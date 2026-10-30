Πλάκα: Το «πλούσιο» ποινικό παρελθόν των δραστών και οι αλληλοκατηγορίες

Για μισό δευτερόλεπτο γλίτωσαν από την έκρηξη μαθητές σε βαν

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Σοκ προκαλεί η εξιχνίαση των αιτιών της φονικής έκρηξης στην Πλάκα. Συνελήφθησαν τρεις άνδρες για κλοπή χαλκού από την εγκατάσταση αερίου της μοιραίας πολυκατοικίας, στην οποία έχασαν τη ζωή τους έξι άνθρωποι. 

Πλάκα: Συνελήφθησαν οι τρεις για τη φονική έκρηξη

Σχολικό βαν πέρασε δευτερόλεπτα πριν από την έκρηξη - Από θαύμα γλίτωσαν 12 μαθητές 

Είναι η στιγμή που οι δράστες βγαίνουν βιαστικά από τη μοιραία πολυκατοικία, μόλις έχουν αρπάξει το κομμάτι χαλκού. Ο τρίτος φύλαγε τσίλιες. Έκλεψαν ακόμη και ένα καροτσάκι λαϊκής, μέσα στο οποίο φέρεται να βρίσκεται το κομμάτι χαλκοσωλήνα που μόλις αφαίρεσαν.

Σοκ προκαλεί η εξιχνίαση των αιτιών της φονικής έκρηξης στην Πλάκα.

Το STAR παρουσιάζει βίντεο-ντοκουμέντο. Την ώρα που η 77χρονη γυναίκα ανάβει το φως, σχολικό βαν που περνά βρίσκεται ακριβώς έξω από το σπίτι. Τα καρέ είναι αποκαλυπτικά. Τη στιγμή της έκρηξης, το σχολικό έχει διανύσει ελάχιστα μέτρα και γλιτώνει από το ωστικό κύμα της έκρηξης.

Πλάκα έκρηξη

Αν η γυναίκα άνοιγε το φως δευτερόλεπτα πιο πριν, το σχολικό βαν που μετέφερε 12 μαθητές θα περνούσε ακριβώς εκείνη τη στιγμή μπροστά από το κτίριο. Τα παιδιά και ο οδηγός σώθηκαν από θαύμα.

Οι τρεις δράστες δεν έκλεψαν όμως μόνο λίγο χαλκό, αλλά και έξι ζωές και ένα αγέννητο μωρό.

Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας και οι μαρτυρίες των κατοίκων οδήγησαν τις αρχές στη σύλληψη των τριών ατόμων, που, απ' ό,τι φαίνεται, ήταν γνώριμοι στην περιοχή.

Σε άλλο βίντεο εμφανίζονται να κάνουν τη μοιρασιά από τα κλοπιμαία.

Στους τρεις συλληφθέντες ασκήθηκε ποινική δίωξη για τρία κακουργήματα και ένα πλημμέλημα. Συγκεκριμένα, αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, του εμπρησμού, της έκρηξης και της επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

Το «πλούσιο» ποινικό παρελθόν των δραστών

Πλάκα: Το «πλούσιο» ποινικό παρελθόν των δραστών και οι αλληλοκατηγορίες

«Πλούσιο» ποινικό παρελθόν, με δεκάδες συλλήψεις για κλοπές και ναρκωτικά, είχαν στο «βιογραφικό» τους οι τρεις δράστες. 

Και οι τρεις δράστες υποστηρίζουν ότι βγήκαν για «δουλειά», προκειμένου να κλέψουν χαλκό, τον οποίο, όπως ομολόγησαν, διοχέτευαν σε καταστήματα πίσω από τη Σταδίου. Παράλληλα, έκλεβαν κινητά τηλέφωνα, τα οποία στη συνέχεια πωλούσαν σε Πακιστανούς στο κέντρο της Αθήνας.

Ο ένας επιρρίπτει στον άλλον την ευθύνη για το ποιος έκοψε τον μοιραίο σωλήνα φυσικού αερίου.

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται ο Α.Κ., του οποίου το ποινικό μητρώο προκαλεί εντύπωση. Από το 2008 έως σήμερα έχει απασχολήσει τις Αρχές άλλες 13 φορές, με τη δικογραφία του να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, κλοπές, ληστείες και υποθέσεις ναρκωτικών.

Βαρύ είναι και το ποινικό παρελθόν του Η.Κ., με καταγωγή από την Αλβανία, του οποίου η δράση εκτείνεται από το 2019 έως το 2026. Στο διάστημα αυτό έχει συλληφθεί περισσότερες από 20 φορές, με τις κατηγορίες να αφορούν υποθέσεις ναρκωτικών, κλοπές, αποδοχή προϊόντων εγκλήματος και ληστεία.

Ξεχωριστή αναφορά γίνεται και στον Α.Τ., ο οποίος φέρεται να δραστηριοποιείται στον χώρο του εγκλήματος για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες. Από το 1985 έως και το 2026, έχει καταγράψει περίπου 45 προσαγωγές και συλλήψεις.

 

 

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