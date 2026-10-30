Τροχός της Τύχης: Άτυχη η Μαρία με τον πίνακα, δεν πέτυχε ούτε ένα σύμφωνο!

Εσύ θα τα πας καλύτερα με την «Ίδια κατάληξη»;

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.10.26 , 21:05 1% Club: Το καλωσόρισμα στην Άριελ Κωνσταντινίδη και τον Σωτήρη Καλυβάτση
30.10.26 , 20:28 Άφαντη η Εκατερίνα - Η γυναίκα - «σκιά» του Mr Χωριάτικο
30.10.26 , 20:05 «Θέλω να ενημερώσω ότι εδώ κι έναν χρόνο δεν είμαστε μαζί»
30.10.26 , 19:55 Στα γαλανόλευκα η φρεγάτα «Νέαρχος»: Κλίμα συγκίνησης στην τελετή παραλαβής
30.10.26 , 19:43 Τροχός της Τύχης: Άτυχη η Μαρία με τον πίνακα, δεν πέτυχε ούτε ένα σύμφωνο!
30.10.26 , 19:05 Cash or Trash: Ο αγοραστής που διεκδίκησε το βικτωριανό μενταγιόν της Άντας
30.10.26 , 18:39 Renault Twingo E-Tech: Φιναλίστ του «Αυτοκινήτου της Χρονιάς 2027»
30.10.26 , 18:38 Συντάξεις Δεκεμβρίου: Διπλό ταμείο τον Νοέμβριο για τους συνταξιούχους
30.10.26 , 18:29 Ράντου για ΑΙ φωτογραφία Παπακωνσταντίνου: «Η χυδαιότητα δεν έχει πάτο»
30.10.26 , 18:06 Cash or Trash: Ο Φερνάντο φέρνει ένα κανό από τα Χανιά!
30.10.26 , 17:49 Μάρκος Σεφερλής για Γιώργο Μαζωνάκη: «Ήμασταν φιλαράκια»
30.10.26 , 17:34 Halloween στον Λευκό Οίκο: Τραμπ και Μελάνια γιόρτασαν και μοίρασαν γλυκά
30.10.26 , 17:24 Κέιτι Πέρι: Έγινε 42 και γιόρτασε τα γενέθλιά της με τον Τζάστιν Τριντό
30.10.26 , 17:11 «Χωριάτικο»: Δύο νέες προφυλακίσεις, με «βραχιολάκι» ο αρχιλογιστής
30.10.26 , 16:59 1% Club: Γέλιο & παιχνίδι με Άριελ Κωνσταντινίδη και Σωτήρη Καλυβάτση!
Μαριάννα Τουμασάτου: Ο Αλέξανδρος Σταύρου & η κόρη τους στην πρεμιέρα της
Γιώργος Μαζωνάκης: «Ήταν τρεις μήνες σε κλινική στην Αγγλία»
Ράντου για ΑΙ φωτογραφία Παπακωνσταντίνου: «Η χυδαιότητα δεν έχει πάτο»
«Θέλω να ενημερώσω ότι εδώ κι έναν χρόνο δεν είμαστε μαζί»
Μενεγάκη: Το μήνυμα του πρώτου της συζύγου για τα γενέθλιά της
Ελένη Μενεγάκη: Μεγάλη πτώση στον τζίρο της εταιρείας της
Επιχείρηση Ετοιμότητα: 33 χώρες ζητούν από τους πολίτες να έχουν προμήθειες
First Dates Δήμητρα: «Μπορεί να κάνω σεξ και 7 φορές τη μέρα»
Ελένη Φουρέιρα: Ο μικρός Ερμής ντυμένος για το Halloween πριν το σχολείο
Οι τρεις γυναίκες στη ζωή του Mr Χωριάτικο & η διαδρομή του μαύρου χρήματος
Περισσότερα

VIDEOS

Cash or Trash
Media
Cash or Trash: Άφωνη η Δέσποινα Μοιραράκη με την είσοδο
GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Δείτε τον τελικό γρίφο του Τροχού της Τύχης

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης στις 30/10/2026, η Μαρία έφτασε στον τελικό.
  • Η κατηγορία του γρίφου ήταν «Ίδια κατάληξη» με γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α.
  • Η Μαρία επέλεξε τα γράμματα Ν, Μ, Ρ, Κ και το φωνήεν Ε.
  • Ο πίνακας εμφάνισε μόνο το γράμμα Ε, χωρίς να λύσει τον γρίφο.
  • Ο παρουσιαστής Πέτρος Πολυχρονίδης εξέφρασε απογοήτευση για την εξέλιξη.

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Παρασκευής 30/10/2026 στο Star, η Μαρία ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο

Τροχός της Τύχης: Άτυχη η Μαρία με τον πίνακα, δεν πέτυχε ούτε ένα σύμφωνο!

Η κατηγορία ήταν «Ίδια κατάληξη» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Ν, το Μ, το Ρ κι έξτρα σύμφωνο το Κ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ε.   

Τροχός της Τύχης: Εύκολη η «Οικονομία» για τον Δημήτρη - Για εσένα;

Τροχός της Τύχης: Άτυχη η Μαρία με τον πίνακα, δεν πέτυχε ούτε ένα σύμφωνο!

Δυστυχώς, o πίνακας εμφάνισε μόνο το γράμμα Ε, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να απογοητεύεται και τη Μαρία να προσπαθεί, αλλά να μη λύνει τον γρίφο! 

Τροχός της Τύχης: Θα βρεις τα συνώνυμα που δυσκόλεψαν τον Δημήτρη;

Μήπως έχεις κάποια καλύτερη ιδέα; Κάνε την προσπάθειά σου.

Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
 |
ΓΡΙΦΟΣ
 |
ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
 |
ΝΑΤΑΣΑ ΚΟΥΒΕΛΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

1% Club
Media
1% Club: Το καλωσόρισμα στην Άριελ Κωνσταντινίδη και τον Σωτήρη Καλυβάτση
Cash or Trash
Media
Cash or Trash: Ο αγοραστής που διεκδίκησε το βικτωριανό μενταγιόν της Άντας
1% Club: Trailer 30/10/2026
Media
1% Club: Γέλιο & παιχνίδι με Άριελ Κωνσταντινίδη και Σωτήρη Καλυβάτση!
Tρέιλερ ΙQ 160 1/11/26
Media
IQ 160: Η Πηνελόπη υποψιάζεται πως υπάρχει άλλη στη ζωή του Αργύρη
Μενεγάκη: Το Μήνυμα Του Πρώτου Συζύγου Της
Media
Μενεγάκη: Το μήνυμα του πρώτου της συζύγου για τα γενέθλιά της
Τα Φαντάσματα: Τρέιλερ Για Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2026
Media
Τα Φαντάσματα: «Θα γίνει απόψε της ακολασίας!» - Δείτε το τρέιλερ
Cash or Trash: Ταξίδι στη βικτωριανή εποχή με ξεχωριστά αντικείμενα!
Media
Cash or Trash: Ταξίδι στη βικτωριανή εποχή με ένα ξεχωριστό αντικείμενο
Sneak Preview Tα Φαντάσματα 1/11/26
Media
«Ρε Μαρίνα πας καλά;»- Sneak preview από τη σειρά «Τα Φαντάσματα»
IQ 160: Sneak preview από Επεισόδιο Κυριακής 1/11/26
Media
IQ 160 Sneak preview: Δύσκολη η συγκατοίκηση της Μουρίκη με τον Καλατζή
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top