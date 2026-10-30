Τα Φαντάσματα: «Θα γίνει απόψε της ακολασίας!» - Δείτε το τρέιλερ

Μη χάσετε το νέο ξεκαρδιστικό επεισόδιο της σειράς, την Κυριακή 1/11

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ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ, η κωμική σειρά, που αγαπήσατε και έγινε συνήθεια, επέστρεψε στο Star πιο ανατρεπτική από ποτέ, με τον δεύτερο κύκλο 10 ξεκαρδιστικών επεισοδίων!

Τι θα δούμε στo 5ο επεισόδιο Κυριακή 1 Νοεμβρίου στις 21:00

Το ημερολόγιο βρίσκεται στο έτος 1993 και είναι η χρονιά που ο Απόστολος Νικολόπουλος μεσουρανεί! Κυκλοφορεί με άνεση παντού, απολαμβάνει την προβολή του, δίνει συνεντεύξεις και πηγαίνει πολύ συχνά στα μπουζούκια! Εκεί, ένα βράδυ φλερτάρει με δύο μοντέλα και καταλήγει μαζί τους στο αρχοντικό. Η εξέλιξη και η συνέχεια της ιστορίας είναι γνωστή, αλλά οι λεπτομέρειές της όχι και τόσο. Ο ξαφνικός θάνατός του Απόστολου αποτελεί έκπληξη όχι μόνο για τον ίδιο, ο οποίος προσπαθεί να επεξεργαστεί το σοκ, αλλά και για τα υπόλοιπα φαντάσματα που παρακολουθούν και σχολιάζουν την άφιξη του νέου τους «συγκάτοικου». Όλα αυτά συμβαίνουν, ενώ οι δύο γυναίκες που ήρθαν μαζί του προσπαθούν πανικόβλητες να αντιμετωπίσουν την κατάσταση που έχει προκύψει. Παράλληλα, ο Χάρης προσπαθεί να συγκεντρώσει στοιχεία για το παρελθόν του Απόστολου. Η Μαρίνα παθαίνει σοκ όταν μαθαίνει πως ο Χάρης πούλησε το επιπλάκι από το σαλόνι και κάνει τεράστιο αγώνα για να το φέρει πίσω και να μη χαθεί για πάντα ο «ένοικός» του.

τα φαντασματα

Guests: Ζώγια Σαβαστιανού, Παναγιώτα Βιτετζάκη, Μελίνα Βαμπούλα

Στην εβδομαδιαία κωμική σειρά πρωταγωνιστούν ο χαρισματικός και πολυδιάστατος Ορφέας Αυγουστίδης και η ταλαντούχα και εκφραστική Έλλη Τρίγγου.

Σε κάθε τους βήμα τους ακολουθούν εννέα ξεκαρδιστικά και ζαβολιάρικα φαντάσματα, που υποδύονται οι εκλεκτοί ηθοποιοί: Ναταλία Τσαλίκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Θοδωρής Σκυφτούλης, Άρης Τρουπάκης, Χάρης Φλέουρας, Άλκης Μπακογιάννης, Ευαγγελία Καρακατσάνη, Νίκος Γιαλελής, Στέλιος Ιακωβίδης.

Συμμετέχουν: Στράτος Χρήστου, Άρης Μπαλής, Ειρήνη Μπούνταλη

Περιγραφή της σειράς

Ποιος είπε ότι είναι εύκολο να ζεις σε ένα τεράστιο αρχοντικό, γεμάτο... θεότρελα Φαντάσματα; Ο Χάρης (Ορφέας Αυγουστίδης) και η Μαρίνα (Έλλη Τρίγγου) προσπαθούν ακόμη να προσαρμοστούν στη νέα συνθήκη, που έχει μπει πια για τα καλά στη ζωή τους, παρέα με τους ιδιαίτερους συγκατοίκους τους στο αρχοντικό των Παπαρηγόπουλων.

Κάθε μέρα είναι μία νέα πρόκληση, ειδικά με τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τα οποία... θεριεύουν όλο και περισσότερο, παρά τις απέλπιδες και συχνά... ξεκαρδιστικές προσπάθειές τους να βρουν λύση για να τα φέρουν βόλτα!

Στον αγώνα τους αυτόν έχουν πότε συμμάχους και πότε αποφασισμένους αντιπάλους ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ του σπιτιού, καθένα εκ των οποίων αλληλοεπιδρά με τη Μαρίνα με ξεχωριστό και σίγουρα σουρεαλιστικό τρόπο, ενώ και ο Χάρης δεν μένει ανεπηρέαστος από τα καπρίτσια τους, τα οποία φροντίζουν να του γνωστοποιούν με τον δικό τους, ξεχωριστό τρόπο.

Μία αλυσίδα παρεξηγήσεων και ξεκαρδιστικών καταστάσεων με τους γύρω τους, αλλά και τους εκάστοτε επισκέπτες του αρχοντικού θα δοκιμάσει τη σχέση τους, θα προξενήσει κύματα γέλιου και θα αποτελέσει αφορμή για την εμφάνιση νέων... όχι και τόσο ζωντανών παρουσιών στα ενδότερα του αρχοντικού!

Και πάνω που τα μπλεξίματά τους δε θα μπορούσαν να γίνουν μεγαλύτερα, μία απρόσμενη είδηση πέφτει σαν βόμβα ανάμεσα στο ζευγάρι, ανατρέποντας τα μέχρι τώρα δεδομένα στην καθημερινότητά τους και αναγκάζοντας τόσο αυτούς, όσο και

ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ να προετοιμαστούν για την άφιξη ενός νέου επισκέπτη, που το αρχοντικό δεν έχει δει για αιώνες...

Νέες αφίξεις, ρομαντικές ιστορίες, παλιές αντιπαλότητες, άσβεστα πάθη και μυστικά από το παρελθόν, έρχονται να ταράξουν τις ισορροπίες του αρχοντικού των Παπαρρηγόπουλων!

Ευτράπελα, απρόσμενες εκπλήξεις, ξεκαρδιστικές καταστάσεις, που διαδέχεται η μία την άλλη, μπλέκουν ζωντανούς και... μη, σε μια σεζόν γεμάτη γέλιο, συγκίνηση και συναρπαστικές εξελίξεις!

Νέα πρόσωπα. Νέες περιπέτειες. Νέα φαντασμαγορικά μπερδέματα.

ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ

Το πιο απρόβλεπτο... στοιχειωμένο τηλεοπτικό ραντεβού της τηλεοπτικής σεζόν είναι στο Star, Κυριακή 1 Νοεμβρίου και κάθε Κυριακή στις 21:00!

Η σειρά βασίζεται στην επιτυχημένη βρετανική σειρά παραγωγής BBC “Ghosts”, που έχει γνωρίσει τεράστια επιτυχία και έχει διασκευαστεί σε πολλές χώρες.

Τη διασκευή του σεναρίου έχει αναλάβει ο μετρ της τηλεοπτικής κωμωδίας  Λευτέρης Παπαπέτρου (Εγκλήματα, Είσαι το ταίρι μου, Κάτω Παρτάλι), αποδίδοντας μια φρέσκια χιουμοριστική προσέγγιση.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει o Αλέξανδρος Τσιλιφώνης.

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιάννης Δρακουλαράκος

Producer: Διονύσης Σαμιώτης

Head of Production: Νάνσυ Κοκολάκη

Production Designer: Μιχάλης Σαμιώτης

Ενδυματολόγος: Κατερίνα Παπανικολάου

Παραγωγή: Tanweer Productions

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ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ
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