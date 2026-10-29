Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) και το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (MIET) διοργανώνουν την έκθεση Δύσκολες Κληρονομιές: Ελλάδα | Κύπρος | Τουρκία, στο Μέγαρο Εϋνάρδου, από τις 5 έως τις 28 Νοεμβρίου 2026.

Σε αυτήν τη συλλογική έκθεση παρουσιάζονται αρχιτεκτονικά μνημεία και τόποι που συνδέθηκαν με σκοτεινές ή δύσκολες περιόδους της ιστορίας, στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Τουρκία: οι φυλακές της Γυάρου, η Σπιναλόγκα, η Αμμόχωστος, το Εβραϊκό νεκροταφείο Θεσσαλονίκης, η Καρυά, τα ελληνικά χωριά της Κατοχής, το στρατόπεδο Χαϊδαρίου, τα οθωμανικά μνημεία, τα προσφυγικά, και τα χωριά της Ιωνίας. Τα έργα επιμελούνται ερευνητές και καλλιτέχνες από τις τρεις χώρες.

Ο όρος ‘δύσκολη κληρονομιά’ περιγράφει ένα παρελθόν το οποίο αναγνωρίζεται ως σημαντικό για το σήμερα αλλά επίσης είναι αμφιλεγόμενο, αμήχανο, ή δεν τροφοδοτεί εύκολα την εθνική αυτοεπιβεβαίωση. Αντί για περηφάνεια, ενθαρρύνει τον αναστοχασμό, τη μνήμη, την κοινωνική συμφιλίωση, την αυτοκριτική, την απότιση τιμής στα θύματα. Αντί να απλοποιεί, περιπλέκει την εικόνα μας για το παρελθόν, και αποκαλύπτει τις δύσκολες πτυχές του.

Ο επισκέπτης μέσα από τα εκθέματα έχει την ευκαιρία να ταυτιστεί με τον αδύναμο, να αναστοχαστεί πάνω στη βία και το τραύμα, και να αναγνωρίσει την φωνή του ‘άλλου’. Σε αυτήν τη συλλογική έκθεση, έρχεται σε επαφή με το ερευνητικό έργο καταξιωμένων επιστημονικών φορέων, τα έργα σημαντικών καλλιτεχνών, τις συλλογές κρατικών αρχείων και μουσείων και τη συνεισφορά της κοινωνίας των πολιτών.

Η έκθεση περιλαμβάνει ψηφιακές εφαρμογές, εμβυθιστικές τεχνολογίες (VR), πρωτότυπους χάρτες, προσωπικά αντικείμενα κρατουμένων, ηχοτοπία, φωτογραφίες και εικαστικά έργα.

Γενική επιμέλεια: Καλλιόπη Αμυγδάλου, Βάλια Γιαλιά

Επιμέλεια εκθεμάτων

Γυάρος Σταύρος Σταυρίδης, Νίκος Μπελαβίλας, Βάλια Γιαλιά [ΕΜΠ]

Σπιναλόγκα Στέλιος Λεκάκης [Ιόνιο Πανεπιστήμιο]

Αμμόχωστος #1 | ‘Το σινεμά παρέμεινε’ Γιάννης Τουμαζής, Eralp Kortach, Nurtane Karagil [Famagusta New Museum]

Αμμόχωστος #2| ‘Ανακατασκευάζοντας το Αλάσια’ Γιώργος Αρτόπουλος [The Cyprus Institute]

Εβραϊκό Νεκροταφείο Θεσσαλονίκης Λεόν Σαλτιέλ, Martin Barzilai [με την υποστήριξη του Εβραϊκού Μουσείου Θεσσαλονίκης]

Καρυά Valentin Schneider [ΕΙΕ | Παν. Osnabrück]

Γερμανική Κατοχή στην Ελλάδα | GODB Valentin Schneider [EIE]

Μπλοκ 15 – Στρατόπεδο Χαϊδαρίου Αγιάτις Μπενάρδου [ΟΠΑ | DARIAH ERIC]

Οθωμανικά Μνημεία | Otheritages Ηλίας Κολοβός, Παναγιώτης Πούλος [ΕΙΕ | ΕΚΠΑ]

Τοπία της Ανταλλαγής Πληθυσμών | Homeacross Καλλιόπη Αμυγδάλου, Βάλια Γιαλιά, Νάσια Αντωνάτου [ΕΜΠ | ΕΛΙΑΜΕΠ]

Με την ευγενική παραχώρηση πρωτότυπου υλικού

Γενικά Αρχεία του Κράτους, Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Υπουργείο Υγείας (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών), Περιφέρεια Αττικής – Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας

Πληροφορίες Έκθεσης

Διεύθυνση: Μέγαρο Εϋνάρδου, Αγ. Κωνσταντίνου 20 & Μενάνδρου (πλησίον μετρό Ομόνοιας)

Διάρκεια: 5-28 Νοεμβρίου 2026

Ωράριο Λειτουργίας: Πέμπτη, Παρασκευή 12.00-19.00 & Σάββατο 11.00-15.00

Είσοδος Ελεύθερη

Επικοινωνία: media-office@eliamep.gr

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα πραγματοποιούνται προγραμματισμένες ξεναγήσεις.