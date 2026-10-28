Tην κινηματογραφική επιχείρηση σύλληψης του Μr Χωριάτικο, τα πρώτα του λόγια στους αστυνομικούς του ελληνικού FBI, αλλά και πώς προσπάθησε να τους ξεφύγει αποκάλυψαν το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star και η Κατερίνα Ρίστα.

Ήταν Σάββατο πρωί, όταν «καρφί» - πιθανότατα μέσα από την ΕΛ.ΑΣ. - ειδοποίησε τον Mr Χωριάτικο. Εκείνος πήρε μια μεγάλη βαλίτσα. Σε απόσταση, άνδρες της Ασφάλειας τον παρακολούθησαν και αντιλήφθηκαν ότι ετοιμαζόταν να φύγει στο εξωτερικό.

Ξεκίνησε από το σπίτι του στον Άλιμο και έκανε τέσσερις στάσεις για να μπερδέψει την Ασφάλεια. Αρχικά, πήγε σε συνεργάτες του στην Αθήνα, σαν να πρόκειται για μια κανονική ημέρα. Στην πραγματικότητα, όμως, τους ενημέρωσε να φύγουν. Στη συνέχεια, βρήκε το παιδί του, το χαιρέτησε και του μίλησε για την έρευνα.

Άλλαξε δύο αυτοκίνητα και στη συνέχεια πήγε σε ταβέρνα στους Αγίους Θεοδώρους, όπου έφαγε μαζί με τη σύντροφό του. Έπειτα, κατευθύνθηκε στην Κόρινθο, όπου είχε ακόμη μία συνάντηση.

Γνώριζε ότι τον παρακολουθούσαν και έστειλε το τρίτο αυτοκίνητο, μαζί με την αλλοδαπή σύντροφό του, πίσω στην Αθήνα. Οι αστυνομικοί το ακολούθησαν και, σε κεντρικό φανάρι της Αθήνας, διαπίστωσαν ότι εκείνη ήταν μόνη της.

Σφαίρα κινήθηκαν ξανά προς την Κόρινθο και παρακολούθησαν το κινητό του Γ.Α. Το εντόπισαν στην Αμφιλοχία. Κινήθηκε μαζί με έναν Αλβανό, ο οποίος, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, τον παρέλαβε από την Κόρινθο.

Τη νύχτα τη πέρασε σε μεγάλο ξενοδοχείο των Ιωαννίνων. Κυριακή, στις 9 το πρωί, ετοιμάστηκε να φύγει για την Αλβανία. Οι αστυνομικοί του FBI είχαν περικυκλώσει την περιοχή.

Ο «βασιλιάς του ψωμιού» βγήκε και τους είπι: «Καλημέρα, σας περίμενα. Είχατε πέντε λεπτά. Θα ερχόταν αυτοκίνητο να με πάρει και θα με χάνατε. Προλάβατε…».

Θα έφευγε με όχημα από την πίσω πόρτα του ξενοδοχείου. Από εκεί, θα έφτανε στα Τίρανα και ύστερα θα ταξίδευε αεροπορικώς για το Ντουμπάι.

Χωριάτικο: «Είμαι στην Αλβανία, θα πάω Ντουμπάι» - Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι

O mr. Χωριάτικο σκιαγραφείται ως ο ιθύνων νους της απάτης. Σε αντίθεση με τους υπόλοιπους κατηγορούμενους ο Mr Χωριάτικο έχει τις λιγότερες συνομιλίες, γιατί μιλούσε κυρίως με εφαρμογές. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Τασούλας Παπανικολάου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, έχουν καταγραφεί συνομιλίες του που αποκαλύπτουν πολλά για τη δράση του .

Στις 16 Απριλίου σε επικοινωνία με το δεξί του χέρι, υπάλληλο του και κατηγορούμενη πλέον φαίνεται να ήταν στην Αλβανία και να μιλά για τα ταξίδια που προγραμμάτιζε σε χώρες όπου εντοπίστηκαν και τραπεζικοί λογαριασμοί.

Mr Χωριάτικο: Το τηλέφωνο μου δεν έχει ίντερνετ. Και δεν μπορώ να κάνω. Τι γίνεται δεν ξέρω. Μου έχει τελειώσει.

Δ.Κ. - Υπάλληλος : Πού είστε; Πού; Ποια χώρα;

Mr Χωριάτικο: Αλβανία. Τι σημασία έχει;

Δ.Κ. - Υπάλληλος: Ε νομίζω έχετε την εκτός... Εντάξει θα πάρω τηλέφωνο. Και θα με ρωτήσουνε.

Mr Χωριάτικο: Ναι γιατί εγώ μετά θα πάω Ντουμπάι. Θα πάω Αμερική. Θα πάω Γαλλία. Θα πάω Αυστρία. Και να μου βάλουν απεριόριστα γιατί εγώ θα κάνω 10 ημέρες να γυρίσω.

Τα ταξίδια του Mr Xωριάτικο είχαν και Μπαχάμες, όπως αποκαλύπτεται από άλλη συνομιλία μεταξύ εμπλεκόμενων προσώπων στις 28 Απριλίου.

Άντρας 1: Έχει έρθει, έχει επιστρέψει.

Άντρας 2: Από πού;

Άντρας 1: Ε, κάπου έχει πάει, ξέρω εγώ, Μπαχάμες... Ξέρω εγώ, κάπου .

Άντρας 2: Πώς πήγε Μπαχάμες; Μπορεί να φύγει από την Ελλάδα;

Άντρας 1: Ε τώρα, τι ψάχνεις ρε συ;

Στις 24 Οκτωβρίου 2025 οι δικαστικές αρχές είχαν επιβάλλει στον Mr Xωριάτικο περιοριστικούς όρους για το αδίκημα της δωροδοκίας υπαλλήλου, μεταξύ αυτών και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι που παρουσίασε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star η Τασούλα Παπανικολάου

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