Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Παρασκευής 30/10/2026 στο Star, η Μαρία ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.
Η κατηγορία ήταν «Ίδια κατάληξη» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Ν, το Μ, το Ρ κι έξτρα σύμφωνο το Κ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ε.
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Δυστυχώς, o πίνακας εμφάνισε μόνο το γράμμα Ε, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να απογοητεύεται και τη Μαρία να προσπαθεί, αλλά να μη λύνει τον γρίφο!
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