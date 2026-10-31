Μια περιπέτεια με την υγεία της, που ξεκίνησε κατά τη διάρκεια μιας βραδινής εξόδου με φίλες της, αποκάλυψε η Ρούλα Σταματοπούλου, περιγράφοντας στο TikTok τις στιγμές αγωνίας που έζησε, όταν άρχισε να αισθάνεται έντονα φτερουγίσματα στην καρδιά της.

Η γνωστή make up artist μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους όσα συνέβησαν, εξηγώντας πως, ενώ αρχικά διασκέδαζε και περνούσε όμορφα, λίγη ώρα αργότερα αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Έτσι, αντί να επιστρέψει στο σπίτι της, αποφάσισε να επισκεφθεί τα επείγοντα νοσοκομείου, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις.

Όπως αποκάλυψε, το τελευταίο διάστημα είχε βιώσει αρκετή ψυχολογική πίεση, καθώς η επιστροφή της σε ένα καθημερινό επαγγελματικό πρόγραμμα έφερε αλλαγές και στην οικογενειακή της ζωή.

Η ίδια αναφέρθηκε ιδιαίτερα στον γιο της, εξηγώντας πως είχε συνηθίσει να τον φροντίζει καθημερινά και αγχωνόταν για το πώς θα προσαρμοζόταν στα νέα δεδομένα. Όπως παραδέχτηκε, οι ενοχές που ένιωθε ως μητέρα και η ανησυχία της για την αλλαγή της καθημερινότητάς τους την είχαν επιβαρύνει συναισθηματικά.

Ρούλα Σταματοπούλου: «Βγήκα για ποτό και κατέληξα στα επείγοντα»

Η Ρούλα Σταματοπούλου αποκάλυψε πως τα φτερουγίσματα στην καρδιά δεν ήταν κάτι που αντιμετώπιζε για πρώτη φορά, ωστόσο στο παρελθόν δεν τους είχε δώσει ιδιαίτερη σημασία, καθώς εμφανίζονταν περιστασιακά.

Αυτή τη φορά, όμως, τα συμπτώματα έγιναν εντονότερα, με τον βήχα που την έπιασε να αποτελεί το σημάδι που την έκανε να καταλάβει ότι έπρεπε να αναζητήσει ιατρική βοήθεια.

«Βγήκα για ποτό και κατέληξα στα επείγοντα. Τα τελευταία χρόνια έχω νιώσει ότι κάνω ρε παιδί μου κάποια φτερουγίσματα στην καρδιά, τα οποία φυσικά ήταν αραιά και που και δεν τους είχα δώσει καμία σημασία. Το τελευταίο διάστημα όμως, πιέστηκα πάρα πολύ και αγχώθηκα πάρα πολύ γιατί έχω αρχίσει καθημερινό τώρα με τη Σίσσυ, οπότε αλλάζει και το πρόγραμμα ανάμεσα σε εμένα και το παιδί.

Το φρόντιζα εγώ καθημερινά και τώρα που δε θα ήμουν εγώ, είχα αγχωθεί πώς θα το πάρει. Εντάξει, είχα κι εγώ τα δικά μου τα ενοχικά της μάνας. Ευτυχώς όλα καλά με τον μικρό, μπήκαμε σε σειρά. Βέβαια αυτή την περίοδο μέχρι να νιώσω ότι όλα είναι καλά, είχα πιο πολλά φτερουγίσματα, αλλά δεν έδωσα και ιδιαίτερη σημασία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, περιέγραψε πώς μια βραδιά διασκέδασης πήρε απρόσμενη τροπή, όταν άρχισε να αισθάνεται πιο έντονα τα συμπτώματα.

«Κανονίζω παιδιά με φίλες, ντύνομαι, στολίζομαι πάω στο κλαμπ και γίνεται παιδιά χαμός. Τι χορούς, τι χαβαλέ κάναμε, τι γέλια, τι κουνήματα, τέλεια. Μετά από κάνα δίωρο περίπου άρχισα και αισθανόμουνα πιο έντονα φτερουγίσματα. Αλλά πώς το κατάλαβα; Με έπιανε βήχας. Γιατί όπως καταλαβαίνετε ήταν τόσο δυνατά η μουσική που δεν μπορούσα να νιώσω βασικά τους χτύπους της καρδιάς μου. Απ’ τον βήχα κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά. Φεύγω που λέτε σιγά σιγά. Λέω τώρα να πάω σπίτι ή να πάω στα επείγοντα;», εξομολογήθηκε.

Οι εξετάσεις στο νοσοκομείο και η ανακούφιση

Η make up artist αποφάσισε τελικά να μεταβεί σε νοσοκομείο που εφημέρευε, όπου οι γιατροί προχώρησαν σε εξετάσεις για να διαπιστώσουν τι είχε συμβεί.

Όπως αποκάλυψε, υποβλήθηκε σε καρδιογράφημα, εξετάσεις και τρίπλεξ, ενώ στη συνέχεια ο γιατρός την καθησύχασε, λέγοντάς της πως όλα ήταν καλά. Παράλληλα, της συνέστησε να τοποθετήσει Holter για 24ωρη καταγραφή του καρδιακού ρυθμού, ώστε να διερευνηθούν περαιτέρω τα συμπτώματα.

«Πήγα σε ένα νοσοκομείο που εφημέρευε και φτάνω εκεί και μου κάνουνε καρδιογράφημα, εξετάσεις, τρίπλεξ και αφού κάνω τα πάντα όλα, έρχεται ο γιατρός μου λέει “δεν είναι τίποτα, είσαι μια χαρά”. Μου λέει ο γιατρός θα βάλουμε και ένα Holter έτσι για εικοσιτετράωρες για να μη μας έχει ξεφύγει τίποτα. Γενικά αυτό που έχω να σας πω είναι να μην αγχωνόμαστε. Δεν ξέρω βέβαια αν γίνεται αυτό, αλλά τελικά το άγχος αυτά τα προβλήματα φέρνει και σου σκάει όταν είσαι καλά. Κατάλαβες; Εκεί σου σκάνε όλα. Δε μασάμε. Υγεία μόνο σας εύχομαι», είπε η Ρούλα Σταματοπούλου.