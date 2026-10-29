Θεσσαλονίκη: Άνδρας κατήγγειλε ότι τον βίασαν και τον πέταξαν στον Θερμαϊκό

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Θεσσαλονίκη: Άνδρας κατήγγειλε τον ομαδικό βιασμό του
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Την απόλυτη φρίκη φέρεται να βίωσε ένας άνδρας από το Πακιστάν στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε στην αστυνομία, έξι ομοεθνείς του τον βίασαν, κατέγραψαν τις πράξεις τους σε βίντεο και στη συνέχεια τον πέταξαν στον Θερμαϊκό. 

Όπως ισχυρίστηκε ο 41χρονος, όλα συνέβησαν τα ξημερώματα της περασμένης Τρίτης σε εξωτερικό χώρο κοντά στην εκκλησία των Αγίων Πάντων στα δυτικά της πόλης. Ένας 40χρονος, μαζί με έναν 34χρομνο ομοεθνή του και τέσσερα ακόμα άτομα, που δεν έχουν ταυτοποιηθεί, τον ξυλοκόπησαν, τον βίασαν ομαδικά, ενώ ο ένας από αυτούς βιντεοσκοπούσε τις πράξεις τους. 

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Το θύμα κατήγγειλε ότι οι δράστες τον μαχαίρωσαν στο χέρι και μετά τον επιβίβασαν σε δίκυκλο, τον μετέφεραν στο κέντρο της πόλης και τον έριξαν στον Θερμαϊκό. 

Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αποχώρησε. 

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Μετά την καταγγελία του, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου κατάφεραν να εντοπίσουν χθες το πρωί, στην περιοχή των Αμπελοκήπων, δύο εκ των φερόμενων δραστών και να τους περάσουν χειροπέδες. 

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Πρόκειται για δύο άνδρες από το Πακιστάν, 40 και 34 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για βιασμό, απόπειρα ανθρωποκτονίας και για παράβαση των νόμων περί όπλων και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα.

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