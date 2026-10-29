Καιρός: Νέα επιδείνωση με ισχυρές καταιγίδες από την Κυριακή

Σε ποιες περιοχές θα είναι πιο έντονα τα φαινόμενα

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Βροχερός θα είναι ο καιρός και αύριο, Παρασκευή, με τους μετεωρολόγους να περιμένουν νέα επιδείνωση την Κυριακή. 

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) 

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του Star, Ματίνα Μπέρου, τα φαινόμενα θα περιοριστούν σταδιακά μέσα στις επόμενες ώρες, χωρίς ωστόσο να σταματήσουν παντού. Βροχές αναμένονται έως το βράδυ κυρίως στην Κρήτη, ενώ πιο ήπια φαινόμενα προβλέπονται για την Εύβοια.

Η βελτίωση, πάντως, δεν αναμένεται να έχει μεγάλη διάρκεια, καθώς η αστάθεια θα επιμείνει και τις επόμενες ημέρες.

Καιρός: Τι περιμένουμε την Παρασκευή και το Σάββατο

Την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου οι βροχές θα επηρεάσουν μεγάλο μέρος της χώρας.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία αναμένονται τοπικές βροχές και όμβροι, με πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων κυρίως σε βόρειες θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, η ένταση και η γεωγραφική κατανομή των φαινομένων ενδέχεται να διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή.

Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου αναμένεται να διατηρηθεί η αστάθεια. Η επιδείνωση θα ξεκινήσει από τα δυτικά και σταδιακά θα κινηθεί προς ανατολικότερες περιοχές.

Επομένως, όσοι σχεδιάζουν μετακινήσεις ή δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους το Σαββατοκύριακο θα πρέπει να παρακολουθούν τις νεότερες ενημερώσεις, καθώς η εξέλιξη των φαινομένων μπορεί να διαφοροποιηθεί.

Καιρός: Η Κυριακή η χειρότερη μέρα

Την Κυριακή αναμένονται εντονότερα φαινόμενα, σε όλη σχεδόν τη χώρα. 

«Την Κυριακή όμως αναμένεται νέα επιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες σχεδόν σε όλη τη χώρα, οπότε θα πρέπει να είμαστε και πάλι σε επιφυλακή», είπε η Ματίνα Μπέρου στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων.

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