Άση Μπήλιου: Αστρολογικές προβλέψεις Σαββατοκύριακου - «Yπομονή σήμερα»

Όσα είπε στο Stars System για το τετράγωνο Άρη- ανάδρομου Ερμή

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.10.26 , 11:08 Κριστίν Λαγκάρντ: Υποβλήθηκε σε επέβαση αφαίρεσης καρκίνου του δέρματος
30.10.26 , 11:06 Lynk & Co: Τρια χρόνια δυναμικής παρουσίας στην Ελλάδα
30.10.26 , 11:01 Παπαγεωργίου: Με floral glamour σύνολο σε event - Μαζί της η αδελφή της
30.10.26 , 10:53 Μαζί για το Παιδί: «Παιδί & Τέχνη» με την υποστήριξη του Ιδρύματος Λεβέντη
30.10.26 , 10:50 Citroen 2 CV Concept: Έτσι γεννήθηκε το πρωτότυπο ρετρό μοντέλο
30.10.26 , 10:47 Καιρός: Έρχεται νέα επιδείνωση - Ποια θα είναι η χειρότερη μέρα
30.10.26 , 10:13 Σαρδηνία: Εστιατόρια απαγορεύουν τα κινητά στο τραπέζι
30.10.26 , 10:10 Η Ζήνα γιόρτασε on air- Ποιο τραγούδι της αφιέρωσαν!
30.10.26 , 10:10 «Ο πατέρας μου είχε τη διοίκηση» - Η απολογία του γιου του «Mr. Χωριάτικο»
30.10.26 , 10:05 «To Αρνί» του Θοδωρή Τσαπακίδη για 16 παραστάσεις, στο Θέατρο ΠΛΥΦΑ
30.10.26 , 09:56 Στέλιος Μάινας: «Πρέπει να αντιμετωπίζουμε την εύκολη επιτυχία ως αποτυχία»
30.10.26 , 09:54 Απεργία 30/10: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια - Χωρίς τρένα και Προαστιακό
30.10.26 , 09:49 Ομόνοια: Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο - Στο σημείο κλιμάκιο του ΤΕΕΜ
30.10.26 , 09:43 Ηalloween: Τι γιορτάζουμε, τι συμβολίζει η κολοκύθα, γιατί φοράμε στολές
30.10.26 , 09:34 Άση Μπήλιου: Αστρολογικές προβλέψεις Σαββατοκύριακου - «Yπομονή σήμερα»
Μαριάννα Τουμασάτου: Ο Αλέξανδρος Σταύρου & η κόρη τους στην πρεμιέρα της
First Dates Δήμητρα: «Μπορεί να κάνω σεξ και 7 φορές τη μέρα»
Καιρός: Έρχεται νέα επιδείνωση - Ποια θα είναι η χειρότερη μέρα
«Ο πατέρας μου είχε τη διοίκηση» - Η απολογία του γιου του «Mr. Χωριάτικο»
Φαίη Σκορδά: «Στον Αλέξανδρο ερωτεύτηκα την παιδικότητά του»
Μαρίνα Σάττι: Με ποιο γνωστό ράπερ φέρεται να είναι ζευγάρι;
Άση Μπήλιου: Αστρολογικές προβλέψεις Σαββατοκύριακου - «Yπομονή σήμερα»
Αλέξανδρος Αθανασιάδης: Ποιος είναι ο σύντροφος της Φαίης Σκορδά
First Dates - Παίκτης σε Ζενεβιέβ: «Πωωωω είσαι όπλο!» - Η αντίδρασή της!
Μαριέττα Χρουσαλά - Λέων Πατίτσας: Xέρι χέρι για περπάτημα στη Γλυφάδα
Περισσότερα

VIDEOS

Cash or Trash
Media
Cash or Trash: Άφωνη η Δέσποινα Μοιραράκη με την είσοδο
GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Άση Μπήλιου: Όσα είπε στο Stars System για τη σημερινή μέρα και τις προβλέψεις του ερχόμενου Σαββατοκύριακου

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Άση Μπήλιου χαρακτήρισε τη σημερινή μέρα (30/10) απαιτητική λόγω του τετραγώνου Άρη-ανάδρομου Ερμή.
  • Συνιστά προσοχή στην επικοινωνία και τις οικονομικές διεκδικήσεις, καθώς οι τόνοι μπορεί να ανέβουν.
  • Σήμερα απαιτείται υπομονή λόγω πιθανών ευτράπελων στην τεχνολογία και την επικοινωνία.
  • Το Σάββατο η Σελήνη στον Καρκίνο προσφέρει πιο χαλαρές και νοσταλγικές διαθέσεις.
  • Η Κυριακή με τη Σελήνη στον Λέοντα μπορεί να φέρει δημιουργικότητα αλλά και άγχος λόγω του τελευταίου τετάρτου.

«Απαιτητική» χαρακτήρισε τη σημερινή μέρα, Παρασκευή 30/10, η Άση Μπήλιου, εξηγώντας στο Stars System ότι ο ανάδρομος Ερμής από τον Σκορπιό σχηματίζει όψη τετραγώνου με τον Άρη από τον Λέοντα. Στη συνέχεια, ανέλυσε τις προβλέψεις για το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 31/10- 1/11.

Δείτε αναλυτικά πώς θα επηρεάσει το σημερινό τετράγωνο Άρη- ανάδρομου Ερμή & την πρόβλεψη του Σαββατοκύριακου για κάθε ζώδιο

«Χρειάζεται να προσέχουμε περισσότερο. Το ένα είναι η βιασύνη, γιατί όπου μπαίνει ο Άρης στη μέση κι όταν κάνει και απαιτητικές όψεις, έχει ως αποτέλεσμα να είμαστε πιο βιαστικοί, να περιμένουμε να γίνουν όλα τη στιγμή που τα θέλουμε. Πρέπει να το προσέξουμε στους δρόμους, αλλά και στην κουζίνα με τα μαχαίρια, τα πιρούνια, όσα κόβουν και καίνε. Με τον ανάδρομο Ερμή πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και στις επαφές μας και την επικοινωνία με τους άλλους και που μπορεί η αφορμή για να ανέβουν οι τόνοι να είναι το οικονομικό. Δεν είναι σήμερα η κατάλληλη μέρα για να διεκδικήσετε χρήματα», εξήγησε η αστρολόγος. 

Η σημερινή μέρα θέλει υπομονή με τα ευτράπελα που μπορεί να συμβαίνουν στην επικοινωνία και τα μέσα τεχνολογίας

Η ίδια εξήγησε πως όταν έχουμε ανάδρομο Ερμή, έχουμε διάφορες αστάθειες «από το ηλεκτρικό ρεύμα που μπορεί να πέφτει μέχρι ό, τι μπορείτε να φανταστείτε».

Άση Μπήλιου: Αστρολογικές προβλέψεις Σαββατοκύριακου - «Yπομονή σήμερα»

Άση Μπήλιου: Προβλέψεις Σαββατοκύριακου

Το Σάββατο η Σελήνη θα είναι στον Καρκίνο και την Κυριακή περνάει στον Λέοντα. Η Άση Μπήλιου εξήγησε: 

«Το Σάββατο είναι σαφώς πιο άνετο. Είναι η Σελήνη στον Καρκίνο, Είναι λίγο πιο χαλαρό, είναι λίγο πιο νοσταλγικό και λίγο πιο κυκλοθυμικό. Πάντα όταν η Σελήνη στον Καρκίνο είναι κάπως, ας πούμε οι μέρες που μπορεί το πρωί να ξυπνάμε με καλή διάθεση και το μεσημέρι να έχει μια σκοτεινιά και μετά ξανά φτιάχνει, είναι ένα τέτοιο πράγμα. Έχει μια διάθεση κάπως ασανσέρ»

«Η Κυριακή τώρα είναι η Σελήνη στο ζώδιο του Λέοντα και μάλιστα θα μπει στη φάση της του τελευταίου τετάρτου, γιατί θα έχουμε και Νέα Σελήνη την επόμενη εβδομάδα, στις 9 του μηνός που είναι Δευτέρα. Οπότε με το τελευταίο της τέταρτο, από τη μία πλευρά η Σελήνη στον Λέοντα έχει να κάνει με χαρά, δημιουργικότητα, ψυχαγωγία, διασκέδαση, το ότι κάνει το τελευταίο της τέταρτο, μπορεί τέλος πάντων κάπως να μας προβληματίσει με κάποια πράγματα και να μας δημιουργήσει περισσότερο άγχος, ίσως ή αγωνία τις βραδινές ώρες της Κυριακής», είπε κλέινοντας.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Stars System

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
 |
STARS SYSTEM
 |
ΖΩΔΙΑ
 |
ΖΩΔΙΑ ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
 |
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
 |
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ
 |
ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
 |
ΑΝΑΔΡΟΜΟΣ ΕΡΜΗΣ ΣΤΟΝ ΣΚΟΡΠΙΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γιορτή On Air Για Τη Ζήνα Κουτσελίνη
Media
Η Ζήνα γιόρτασε on air- Ποιο τραγούδι της αφιέρωσαν!
First Dates: Η Ελένη Θέλει Κάποιον Με Πανεπιστημιακή Μόρφωση
Media
First Dates Ελένη για Γιάννη: «Θέλω κάποιον με πανεπιστημιακή εκπαίδευση»
First Dates
Media
First Dates: «Θα το κρατήσουμε μεταξύ μας» - Η απάντηση για το 2ο ραντεβού
First Dates Mαρσίντα:«Δεν ήταν του γούστου του»
Media
First Dates Μαρσίντα: «Δεν ήταν ακριβώς στα γούστα του»
Τροχός της Τύχης
Media
Τροχός της Τύχης: Εύκολη η «Οικονομία» για τον Δημήτρη - Για εσένα;
Cash or Trash
Media
Cash or Trash: Τετραψήφιο ποσό για τους Thundercats - Πουλήθηκε το ξίφος;
First Dates: Trailer 29/10/2026
Media
First Dates - Παίκτης σε Ζενεβιέβ: «Πωωωω είσαι όπλο!» - Η αντίδρασή της!
Σκορδά: Μετακόμισε Με Τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη
Media
Σκορδά: Μετακόμισε σε νέο σπίτι με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη- Δείτε πλάνα
Αστρολογικές προβλέψεις για το Σαββατοκύριακο από την Άση Μπήλιου
Media
Μπήλιου: Αστρολογικές προβλέψεις Σαββατοκύριακου στο αυριανό Stars System
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top