Για την ευθύνη που έχουν τα δημόσια πρόσωπα όταν τοποθετούνται για το βάρος, αλλά και για τη δική της προσωπική διαδρομή μετά τον θάνατο της μητέρας της, μίλησε η Σοφία Βογιατζάκη στην εκπομπή Καλύτερα Αργά, με την Αθηναΐδα Νέγκα στο Action 24. Η ηθοποιός αναφέρθηκε στη σχέση της με το σώμα της, στην υγεία και στην προσπάθεια που έκανε, αποκαλύπτοντας ότι έχει χάσει 36 κιλά κι ότι ξεκίνησε ψυχοθεραπεία.

Ξεκαθάρισε ότι σέβεται κάθε άνθρωπο που νιώθει καλά με την εικόνα του, ανεξάρτητα από το βάρος του, έθεσε όμως ως βασικό ζήτημα την υγεία, ειδικά όταν κάποιος απευθύνεται δημόσια σε ευρύ κοινό.

Με επίκεντρο αυτή τη διάσταση, δήλωσε: «Δέχομαι όλους τους ανθρώπους που αισθάνονται πολύ καλά με τον εαυτό τους, σε όποιο αριθμό κιλών κι αν βρίσκονται. Δηλαδή μπορεί να δω μια γυναίκα που να είναι 150 κιλά και να είναι τόσο χαρούμενη και τόσο καλά με τον εαυτό της και να έχει τέτοια αυτοπεποίθηση, που εκεί λες απλά για την υγεία. Όμως, δεν μας νομιμοποιεί τίποτα να λέμε "είμαι 150 κιλά και είμαι ευτυχισμένη και είμαι καταπληκτικά". Δεν το νομιμοποιούμε. Ειδικά όταν έχεις δημόσιο βήμα, με κάποιο τρόπο, δεν μπορείς να πάρεις στο λαιμό σου ανθρώπους και να λες ότι "είμαι 150 κιλά και είμαι τέλεια". Ε, όχι, γιατί είναι θέμα υγείας και είναι πολύ σοβαρό».

Σοφία Βογιατζάκη για την παχυσαρκία και την υγεία

Στη συνέντευξή της, η ηθοποιός χαρακτήρισε την παχυσαρκία ασθένεια και τη συνέδεσε με μια ευρύτερη συζήτηση γύρω από τη σωματική και ψυχική υγεία. Όπως είπε, θεωρεί ότι το ζήτημα δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται επιφανειακά, ούτε να αποσυνδέεται από τις επιπτώσεις που έχει στον οργανισμό.

Η ίδια ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η παχυσαρκία είναι ασθένεια. Το να είσαι λίγο υπέρβαρος είναι αρχή ασθένειας. Η παχυσαρκία όμως είναι σοβαρή ασθένεια, όπως είναι και η νευρική ανορεξία. Είναι η άλλη πλευρά του ίδιου νομίσματος. Μετά τον θάνατο της μαμάς μου πήρα κιλά και δεν το αντιλαμβανόμουν πώς ήμουν. Έτρωγα ασυνείδητα και κάποια στιγμή δεν μπορούσα να δέσω τα κορδόνια μου και λέω "τι έγινε τώρα;". Δεν είχα καταλάβει τίποτα. Έβαζα κιλά και μου έλεγαν οι άνθρωποι "Σοφάκι είσαι καλά;" και έλεγα "όχι". Ο κοντινός μου κύκλος μου έλεγε "ρε συ έχεις παχύνει πάρα πολύ, δηλαδή θα πεθάνεις, αυτοκτονείς" κι έλεγα "το ξέρω" αλλά δεν έκανα κάτι».

Στο ίδιο πλαίσιο, στη δεύτερη καταγραφή της συνέντευξης, μεταφέρθηκε και η ακόλουθη τοποθέτησή της: «Εννοώ πως η παχυσαρκία είναι ασθένεια. Το να είσαι λίγο υπέρβαρος είναι αρχή ασθένειας. Η παχυσαρκία όμως είναι σοβαρή ασθένεια, όπως είναι και η νευρική ανορεξία. Μετά τον θάνατο της μαμάς μου πήρα καλά και δεν το αντιλαμβανόμουν».

Η απώλεια της μητέρας της και η ψυχοθεραπεία

Η Σοφία Βογιατζάκη περιέγραψε ότι η απώλεια της μητέρας της επηρέασε καθοριστικά τη σχέση της με το φαγητό και με το σώμα της. Όπως προκύπτει από όσα είπε, χρειάστηκε χρόνος για να αντιληφθεί την έκταση της αλλαγής, ενώ οι παρατηρήσεις από τον στενό της κύκλο προηγήθηκαν της δικής της πλήρους συνειδητοποίησης.

Η ηθοποιός αποκάλυψε επίσης ότι αποφάσισε να αναζητήσει υποστήριξη, με στόχο να σταθεροποιηθεί και να διαχειριστεί το ζήτημα σε βάθος. Όπως ανέφερε: «Ξεκίνησα ψυχοθεραπεία και απάντησα στον ειδικό, ότι πήγα για τα κιλά για να σταθεροποιηθώ. Αυτό το βάλε - βγάλε είναι το χειρότερο για τον οργανισμό. Εύχομαι αυτή τη φορά να μην τα ξαναπάρω».

Στην ίδια συνέντευξη αναφέρθηκε ότι η Σοφία Βογιατζάκη έχει χάσει 36 κιλά. Παράλληλα, έγινε αναφορά στο γεγονός ότι μίλησε ανοιχτά για μια περίοδο κατά την οποία, όπως περιέγραψε, έτρωγε ασυνείδητα μετά το πένθος που βίωσε.