Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Παρασκευής 30/10/2026 στο Star, η Μαρία ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Ίδια κατάληξη» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Ν, το Μ, το Ρ κι έξτρα σύμφωνο το Κ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ε.

Δυστυχώς, o πίνακας εμφάνισε μόνο το γράμμα Ε, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να απογοητεύεται και τη Μαρία να προσπαθεί, αλλά να μη λύνει τον γρίφο!

Μήπως έχεις κάποια καλύτερη ιδέα; Κάνε την προσπάθειά σου.

Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης