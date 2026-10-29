Μπήλιου: Αστρολογικές προβλέψεις Σαββατοκύριακου στο αυριανό Stars System

Ποια ζώδια πρέπει να προσέξουν - Πιο διασκεδαστική η Κυριακή

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Stars System: Δείτε το trailer για την εκπομπή της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Άση Μπήλιου θα αναλύσει τις αστρολογικές προβλέψεις για το Σαββατοκύριακο στο Stars System, την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου στις 09:00.
  • Η ένταση και οι παρεξηγήσεις θα μειωθούν, με μια πιο διασκεδαστική Κυριακή που ευνοεί τις σχέσεις με αγαπημένα πρόσωπα.
  • Θα αναφερθούν τα ζώδια που θα είναι πιο επιρρεπή σε εντάσεις και ποιοι πρέπει να προσέξουν τις συζητήσεις τους.
  • Η εκπομπή θα παρέχει πληροφορίες για συνειδητοποιήσεις σε σχέσεις και συνεργασίες.

Την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου στις 09:00, η Άση Μπήλιου θα αναλύσει στο Stars System πώς θα κυλήσουν αστρολογικά η Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο, ποια ημέρα θα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί και πότε θα «διορθωθούν» τα πράγματα. Η ένταση και η τάση για παρεξηγήσεις δίνουν σταδιακά τη θέση τους σε μια πιο διασκεδαστική Κυριακή που μπορούμε να έρθουμε κοντά με όσους αγαπάμε.

Μπήλιου: Αστρολογικές προβλέψεις Σαββατοκύριακου στο αυριανό Stars System

Ποια ζώδια θα είναι πιο επιρρεπή σε εντάσεις και αντιπαραθέσεις;

Ποιοι πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα τις συζητήσεις για να αποφύγουν παρεξηγήσεις και ποιοι θα προτιμήσουν τη μοναχικότητα από την παρέα;

Ποιοι θα κάνουν συνειδητοποιήσεις σε σχέσεις και συνεργασίες και ποιοι θα έρθουν πιο κοντά σε αγαπημένα πρόσωπα;

Stars System

Παρασκευή 30 Οκτωβρίου στις 09:00

και καθημερινά στο Star

Παρουσίαση: Άση Μπήλιου

Head of Productions: Σάββας Βέλλας

Senior Executive Producer: Γιάννης Θηραίος

Executive Producer: Βασίλης Γεωργιάδης

Σκηνοθεσία: Τάσος Σινάπης

Δ/νση Φωτογραφίας: Θέμης Μερτύρης

Οργάνωση Παραγωγής: Ζαννέτ Κάνδια

Διεύθυνση Παραγωγής: Γιώργος Παπαρρίζος

Αρχισυνταξία: Ηλιάνα Τσαγκάρη

Υπεύθυνη Εκπομπής: Νάντια Χείρα

Εκτέλεση Παραγωγής: Green Pixel productions

#StarsSystem #StarChannelTV

https://www.star.gr/tv/psychagogia/stars-system/

https://www.star.gr/tv/press-room/

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