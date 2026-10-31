Pizza Fan: Ξεκινούν οι πληρωμές δεδουλευμένων στους εργαζομένους

Τι ανέφερε η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως

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Πηγή: Ρεπορτάζ Μαρία Αλεβιζοπούλου, μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων Star
Απόσπασμα από το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του STAR (31/10/2026)

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Εξελίξεις έχουμε στην υπόθεση της Pizza Fan, καθώς φαίνεται πως μπαίνει τέλος στην αγωνία για τους 2.500 εργαζόμενους. Η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, ανακοίνωσε ότι ξεκινούν οι πληρωμές για τους υπαλλήλους.

Pizza Fan: Τρία σενάρια για το μέλλον των εργαζομένων - Τι είπε η Κεραμέως

Pizza Fan: Ξεκινούν οι πληρωμές δεδουλευμένων για τους εργαζομένους

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Μαρίας Αλεβιζοπούλου στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star, η υπουργός Εργασίας, αναφερόμενη στην πολύκροτη υπόθεση, υπογράμμισε πως η προστασία των εργαζομένων αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και πως αυτή τη στιγμή - με δεδομένο ότι όλες οι συμβάσεις εργασίας είναι ενεργές - ο εργοδότης έχει υποχρέωση να καταβάλει δεδουλευμένα και ασφαλιστικές εισφορές.

Pizza Fan: Σε απόγνωση οι εργαζόμενοι της εταιρίας

Ανακοίνωσε πως έχουν ξεκινήσει οι πληρωμές στους εργαζομένους, τονίζοντας ότι το Υπουργείο παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και βρίσκεται σε συνομιλίες με εκπροσώπους των εργαζομένων και της εργοδοσίας.

Παράλληλα, όπως είπε η κ. Κεραμέως, με πρωτοβουλία του Υπουργείου έχει προγραμματιστεί συνάντηση εκπροσώπων των εργαζομένων και διοίκησης για την ερχόμενη Τρίτη.

Η κ. Κεραμέως επιβεβαίωσε ότι, από τον συνολικό αριθμό εργαζομένων, μόνο 550 είναι δηλωμένοι στη μητρική εταιρεία και οι υπόλοιποι στα καταστήματα franchise, ενώ διευκρίνισε ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχουν γίνει 165 έλεγχοι από την Επιθεώρηση Εργασίας και έχουν επιβληθεί πρόστιμα άνω των 730.000 ευρώ.

 

Δείτε ολόκληρο το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του STAR

 

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