Το BMW Group, η IONNA και η Alpitronic συνεργάζονται για την παρουσίαση της τεχνολογίας φόρτισης υψηλής ισχύος, στο πλαίσιο διεθνούς εκδήλωσης για τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Η νέα BMW iX5 εξοπλίζεται με την έκτη γενιά της τεχνολογίας BMW eDrive, η οποία περιλαμβάνει ένα νέο σύστημα κίνησης και μια νέα σχεδίαση μπαταρίας υψηλής τάσης. Η τεχνολογία αυτή παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην BMW iX3 και τώρα εφαρμόζεται στη νέα BMW iX5.

Η νέα τεχνολογία Gen6 βασίζεται σε αρχιτεκτονική 800 V και προσφέρει σημαντικά μεγαλύτερη αυτονομία, ταχύτερη φόρτιση και δυνατότητα αμφίδρομης φόρτισης. Παράλληλα με τους αναβαθμισμένους, αποδοτικούς ηλεκτροκινητήρες, περιλαμβάνει νέες μπαταρίες υψηλής τάσης με κυλινδρικές κυψέλες. Αυτές προσφέρουν κατά 20% υψηλότερη ογκομετρική ενεργειακή πυκνότητα σε σύγκριση με τις πρισματικές κυψέλες της προηγούμενης γενιάς Gen5.

Η ταχύτερη φόρτιση της BMW iX5 60 xDrive μεταφράζεται σε μέγιστη ισχύ φόρτισης DC έως 460 kW και αύξηση της αυτονομίας έως και 349 km σε μόλις 10 λεπτά (WLTP). Η φόρτιση της μπαταρίας καθαρής χωρητικότητας 141 kWh από το 10% στο 80% διαρκεί μόλις 22 λεπτά.