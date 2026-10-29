Την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου στις 09:00, η Άση Μπήλιου θα αναλύσει στο Stars System πώς θα κυλήσουν αστρολογικά η Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο, ποια ημέρα θα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί και πότε θα «διορθωθούν» τα πράγματα. Η ένταση και η τάση για παρεξηγήσεις δίνουν σταδιακά τη θέση τους σε μια πιο διασκεδαστική Κυριακή που μπορούμε να έρθουμε κοντά με όσους αγαπάμε.

Ποια ζώδια θα είναι πιο επιρρεπή σε εντάσεις και αντιπαραθέσεις;

Ποιοι πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα τις συζητήσεις για να αποφύγουν παρεξηγήσεις και ποιοι θα προτιμήσουν τη μοναχικότητα από την παρέα;

Ποιοι θα κάνουν συνειδητοποιήσεις σε σχέσεις και συνεργασίες και ποιοι θα έρθουν πιο κοντά σε αγαπημένα πρόσωπα;

Stars System

Παρασκευή 30 Οκτωβρίου στις 09:00

και καθημερινά στο Star

Παρουσίαση: Άση Μπήλιου

Head of Productions: Σάββας Βέλλας

Senior Executive Producer: Γιάννης Θηραίος

Executive Producer: Βασίλης Γεωργιάδης

Σκηνοθεσία: Τάσος Σινάπης

Δ/νση Φωτογραφίας: Θέμης Μερτύρης

Οργάνωση Παραγωγής: Ζαννέτ Κάνδια

Διεύθυνση Παραγωγής: Γιώργος Παπαρρίζος

Αρχισυνταξία: Ηλιάνα Τσαγκάρη

Υπεύθυνη Εκπομπής: Νάντια Χείρα

Εκτέλεση Παραγωγής: Green Pixel productions

#StarsSystem #StarChannelTV

https://www.star.gr/tv/psychagogia/stars-system/

https://www.star.gr/tv/press-room/