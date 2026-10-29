Με ευχάριστα νέα ξεκίνησε η σημερινή εκπομπή Stars System, καθώς όπως είπε η Άση Μπήλιου, η Πέμπτη (29/10) είναι η πιο θετική και η πιο ευχάριστη μέρα της εβδομάδας.

Δείτε αναλυτικά την ημερήσια πρόβλεψη και την επιρροή του Ουρανού στους Διδύμους για κάθε ζώδιο

«Η Σελήνη είναι στο ζώδιο των Διδύμων, θα παραμείνει σε όλη τη διάρκεια της μέρας και κάτι που δεν συμβαίνει συχνά τον τελευταίο πολύ καιρό, θα σχηματίσει μόνο θετικές όψεις: με τον Άρη που είναι στον Λέοντα και τον Δία που είναι στον Λέοντα αλλά και προς το βράδυ με την ανάδρομη Αφροδίτη που είναι στον Ζυγό», εξήγησε αρχικά η αστρολόγος.

Η Άση Μπήλιου σημείωσε πως είναι καλό που η Σελήνη βρίσκεται σε ένα ζώδιο που ευνοεί πάρα πολύ τις επαφές, τις συζητήσεις και σχηματίζει και θετικές όψεις. «Τουλάχιστον σε ότι έχει να κάνει με τις σχέσεις μας, με τις επαφές μας και σε επαγγελματικό επίπεδο και σε προσωπικό επίπεδο, νομίζω ότι η Πέμπτη πληροί όλες τις προδιαγραφές ώστε να καταφέρουμε αν μη τι άλλο λίγο να τις ενισχύσουμε, λίγο να τις τονώσουμε», συμπλήρωσε.

Τα ζώδια που ευνοούνται σήμερα είναι οι: Δίδυμοι, Ζυγοί, Υδροχόοι και από κοντά και τα ζώδια της φωτιάς: Κριοί, Λέοντες και Τοξότες.

«Kοιτάξτε να την εκμεταλλευτείτε τη σημερινή ημέρα, γιατί η αυριανή, ας πούμε, είναι πολύ διαφορετική», σημείωσε.

Ο Ουρανός στους Διδύμους μέχρι το 2033

Με αφορμή, τη Σελήνη στους Διδύμους, που σχημάτισε και τη Σύνοδο με τον Ουρανό οπότε υπήρξαν διάφορα απρόοπτα, η Άση Μπήλιου αναφέρθηκε και στον Ουρανό, ο οποίος εγκαταστάθηκε στο ζώδιο των Διδύμων φέτος και θα παραμείνει έως και το 2033.

«Ο Ουρανός έχει εγκατασταθεί στους Διδύμους από τις 26 Απριλίου του 2026, από την άνοιξη δηλαδή. Είχε κάνει πέρυσι μια δοκιμαστική πτήση στο ζώδιο των Διδύμων για λίγους μήνες, από Ιούλιο μέχρι Νοέμβριο. Φέτος όμως εγκαταστάθηκε για τα καλά. Ο Ουρανός πάντα έχει να κάνει με αλλαγές. Αυτές τις αλλαγές που γίνονται κάπως ξαφνικά έρχονται κάπως κεραυνοβόλα. Και το ζώδιο των Διδύμων κυβερνά συγκεκριμένους τομείς. Είναι το ζώδιο του Ερμή και κυβερνά σαφώς ό, τι έχει να κάνει με την επικοινωνία, ότι έχει να κάνει

με θέματα που αφορούν στις σχέσεις, στις επαφές με τους άλλους, ότι έχει να κάνει με το σχολείο, ότι έχει να κάνει με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, με τις μεταφορές. Και ξαφνικά λοιπόν, σε όλα αυτά, μέσα στα επόμενα χρόνια που θα μείνει ο Ουρανός στους Διδύμους μέχρι το 2033 δηλαδή, φαίνεται ότι θα έχουμε επανάσταση»,εξήγησε η αστρολόγος.

«Γιατί ο Ουρανός είναι και ο πλανήτης που κυβερνά την τεχνολογία. Ριζικές λοιπόν αλλαγές και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ήδη τις έχουμε δει να συμβαίνουν. Θα πολλαπλασιαστούν στην πορεία των επομένων ετών, στο πώς λαμβάνουμε, πώς επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες, σε ό, τι έχει να κάνει και με τα μεταφορικά μας μέσα. Θα δούμε πάρα πολλά μέσα στα επόμενα χρόνια που έχουν να κάνουν με την τεχνολογία, το διαδίκτυο και όλες τις εξελίξεις οι οποίες θα επηρεάσουν και τα σχολεία. Γιατί οι Δίδυμοι έχουν να κάνουν και με τα παιδιά που σπουδάζουν», είπε κλείνοντας.

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