τους συνολικά 59 κατηγορούμενους για το κύκλωμα των φούρνων «Χωριάτικο»

Τον δρόμο των φυλακών παίρνουν 10 κατηγορούμενοι. Ανάμεσά τους, ο φερόμενος ως εγκέφαλος της οργάνωσης, ένας στενός συνεργάτης του που φερόταν ως το «δεξί του χέρι» στη Ρόδο, ένας πασίγνωστος πρώην συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ.

«Χωριάτικο»: Supercars, ρολόγια 500.000 ευρώ και πανάκριβες τσάντες

Επίσης, από τους τελευταίους που κρίθηκαν προφυλακιστέοι είναι και μία λογίστρια, ενώ ο πατέρας της, ο οποίος φέρεται να είχε τον ρόλο του αρχιλογιστή, τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση  με «βραχιολάκι», λόγω της προχωρημένης ηλικίας του και των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει.

Ο γιος του αρχηγού, που τα έριξε όλα στον πατέρα του, αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 20.000 ευρώ.

Υπενθυμίζεται, ότι δεν μιλάμε μόνο για φούρνους, αφού το δίκτυο επεκτεινόταν σε νυχτερινά μαγαζιά, beach bar, στριπ κλαμπ, real estate.

Έρευνα από την ΑΑΔΕ για τυχόν εμπλοκή υπαλλήλων στο κύκλωμα

«Χωριάτικο»: Έρευνα από την ΑΑΔΕ για τυχόν εμπλοκή υπαλλήλων στο κύκλωμα

«Χωριάτικο»: Δύο νέες προφυλακίσεις - Με «βραχιολάκι» ο αρχιλογιστής

Με κατεπείγουσα εντολή του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων θα κάνει «φύλλο και φτερό» τις υπηρεσίες, για να διερευνηθεί η τυχόν εμπλοκή, δωροδοκία ή διαρροή πληροφοριών από υπαλλήλους της ΑΑΔΕ (εφοριακούς) προς το κύκλωμα.

Ανάμεσα σε αυτούς που φέρονται να έκαναν τα «στραβά μάτια» είναι και αστυνομικοί, οι οποίοι, με οικονομικά και όχι μόνο ανταλλάγματα, έριχναν «σύρμα» για επικείμενους ελέγχους στα καταστήματα.

Στο «μικροσκόπιο» μπαίνει πρώην αστυνομικός που υπηρετούσε για χρόνια σε νευραλγικό πόστο στην Ασφάλεια.

 

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