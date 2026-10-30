«Απαιτητική» χαρακτήρισε τη σημερινή μέρα, Παρασκευή 30/10, η Άση Μπήλιου, εξηγώντας στο Stars System ότι ο ανάδρομος Ερμής από τον Σκορπιό σχηματίζει όψη τετραγώνου με τον Άρη από τον Λέοντα. Στη συνέχεια, ανέλυσε τις προβλέψεις για το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 31/10- 1/11.

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«Χρειάζεται να προσέχουμε περισσότερο. Το ένα είναι η βιασύνη, γιατί όπου μπαίνει ο Άρης στη μέση κι όταν κάνει και απαιτητικές όψεις, έχει ως αποτέλεσμα να είμαστε πιο βιαστικοί, να περιμένουμε να γίνουν όλα τη στιγμή που τα θέλουμε. Πρέπει να το προσέξουμε στους δρόμους, αλλά και στην κουζίνα με τα μαχαίρια, τα πιρούνια, όσα κόβουν και καίνε. Με τον ανάδρομο Ερμή πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και στις επαφές μας και την επικοινωνία με τους άλλους και που μπορεί η αφορμή για να ανέβουν οι τόνοι να είναι το οικονομικό. Δεν είναι σήμερα η κατάλληλη μέρα για να διεκδικήσετε χρήματα», εξήγησε η αστρολόγος.

Η σημερινή μέρα θέλει υπομονή με τα ευτράπελα που μπορεί να συμβαίνουν στην επικοινωνία και τα μέσα τεχνολογίας

Η ίδια εξήγησε πως όταν έχουμε ανάδρομο Ερμή, έχουμε διάφορες αστάθειες «από το ηλεκτρικό ρεύμα που μπορεί να πέφτει μέχρι ό, τι μπορείτε να φανταστείτε».

Άση Μπήλιου: Προβλέψεις Σαββατοκύριακου

Το Σάββατο η Σελήνη θα είναι στον Καρκίνο και την Κυριακή περνάει στον Λέοντα. Η Άση Μπήλιου εξήγησε:

«Το Σάββατο είναι σαφώς πιο άνετο. Είναι η Σελήνη στον Καρκίνο, Είναι λίγο πιο χαλαρό, είναι λίγο πιο νοσταλγικό και λίγο πιο κυκλοθυμικό. Πάντα όταν η Σελήνη στον Καρκίνο είναι κάπως, ας πούμε οι μέρες που μπορεί το πρωί να ξυπνάμε με καλή διάθεση και το μεσημέρι να έχει μια σκοτεινιά και μετά ξανά φτιάχνει, είναι ένα τέτοιο πράγμα. Έχει μια διάθεση κάπως ασανσέρ»

«Η Κυριακή τώρα είναι η Σελήνη στο ζώδιο του Λέοντα και μάλιστα θα μπει στη φάση της του τελευταίου τετάρτου, γιατί θα έχουμε και Νέα Σελήνη την επόμενη εβδομάδα, στις 9 του μηνός που είναι Δευτέρα. Οπότε με το τελευταίο της τέταρτο, από τη μία πλευρά η Σελήνη στον Λέοντα έχει να κάνει με χαρά, δημιουργικότητα, ψυχαγωγία, διασκέδαση, το ότι κάνει το τελευταίο της τέταρτο, μπορεί τέλος πάντων κάπως να μας προβληματίσει με κάποια πράγματα και να μας δημιουργήσει περισσότερο άγχος, ίσως ή αγωνία τις βραδινές ώρες της Κυριακής», είπε κλέινοντας.

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