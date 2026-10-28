BMW iX5: Επαναστατική φόρτιση σε 10 λεπτά

Η πρώτη αμιγώς ηλεκτρική BMW X5 ανεβάζει τον πήχη

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BMW iX5: Επαναστατική φόρτιση σε 10 λεπτά
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Το BMW Group, η IONNA και η Alpitronic συνεργάζονται για την παρουσίαση της τεχνολογίας φόρτισης υψηλής ισχύος, στο πλαίσιο διεθνούς εκδήλωσης για τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Η νέα BMW iX5 εξοπλίζεται με την έκτη γενιά της τεχνολογίας BMW eDrive, η οποία περιλαμβάνει ένα νέο σύστημα κίνησης και μια νέα σχεδίαση μπαταρίας υψηλής τάσης. Η τεχνολογία αυτή παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην BMW iX3 και τώρα εφαρμόζεται στη νέα BMW iX5.

BMW iX5: Επαναστατική φόρτιση σε 10 λεπτά

Η νέα τεχνολογία Gen6 βασίζεται σε αρχιτεκτονική 800 V και προσφέρει σημαντικά μεγαλύτερη αυτονομία, ταχύτερη φόρτιση και δυνατότητα αμφίδρομης φόρτισης. Παράλληλα με τους αναβαθμισμένους, αποδοτικούς ηλεκτροκινητήρες, περιλαμβάνει νέες μπαταρίες υψηλής τάσης με κυλινδρικές κυψέλες. Αυτές προσφέρουν κατά 20% υψηλότερη ογκομετρική ενεργειακή πυκνότητα σε σύγκριση με τις πρισματικές κυψέλες της προηγούμενης γενιάς Gen5.

Η ταχύτερη φόρτιση της BMW iX5 60 xDrive μεταφράζεται σε μέγιστη ισχύ φόρτισης DC έως 460 kW και αύξηση της αυτονομίας έως και 349 km σε μόλις 10 λεπτά (WLTP). Η φόρτιση της μπαταρίας καθαρής χωρητικότητας 141 kWh από το 10% στο 80% διαρκεί μόλις 22 λεπτά.

 

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